Airbnb vstopil na trg luksuznih nepremičnin

V času, ko je Airbnb zaradi svojega razmaha in negativnega vpliva na najemniški trg nepremičnin in lokalnih skupnosti v mestih deležen kritik in zahtev po regulaciji, so v podjetju razširili svoje storitve na trg visokega cenovnega razreda.

V naboru luksuznih nepremičnin, ki jih je že mogoče najeti pod okriljem Airbnb Luxe, kot se imenuje novi odvod spletne platforme namestitev, je dva tisoč razkošnih objektov. Med njimi so na primer vile v Toskani, gradovi na francoskem podeželju in razkošne zimske koče v Novi Zelandiji.

"Izdelano imamo celovito strategijo produktov za vsakega popotnika. Luxe je tako za tiste, ki iščejo razkošje," ob razširjeni luksuzni ponudbi v New York Timesu navajajo besede soustanovitelja in izvršnega direktorja Airbnbja Briana Cheskyja.

Interesenti za razkošne domove, kot tudi pravi Chesky, pa so isti gostje, ki so v svojih mlajših letih pri njih z družbo najemali kavč. Zdaj pa imajo dobro plačane službe in zahtevnejši okus ter iščejo prestižne nastanitve, še pojasnjuje soustanovitelj Airbnbja.

Pri danes največjem svetovnem ponudniku turističnih nastanitev, ki je leta 2008 na mednarodni trg vstopil s ponudbo ugodnih nočitev in kot skupnostna platforma za deljenje domov in ki se je nato razvil v največjega v dobiček usmerjenega svetovnega ponudnika turističnih namestitev, so v lanskem letu zaznali 60-odstotno rast rezervacij v višini 800 evrov in več na noč.

Najdražja med možnostmi na Airbnb Luxe je zasebni atol v francoski Polineziji, imenovan Nukutepipi, za katerega je treba odšteti slabih 900 tisoč evrov na teden in v 21 sobah sprejme 52 gostov. Na njem pa so tudi štirje bazeni. Foto: zajem zaslona

Kriteriji Airbnbjevega luksuza

Pri izboru luksuznih nepremičnin, ki jih v najem ponujajo prek Airbnbja, so upoštevali več kriterijev. Poleg oblikovanja in lokacije so bili pri tem pomembni tudi odraz konteksta prostora objekta. V podjetju to ponazarjajo s primerom sodobne vile v Cape Townu, katere oprema je narejena iz lokalnih materialov, v njej pa je na ogled tudi zbirka lokalne umetnosti.

Ob tem pa je pomembno še to, da najeti domovi gostom predstavljajo tamkajšnjo kulturo in način življenja. Tako se na primer na srednjeveškem gradu sredi toskanskega podeželja lahko sprehodite po velikem zemljišču in kmetom pomagate pri nabiranju grozdja in oliv, kot beremo v novi ponudbi spletnega podjetja.

V povprečju več kot 1.700 evrov na noč

Chesky, kot še poroča The New York Times, pravi, da je povprečje najemov na platformi Luxe okoli 1.700 evrov na noč. Najdražja med možnostmi je zasebni atol v francoski Polineziji, imenovan Nukutepipi, za katerega je treba odšteti slabih 900 tisoč evrov na teden in v 21 sobah sprejme 52 gostov. Na njem pa so tudi štirje bazeni.

Najdražja med možnostmi je zasebni atol v francoski Polineziji, imenovan Nukutepipi, za katerega je treba odšteti slabih 900 tisoč evrov na teden in v 21 sobah sprejme 52 gostov. Na njem pa so tudi štirje bazeni.

Pravična turistična mednarodna platforma



Danes v kreativnem centru Poligon poteka predstavitev



Skorajda ni več popotnika, ki ne bi kdaj prespal v namestitvi Airbnbja, svetovni spletni turistični platformi, katere letni promet presega dve milijardi dolarjev. Ob čemer pa številne priljubljene turistične destinacije prav zaradi njene popularizacije plačujejo vse višji davek. Lokalne skupnosti se soočajo s problematiko gentrifikacije turističnih središč predvsem v obliki dviga najemnin in vse manjše ponudbe kakovostnih stanovanj za dolgoročni najem. Vse skupaj pa spremlja tudi nezadostna regulacija storitev Airbnbja s strani občin in držav, problematiko povzemajo v Poligonu ob njihovem današnjem dogodku.



Kot neposredni odgovor na problematiko Airbnb je tako nastala zadružna platforma Fairbnb.coop, ki bo prav tako povezovala lastnike stanovanj s potniki, vendar s tremi ključnimi razlikami:



1. Zagotavljanje transparentnosti: Fairbnb bo z namenom zagotavljanja legalnega oddajanja nepremičnin podatke o tem delila z občinami.



2. Skrb za skupnost: Polovica denarja posredniških provizij med ponudniki in najemniki stanovanj bo namenjena financiranju lokalnih projektov.



Danes v kreativnem centru Poligon poteka predstavitev Fairbnbja, etično zasnovane spletne turistične platforme, ki predstavlja neposredni odgovor na v dobiček usmerjeni Airbnb , ki v mesta in lokalne skupnosti prinaša več negativnih posledic.

