Hoja po tej plaži pri naših sosedih vas lahko stane 500 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepoved hoje po plaži velja že več kot 30 let, zaradi strahu, da bi jo obiskovalci uničili, pa bodo zdaj uvedli strožje ukrepe.

Prepoved hoje po plaži velja že več kot 30 let, zaradi strahu, da bi jo obiskovalci uničili, pa bodo zdaj uvedli strožje ukrepe. Foto: Shutterstock

Rožnata plaža (Spiaggia Rosa) na Sardiniji velja za eno najlepših plaž na svetu. Ker jo Italijani želijo ohraniti v kar se da lepem stanju, bodo letos sprejeli dodatne ukrepe za njeno zaščito, poroča Independent. Plažo si je mogoče ogledati le od daleč, tistim, ki se bodo po njej sprehodili, pa grozi od 500 do 3.500 evrov denarne kazni.

Barvita peščena plaža je na otoku Budelli v Magdalenskem otočju, njena rožnata barva pa je posledica mešanja lupin mikroorganizmov, ki živijo v plitvinah, s peskom.

Več bodo plačali tisti, ki bodo s plaže odnesli rožnati pesek

Prepoved hoje po plaži sicer velja že več kot 30 let, zaradi strahu, da bi jo obiskovalci uničili, pa bodo zdaj uvedli strožje ukrepe. Direktor nacionalnega parka Magdalenskega otočja Fabrizio Fonnesu je za The Times povedal, da je "plaža znova v nevarnosti, saj ljudje prispejo s čolni, se sprehodijo po plaži in objavijo fotografije".

Kazni bodo znašale od 500 do 3.500 evrov, več pa bodo plačali tisti, ki bodo s plaže odnesli znameniti pesek. Leta 2021 je na primer italijanska obalna straža s 1.000 evri oglobila par, ki je s peskom napolnil plastenko. Zdaj bi za takšno dejanje plačala 3.500 evrov.

"Pričakujemo, da bo to poletje plažo obiskalo več kot 1.200 čolnov. Preveč ljudi s plaže odnaša pesek, kar skupaj z vse močnejšimi nevihtami povzroča erozijo," je še dejal Fonnesu.

Italijanska obalna straža se je za to potezo odločila po tem, ko je vse več območij začelo sprejemati ukrepe za omejitev pritoka turistov. Nekatere plaže so tako uvedle omejitve števila obiskovalcev, druge pa vstopnino.

Preberite tudi: