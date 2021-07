Težko pričakovani most na Hrvaškem povezan #video

"Pelješki most je eden najpomembnejših in največji infrastrukturni projekt, ki trenutno poteka na Hrvaškem, in zelo smo veseli, da se približujemo koncu. Z njim bomo končno povezali skrajni jug države s preostalim delom," je za Hrvaško tiskovno agencijo povedal Oleg Butković, minister za morje, promet in infrastrukturo.

Dodal je, da gre za enega največjih gradbenih projektov v tem delu Evrope v tem stoletju.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je za povezavo mostu manjkal še 18-metrski del na sredini, ki so ga namestili ponoči. Promet naj bi po napovedih stekel junija prihodnje leto, zdaj pa sledijo še asfaltiranje in preostala dela.

Ideja stara več kot 20 let

Ideja o mostu je sicer stara že dve desetletji, vlada pa je projekt uradno podprla leta 2017. Že pred tem, leta 2013, je Evropska komisija naročila študijo, ki je pokazala, da je most na Pelješac najboljša rešitev za povezavo juga države s preostalim delom.

Vrednost infrastrukturnega projekta, pri katerem poleg družbe Hrvatske ceste sodeluje tudi kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation, znaša 420 milijonov evrov, soavtor mostu pa je tudi slovenski projektant Marjan Pipenbaher. Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi.