Posebno božično doživetje za malce borce z redkimi boleznimi #foto

V začetku decembra smo na Siol.net začeli akcijo, s katero smo hoteli za božič obdariti otroke z redkimi boleznimi. Prav vsi so v manj kot dveh tednih dobili svojega Božička, pretekli teden pa so nam pokazali, kako so se razveselili daril, ki so jih dobili od naših bralcev.

Akcija Božiček za male borce je bila izjemno uspešna, saj se je nanjo odzvalo zelo veliko ljudi, mnogo več od pričakovanj, so nam sporočili iz Društva Viljem Julijan, ki je pripravilo akcijo.

"Z našo dobrodelno praznično akcijo Božiček za male borce smo s pomočjo Siol.net in ljudi dobrega srca s posebnimi darili obdaril tudi vseh 24 otrok z redkimi boleznimi, ki so sodelovali v akciji," so sporočili iz društva.

Izpolnjene so bile želje vseh 22 otrok, ki so poslali pisma Božičku in smo jih objavili na Siol.net, ter še dveh otrok, ki sta se akciji pridružila naknadno.

Bor je potreboval posebno termovrečo, da ga na invalidskem vozičku pozimi greje v noge. Foto: Osebni arhiv

Dvojčka Darjan in Nikolas sta od Planet TV in Siol.net prejela vsak svoj iPad, s katerim bosta lahko komunicirala. Foto: Osebni arhiv

Tian je dobil igračke in odvajalna zdravila. Foto: Osebni arhiv

Jaša je dobil poseben voziček. Foto: Osebni arhiv

Vilinec Juš je prejel po meri narejene hlače. Foto: Osebni arhiv

Mark je dobil pripomočke za nego, ki mu lajšajo bolečine.

Vsi dobili, kar so si zaželeli

Bor je dobil posebno termovrečo, ki ga bo lahko pozimi grela v noge, tako da bo lahko na invalidskem vozičku dlje časa zunaj, česar se zelo veseli. Jernej in Jaša sta dobila posebna vozička, za Jerneja so ga naročili celo iz Anglije. Vilinec Juš je prejel po meri narejene hlače, dvojčka Darjan in Nikolas pa sta od Planet TV in Siol.net prejela vsak svoj iPad, s katerim bosta lahko komunicirala.

Tablico iPad je za komunikacijo dobil tudi Taj, Matija je dobil pravi mizarski pank in orodje, Miloš pa poseben vzglavnik, da bo lahko spal. Darila, ki so si jih zaželeli in se o njih razpisali v pismih Božičku, so prejeli tudi preostali mali junaki: Lovro, Mark, Loti, Pika, Živa, Danay, Muhamed, Tian, Ladislav, Lina, Tadej, Maik, Marija, Anže in Lana.

Ob tej prelepi gesti številnih ljudi, ki so se odzvali na akcijo, so iz društva sporočili:

Iz vsega srca se najlepše zahvaljujemo vsem dobrim ljudem in podjetjem, ki so pristopili k akciji in z nakupom darila ali donacijo postali Božiček za male borce. Še posebej pa se zahvaljujemo Siol.net, ki je podprl našo akcijo in pomagal, da je njen glas segel med ljudi.

Odziv je bil tako velik, da je društvo prejelo več, kot so pričakovali. Presežek zbranih donacij bodo namenili Skladu Viljem Julijan, ki z donacijami pomaga otrokom z redkimi boleznimi.

Preberite tudi: