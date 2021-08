Apartmaji na Hrvaškem: množične odpovedi rezervacij in višanje cen

Vrstijo se pritožbe turistov, tako hrvaških kot slovenskih in iz drugih držav, da so jim lastniki apartmajev na Hrvaškem v zadnjem hipu odpovedali rezervacijo, ki so jo naredili že pred nekaj meseci. Kaj se dogaja?

Čeprav je bilo letos spomladi težko napovedati, ali letošnje poletne počitnice na morju sploh bodo, so mnogi razmišljali optimistično in več mesecev vnaprej rezervirali apartma kje na hrvaški obali. To je bilo tudi finančno smiselno - ponudniki zasebnih turističnih nastanitev na Jadranu so se bali še ene porazne turistične sezone in so cene svojih sob ter apartmajev močno znižali, da bi privabili goste.

Povpraševanje presega ponudbo

In če sta bila junij ter začetek julija turistično še precej negotova, je slika hrvaških obmorskih krajev zdaj povsem drugačna, plaže so polne, prav tako pa apartmaji. Po poročanju hrvaških medijev je vse tja dol do Makarske in še dlje praktično nemogoče najti prosto sobo, to pa ugotavljajo tudi tisti, ki so jim lastniki apartmajev tik pred zdajci odpovedali rezervacijo izpred več mesecev.

Foto: Pixabay

Facebook je poln objav ljudi, ki panično iščejo novo nastanitev, ker jim je prvotni dogovor padel v vodo. Razlogi, ki so jih slišali za odpoved, so različni: nekateri lastniki pravijo, da je apartma "okužen", ker so prejšnji gosti dobili covid-19, spet drugi navajajo smrt v družini in druge nepredvidene dogodke, nekateri pa so tudi povsem iskreno priznali, da so ugotovili, da lahko apartma oddajo po višji ceni.

Oddajanje po principu "kdo da več"

"Ne bodite jezni, toda dobil sem ponudbo za 65 evrov. To je veliko več, kot sem se dogovoril z vami. Še sam sem presenečen, kakšen naval je," je sporočilo enega od takšnih sobodajalcev, ki ga je objavila članica ene od skupin na Facebooku, kjer se zbirajo podobno opeharjeni turisti.

Foto: Pixabay

Na družbenih omrežjih se oglašajo tudi obupani turisti iz Češke, Madžarske, Poljske in drugih držav, ki so že pripotovali na Hrvaško, tam pa ugotovili, da so ostali brez nastanitve.

Ob prihodu na morje ugotovili, da so brez nastanitve

"Ob prihodu smo ugotovili, da je rezervacija odpovedana, v avtomobilu imava tri otroke in ne vemo, kam naj gremo," je na Facebooku objavil turist iz Češke, madžarska turistka pa se je pritoževala, da se je podobno zgodilo tudi njej in njenim znancem: "Potovali so ure in ure, nato pa jim je lastnik rekel le, da je apartma oddal nekomu drugemu, ki je plačal več. Jaz sem imela še srečo, da so mi rezervacijo odpovedali pet dni pred prihodom."

Foto: Pixabay

"Ob jadranski magistrali vsaj tja do Makarske do sredine avgusta ni prostih apartmajev," pa je v eni od skupin na Facebooku zapisala neka domačinka, "cene so nenormalno dvignili in odpovedujejo že potrjene rezervacije. Izčrpani turisti so po dolgi poti pripravljeni vzeti karkoli in za katerokoli ceno, samo da dobijo sobo. Oddajajo celo garaže, česa takšnega že leta nisem videla."

Mnogi so sklepali ustne dogovore in rezervirali brez vplačila avansa

Turistični delavci po drugi strani pravijo, da so za to situacijo delno krivi tudi turisti, ki so z lastniki sklepali le ustne dogovore o rezervaciji, mnogi pa tudi niso plačali avansa.

"Pred začetkom sezone so ljudje iskali izključno nastanitve, kjer jim ni bilo treba plačati akontacije, ker niso vedeli, kakšna bo situacija s koronavirusom," je za Index.hr dejal lastnik ene od turističnih agencij v Dalmaciji, "to ni pošteno do sobodajalca. Kdo mu lahko jamči, da bodo gostje res prišli, če pa za rezervacijo niso plačali?"

