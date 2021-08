Dalmatinski časopis svari: Tako vas lahko opeharijo v Splitu

"Takoj ko se je prebudil turizem, so v Splitu oživeli tudi nekateri nesprejemljivi načini vedenja, ki bi jih najbolj točno lahko opisali kot prevare," so ta teden zapisali v časopisu Slobodna Dalmacija in opisali, kaj se v največjem dalmatinskem mestu dogaja.

Isto nastanitev v istem terminu oddajo več gostom

Gre za tako imenovani overbooking oziroma oddajo iste nastanitve v istem terminu več gostom, so pojasnili, to pa ponudniki nastanitev običajno počnejo tako, da isto nastanitev ponujajo na več spletnih platformah za rezervacije. Povsod oglašujejo najbolj atraktivno nastanitev, ki jo oddajo tistemu, ki pride prvi, preostalim gostom, ki so jo rezervirali, pa ponudijo druge, običajno veliko manj privlačne apartmaje in sobe.

"Običajno se ljudem opravičujejo, da je v apartmaju, ki so ga rezervirali, ravnokar počila vodovodna cev ali kaj podobnega, nato za isto ceno ponudijo nastanitev, ki da je 'skorajda enaka', in gostje, ki nimajo druge izbire, pristanejo," so zapisali v Slobodni Dalmaciji. Ta "skorajda enaka" nastanitev pa se praviloma izkaže za občutno slabšo.

To se v Splitu dogaja že leta, so še zapisali, še posebej pa se je razmahnilo ob izjemno priljubljenem festivalu Ultra, ko je v mestu vsako poletje kronično primanjkovalo nastanitev.

Če se vam kaj takšnega primeri, se obrnite na inšpektorat za turizem ali na Hrvaško turistično združenje, še svetuje osrednji dalmatinski časopis, saj pritožbe na spletne rezervacijske platforme, kot sta Booking in Airbnb, pogosto ne zaležejo.

