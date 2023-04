Egipt – počitniška destinacija leta 2023 po noro ugodnih cenah

Oglasno sporočilo

Pri iskanju počitnic imamo ljudje različne navade: nekateri imajo radi vse pod nadzorom, zato sami najdejo ter rezervirajo polete in namestitve, spet drugi sami organizirajo pot, rezervacijo namestitve pa prepustijo agenciji, tretji imajo radi za vse poskrbljeno, zato izberejo med že pripravljenimi turističnimi ponudbami. Po pravilu velja, da je prva možnost najcenejša, zadnja najdražja, a seveda obstajajo tudi izjeme. Ena takih je Egipt – počitniško destinacijo na severu Afrike, ki je že vrsto let izjemno priljubljena tudi med slovenskimi počitnikarji in popotniki, saj ponuja nešteto možnosti preživljanja zasluženega oddiha.

Egipt – najboljša all inclusive storitev za vaš denar

Če za večino destinacij na svetu velja, da jih je najugodneje organizirati v lastni režiji, pa so počitnice v Egiptu velika izjema – turistični aranžmaji, ki jih ponujajo agencije, so običajno najcenejša možnost, vsekakor pa se izplača oddih v deželi faraonov rezervirati pri ponudnikih, ki imajo na voljo kar se da širok nabor hotelskih namestitev, saj bodo ti najlažje izpolnili vaše želje in potrebe.

Pri iskanju najboljše ponudbe počitnic v Egiptu lahko vselej računate tudi na pomoč izkušenih svetovalcev na Počitnice.si, ki jim lahko tako za ponudbe kot tudi rezervacije in dodatne informacije pišete na info@pocitnice.si ali jih pokličete na 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih poslovalnicah: ena je v nakupovalnem centru Supernova Rudnik v Ljubljani, druga pa v Supernovi Kranj Primskovo.

Poleg povratnega poleta in izbrane namestitve cena počitnic v Egiptu vključuje še 20 kilogramov oddane prtljage na osebo, prevoz z letališča do hotela in nazaj ter slovenskega predstavnika na destinaciji, ki vam je vselej na voljo za informacije in nasvete. Prav zato so počitnice v Hurgadi in Šarm el Šejku popolnoma varna izbira za vse, tudi za tiste, ki bi se radi odpravili na počitnice v tujino, pa jih morda skrbi neznanje tujih jezikov. Ob tem so nekateri hoteli celo posebej specializirani za družine, drugi so namenjeni zgolj odraslim, tako da lahko počitnice v celoti oblikujete po svoji meri in si zagotovite popolno sprostitev – po izjemno ugodni ceni.

Egipt – počitnice, na katerih vam ni treba zapraviti niti centa

Egipt je sicer že leta ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij slovenskih gostov, k čemur poleg poletnih temperatur vse leto zagotovo pomembno prispeva tudi to, da gre za pravo meko all inclusive storitve. To pomeni, da so v ponudbo, ki jo plačate pred odhodom, vključeni lepe ter prostorne in vsakodnevno vzdrževane hotelske sobe, neomejene količine hrane in pijače ves dan, razni prigrizki ob bazenih ter na plaži, pestre dnevne in večerne animacije za otroke in odrasle, pa tudi uporaba toboganov oziroma vodnih parkov v kompleksu.

Na sami destinaciji vam torej ni treba zapraviti niti centa, ravno to pa je razlog, da so počitnice v Egiptu popolna izbira za vsak žep. Kjerkoli namreč dopustujete, je namreč vsaj dvakrat na dan treba nekaj pojesti, poleg tega si zagotovo večkrat na dan privoščite osvežilno pijačo, kavico, sladoled ter kakšne druge tipične počitniške prigrizke. Če na koncu vse te "majhne" stroške prištejete ceni za prevoz in bivanje, bo številka skoraj zagotovo občutno višja, kot je teden ali dva brezskrbnih all inclusive počitnic v Egiptu, kjer je vse našteto že všteto v ceno.

Izkoristite izjemno ugodno ponudbo in letošnje počitnice preživite na obali Rdečega morja!

Hurgada – mesto, ki nikoli ne spi

V deželi faraonov boste na svoj račun prišli vsi: obala Rdečega morja je namreč idealna počitniška destinacija tako za mlade družine kot tudi za pare, seniorje ali posameznike, ki si želijo počitka in popolne sprostitve. Ob večerih se je povsem varno podati v središče Hurgade ali Šarm el Šejka in se sprehoditi med neštetimi stojnicami, na katerih vam bodo domačini z veseljem postregli z brezplačnim črnim čajem, ter se preizkusiti v značilnem arabskem barantanju, skozi katero boste začutili pristen egiptovski življenjski slog.

Raziskovanja željni počitnikarji se iz Hurgade lahko podate tudi na raziskovanje starega Egipta in obiščete piramide ter muzej v Kairu ali pa se sprehodite po mogočnem kompleksu svetišč, stebrov in obeliskov v tempeljskem kompleksu Karnak v Luksorju, ki ga nadgradite še z obiskom Doline kraljev s številnimi čudovitimi grobnicami ter pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah in se dviga iz puščavske ravnice. Pred vrnitvijo v Hurgado se ustavite še pri Memnonovih kolosih – dveh kipih, visokih približno 18 metrov, ki prikazujeta kralja Amenhotepa III. v sedečem položaju in sta nekoč varovala kraljev tempelj.

Šarm el Šejk – med pisane ribice iz zavetja hotelske plaže

Za adrenalinske navdušence bo tako na počitnicah v Hurgadi kot med oddihom v Šarm el Šejku kot nalašč safari izlet v puščavo, ki vključuje vožnjo z džipi ter štirikolesniki pod vodstvom izkušenih puščavskih vodnikov. Med sipinami in gorami se boste zapeljali v globine Sahare, do vasice Beduinov - arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Za dobrodošlico vam bodo ponudili svoj črni čaj, nato pa vam predstavili svoje življenje in tradicije. Sprehodili se boste po njihovi vasi in imeli možnost jahati kamele, nato pa vam bodo postregli še okusno večerjo z žara in brezalkoholne napitke. Vsekakor dogodivščina, ki je nikoli ne boste pozabili.

A nikar ne pozabimo na pisani podvodni svet, ki je najbolj čaroben naravni okras Rdečega morja. V večini hotelov Šarm el Šejka lahko korale in pisane ribice občudujete že iz udobja hotelske plaže, a če želite dobiti vpogled v pravi raj pod morsko gladino, vam vsekakor svetujemo, da se, ne glede na to, ali boste letovali v Šarmu ali Hurgadi, podate na enodnevni izlet z ladjo na odprto morje. Na poti se boste ustavili na vsaj dveh velikih koralnih grebenih, kjer boste lahko sami ali v družbi vodnika snorkljali in raziskovali bogat ter barvit podvodni svet Rdečega morja, s kančkom sreče boste videli tudi delfine in morda celo zaplavali v njihovi družbi. Na ladji vam postrežejo z okusnim kosilom ali pa vam ga pripravijo na katerem od otokov, ki je del vašega programa. Prijetno okrepčani boste lahko čofotali v kristalno čisti vodi ali uživali v čudovitem razgledu med sproščanjem na ležalnikih pod senco tropskih senčnikov, proti večeru pa se boste polni spominov in izjemnih vtisov podali na plovbo nazaj do celine.

