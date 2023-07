Če boste na plaži poslušali glasno glasbo, vas lahko doleti vrtoglava kazen

Uredba, ki jo je prejšnji mesec objavila AMN, zdaj pa je bila tudi uradno potrjena, prepoveduje "uporabo zvočne opreme in dejavnosti, ki povzročajo hrup, ki lahko v skladu z zakonom povzroči nelagodje".

New restrictions were confirmed just as peak tourism season is about to kick off in Portugal’s most popular beach destinations.



Kazni za takšno početje so vrtoglave

Čeprav ni povsem jasno, kakšna glasnost glasbe velja za motečo, lahko obiskovalci plaž oddajo pritožbo lokalni pomorski policiji, ki je odgovorna za plažo, na kateri se nahajajo.

Kazni za glasno poslušanje glasbe pa so vrtoglave. Povzpnejo se lahko vse do 36 tisoč evrov. Globa za posameznika znaša od 200 do štiri tisoč evrov, za skupine pa od dva tisoč do 36 tisoč evrov. Policija vam lahko zvočno opremo tudi odvzame.

Odlok, ki ga je potrdila AMN, navaja tudi druge dejavnosti, ki so prepovedane na obalah Portugalske. Te vključujejo igre z žogo zunaj določenih območij, kampiranje zunaj kampov in kurjenje ognja.

Evropske države omejujejo neprimerna dejanja

Portugalska pa ni edina evropska država, ki je z globami omejila neprimerno vedenje na njihovih plažah.

V Povljani na hrvaškem otoku Pag so pred kratkim postavili table z obvestilom o globi 150 evrov za tiste, ki na plažo pridejo s psom. Na Rožnati plaži (Spiaggia Rosa) na Sardiniji so z globo od 500 do 3.500 evrov prepovedali sprehajanje. Na plažah v Barceloni je prepovedano kaditi, v Budvi in Dubrovniku pa je prepovedano sprehajanje v kopalkah po starem mestnem jedru.

