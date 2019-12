Bralci Siol.net ste naredili izjemno stvar za otroke z redkimi boleznimi #video

Pretekli teden smo bralce Siol.net pozvali, da se prelevijo v Božička za otroke z redkimi boleznimi , ki so si za praznike zaželeli daril, ki bi jim olajšala njihovo zdravstveno stanje, ali pa takšnih, ki si jih njihovi starši ne morejo privoščiti. Z veseljem sporočamo, da bodo darila dobili vsi in še dva otroka, ki sta se akciji pridružila naknadno.

Akcija Božiček za male borce se je odvila izjemno uspešno, saj se je nanjo odzvalo zelo veliko ljudi, mnogo več od pričakovanega, so nam sporočili iz Društva Viljem Julijan, ki je pripravilo akcijo.

"Z veseljem lahko oznanimo, da so vsi mali borci, za katere smo v akciji zbirali darila, dobili svojega Božička. Akciji sta se v zadnjih dneh pridružila še dva otroka, tako da bomo s pomočjo ljudi dobrega srca skupno obdarili kar 24 otrok z redkimi boleznimi."

Nad uspehom prve akcije za božično obdarovanje otrok z redkimi boleznimi sta navdušena tudi ustanovitelja društva, Gregor in Nina Bezenšek: "Resnično sva presrečna in iz srca hvaležna, da so se ljudje tako množično odzvali ter velikodušno pristopili kot obdarovalci malih bolnikov. Ta darila so še posebej dragocena in velikega pomena, saj se ti otroci soočajo z zelo težkimi zdravstvenimi stanji, ko so večinoma neozdravljiva."

"Mi smo res dobili več, kot smo pričakovali"

Izpolnjene bodo prav vse posebne želje otrok. Fant Bor, ki ga je Duchennova mišična distrofija prikovala na voziček, bo na primer dobil novo termo vrečo, da ga pozimi nikoli več ne bo zeblo v noge. "Kako sem vesela tako lepe novice, hvala! Mi smo res dobili več, kot smo pričakovali. Hvala iz srca za ves trud za naše borce!!!! Objem!" je sporočila Borova mama.

Mama dvojčkov Darjana in Nikolasa, ki jima TSmedia in Planet TV podarjata vsakemu svoj iPad, da bosta lahko komunicirala s svojo mamo, je bila prav tako presrečna ob novici: "Najlepša hvala, tako zelo vesela sem, da bo december še bolj vesel za vse naše otroke, bravo za tako dobro izpeljan projekt, predvsem pa hvala, hvala, hvala ... Iz srca."

Punčka Loti bo prejela poseben toaletni stolček, prikupen "vilinec" Juš hlače po meri, obenem pa bodo prijazne šivilje njegovo mamo naučile šivati.

Našel se je celo starinski mizarski pank za Matija, ki zdaj potrebuje le še starinsko mizarsko orodje. Ko so iz društva njegovi mami poslali fotografijo panka z vprašanjem, ali je pravi, je odgovorila tole:

Seveda je pravi. Se opravičujem, ampak sploh ne najdem pravih besed, pa še pisati ne vidim, ker mi solze tečejo. Čisto pravi je. Povejte prijazni družini tisočkrat hvala, pa vsem vam prav tako. Hvala.

V Društvu Viljem Julijan si želijo malim borcem podariti čim bolj čarobno božično izkušnjo, zato so njihove družine povabili na dogodek Božiček obišče Deželo Vile Eksene v organizaciji Izobraževalnega centra Eksena, kjer bodo otroci svoje posebno darilo prejeli iz rok pravcatega Božička. Dogodek bo v nedeljo, 22. decembra v Šentjurju pri Celju.

