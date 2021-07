Domačini ogorčeni: Na Braču kar v skale pritrdili plastične ležalnike

Lokalni medij Pozdrav iz Supetra z otoka Brač je opozoril na to, da si je v Sutivanu nekdo prostor na plaži rezerviral tako, da je prevrtal skalnato podlago in ležalnike tja pritrdil kar s kovinskimi vijaki.

Na družbenih omrežjih so objavili fotografije, kako je nekdo hotel na neprimeren način "privatizirati" priobalni pas, ki na Hrvaškem velja za pomorsko javno dobro. "Upamo, da to stran spremljajo tudi odgovorni," so zapisali ob objavi, v kateri so hkrati posumili, da so v Sutivanu ob tem morda namerno zamižali, češ da "ščitijo vplivne lokalne lastnike apartmajčkov". Menijo namreč, da si je to nesramno potezo privoščil lastnik bližnjega apartmaja.

Hrvaški medij RTL pa je ob tem opozoril, da ne gre le za običajne skale, temveč da je to območje zaščiteno kot rezervat, kar velja tudi za skale, v katere so neznanci zvrtali luknje.

Ležalnike so že odstranili

Odgovornim so sporočili, naj ležalnike odstranijo do ponedeljka, in jim v nasprotnem primeru zagrozili z inšpekcijo in kazensko ovadbo. Ker so objavo povzeli številni hrvaški mediji, so v ponedeljek ležalnike res umaknili, a na strani Pozdrav iz Supetra menijo, da se je to zgodilo predvsem zaradi poročanja v medijih.

Obenem pa so zapisali, da se mediji ne bi odzvali, če se javnost ne bi pritožila nad tako neprimernim ravnanjem in nespoštovanjem obale, ter pozvali, da se na tovrstne nepravilnosti opozarja tudi v prihodnje. "Prijavite in zaščitite našo obalo," so zapisali in še dodali: "Žalostno, da tisti, ki živijo od lepote te obale, ne razumejo, da z njenim uničevanjem žagajo vejo, na kateri sedijo."

Sicer pa je to že tretja odmevnejša zgodba "rezervacij" plaže izHrvaške letos. Junija so se mediji razpisali o sporu lastnika hotela z dvema kopalkama, češ da se nahajata na njegovi zasebni plaži, pri čemer se je nanju drl in ju zmerjal. Moški ni imel prav, saj šest metrov obmorskega pasu namreč predstavlja javno dobro in si ga ne more lastiti nihče.

Nekaj tednov kasneje pa je županji Podgore, mesteca na makarski rivieri, prekipelo zaradi navade turistov, ki na plaži čez noč puščajo brisače in druge predmete. Poskrbela je, da je komunalna služba s plaže počistila vse rekvizite, ki so jih obiskovalci tam pustili čez noč.

