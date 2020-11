Znaki, da je vašemu prijateljstvu potekel rok trajanja

Prijatelji pridejo in grejo, a resnica je, da tisti pravi ostanejo za vedno. Včasih pa se oklepamo napačnih prijateljstev in vztrajamo v odnosu, ki nima prihodnosti. Kako prepoznati, da je vašemu prijateljstvu z nekom potekel rok trajanja? Strokovnjaki ponujajo nekaj najbolj očitnih znakov.

Težko je priznati, da prijateljstvo z nekom ni več to, kar je nekoč bilo. In da se je prijatelj, ki nam je bila dolg leta blizu, močno oddaljil. Nekateri to težko sprejmejo, zato še vedno vztrajajo v prijateljskem odnosu in se trudijo – pošiljajo sporočila, redno kličejo, organizirajo druženja …

A včasih so odnosi že tako ohlajeni, da se jih ne da znova vrniti na stare tire. Portal Women's Health je zbral nekaj nasvetov psihologov, ki kažejo na to, da je vaš prijateljski odnos zelo enostranski oziroma da mu je potekel rok trajanja.

Prijatelj vas kontaktira le, ko kaj potrebuje

Če vaši klici in sporočila ostajajo brez odgovorov, vabila na druženje pa so v časih, ko so ta bila še dovoljena oziroma mogoča, ostajala brez potrditve, potem je to jasen znak, da vašemu prijatelju oziroma prijateljici ni kaj dosti mar za vas ali za vajino prijateljstvo. Še posebej, če vas kontaktira le takrat, ko kaj potrebuje – varstvo otroka ali izposojo vašega orodja, ker ima doma nekaj nujno za popraviti.

Če vas prijatelj kontaktira le, ko kaj potrebuje, ali če vam na klice ter sporočila odgovarja z veliko zamudo in v zelo okrnjenih stavkih, potem je to slab znak. Foto: Getty Images

Na vaše klice in sporočila se odziva z zamudo in zelo skopo

Neodgovorjen klic vam vrne šele čez teden ali dva, morda sploh ne. Na sms vam odpiše le z enozložnicami, pa še to ne takoj oziroma celo ne v istem dnevu. To so tipični znaki, da ste v tako imenovanem enostranskem prijateljskem odnosu, poudarja terapevtka Darcie Brown. "V enostranskih razmerjih so odgovori običajni kratki, včasih celo nepopolni in nikoli ne izveste v odgovoru več, kot vprašate. Če ste torej po takšnih odgovorih slabe volje in nezadovoljni, potem morda ni odveč razmisliti, ali vas ta odnos sploh še izpolnjuje ali zgolj izžema."

Vedno je vse po njeno oziroma po njegovo

"Gre za osebo, ki vedno odloči, v kateri restavraciji se bosta dobili, kateri film si bosta ogledali, kadar pa ni po njeno, se kuja," razlaga strokovnjakinja za odnose Kaitlin Kindman. In če je tudi v pogovorih tako, da ni nikoli posluha za vaše težave in novosti, ampak se tudi tukaj vse vrti okrog prijatelja ali prijateljice, potem ste vsekakor v enostranskem prijateljskem odnosu, kjer je ves fokus na eni osebi in pozornost ni enakomerno porazdeljena med oba človeka, ki tvorita odnos.

Tudi nenehno odpovedovanje dogovorov je znak, da ste v enostranskem prijateljstvu. Foto: Getty Images

Rad/a dokazuje, da nimate prav

Tudi to, da vam prijatelj pogosto rad dokazuje, da se motite oziroma da nimate prav, je lahko znak nezdravega prijateljskega odnosa, pravi psihologinja Sabrina Romanoff. To je pravzaprav eden od načinov, s katerim vas prijatelj/prijateljica ponižuje in daje v nič, pa če se tega zaveda ali ne. Zaradi tega se vi upravičeno počutite slabo in v vas na tiho raste zamera, ki se je morda tudi vi sploh ne zavedate. Skratka, odnos, v katerem ste torej ves čas nekako na 'udaru' in v katerem vam prijatelj ne krije hrbta, vam zagotovo ne prinaša nič koristnega.

Ves čas odpoveduje dogovore

Če gre za redke primere, ko vam prijatelj oziroma prijateljica zadnji hip odpove dogovorjeno srečanje (v tem letu verjetno prek skypa, zooma ali druge spletne video tehnologije), potem ne rabite razmišljati o tem, ali je to slab znak. Če pa je odpovedovanje vajinih takšnih ali drugačnih dogovorov stalnica, potem pa je prav, da postanete pozorni in si iskreno odgovorite na vprašanje, ali ste se morda znašli v enostranskem prijateljskem odnosu.

Ali prijatelj za vaše težave nima posluha oziroma empatije? Potem se vprašajte, kaj sploh imate od takšnega prijateljstva. Foto: Getty Images

Za vas nima empatije

"Toksični prijatelji ne želijo tistega, kar je najboljše za vas. Zato vas ne razumejo in do vas niso empatični, tudi če preživljate težke čase," poudarja strokovnjak Sam Nabil. "Morda vam rečejo: 'žal mi je, da to slišim', v resnici pa se naslajajo nad tem, da vam je težko." Če torej pri vašem prijatelju ne čutite, da vas res razume, da sočustvuje z vami, ko vam je hudo, da vam ne nudi opore oziroma da vam ne stoji ob strani, ko to potrebujete, potem razmislite, kaj sploh imate od tega prijateljstva.

Prijateljstvo vam v resnici vzbuja negativne občutke

Če vam prijateljevanje z nekom prinaša več slabih občutij kot zadovoljstva, potem je to gotovo več kot očiten znak, da s takšnim prijateljskim odnosom nekaj ni v redu. Za začetek poiščite razloge za to, da imate ob prijatelju oziroma prijateljici grenak priokus. Če se nekaj ne zdi v redu in lahko realno trdite, da težava ni v vas, potem ste verjetno v enostranskem prijateljstvu, ki vas onesrečuje, pravijo strokovnjaki.

Težko je sprejeti, da je nekemu prijateljskemu odnosu potekel rok trajanja. A včasih je vendarle bolje priznati, da odnos ni več to, kar je bil, in iti vsak svojo pot. Foto: Getty Images

Preden dokončno dvignete roke, vama dolgujete temeljit pogovor

A preden potegnete križ čez nek prijateljski odnos, je vsekakor prav, da vržete karte na mizo in skušate rešiti, kar se rešiti da oziroma če se sploh kaj da rešiti. Prijatelju/prijateljici povejte, kar vam leži na duši – da si ne boste kasneje očitali, da ste odkorakali stran, ne da bi skušali razčistiti stvari.

Pri pogovoru pazite, da ne boste napadalni in namesto da uporabljate način 'ti', uporabite način 'jaz', svetuje psihologinja Sabrina Romanoff. To pomeni, da govorite o sebi in svojih čustvih, ko gre za vajin oddaljen prijateljski odnos, in ne poudarjate stvari, ki jih vaš prijatelj oziroma prijateljica po vašem mnenju dela narobe.

In če na koncu vseeno pridete do tega, da prijateljskega odnosa ne morete ali pa ne želite rešiti, ne imejte slabe vesti, temveč bodite močni in zreli ter sprejmite dejstvo, da je treba včasih nekatere odnose in ljudi preprosto spustiti iz rok ter iti svojo pot.