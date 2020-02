Ker prijatelji ne morejo biti naš edini ventil

Sreča je visoko na naših lestvicah osebnih vrednot. Vsak od nas sicer po svoje pojmuje življenjsko zadovoljstvo – medtem ko je višek sreče za nekoga lahko že trenutek, ko zjutraj v miru popije prvo kavo, drugemu sreča postavlja vedno nove izzive in jo težko poišče kadarkoli v življenju. Tudi zato, ker življenjske poti pred nas postavljajo različne ovire in smo ljudje različno opremljeni za reševanje osebnih stisk, imamo različne izkušnje v življenju in različne značaje.

Ko se ne moremo spopadati z vsemi izzivi, ki jih pred nas postavlja življenje, je včasih dovolj, da se obrnemo po pomoč k prijateljem in sorodnikom, včasih pa nam tudi ta "ventil" ne zadošča več.

Stiske so enostavno prevelike. Ne glede na intenzivnost, resnost in pogostost težav, moramo vedeti, da nobena ni premajhna ali prevelika, da nam strokovno svetovanje psihologa ne bi moglo koristiti. Med najpogostejšimi vzroki za obisk psihologa ali terapevta so tesnoba, depresija, stres, zasvojenosti, žalovanje, težave v medosebnih odnosih in slaba samopodoba.

Pet razlogov, zakaj je dobro obiskati psihologa ali psihoterapevta::

Izognemo se odzivu: "Saj sem ti rekla."

Podpora prijateljev, partnerjev in družinskih članov je vedno zlata vredna, še posebej ko potrebujemo hiter nasvet, kako rešiti določeno zadevo. Osebe, ki nas imajo rade, nam sicer želijo le najboljše, vendar se velikokrat preveč osebno vpletejo v zgodbo ali nam svetujejo, za kar verjamejo, da je za nas najboljše.

Odgovor, ki ga navadno dobimo v tem primeru, gre približno takole: "Meni se je zgodilo povsem enako. Naredila sem tako in tako. Potem se je uredilo. In zdaj je stvar taka in taka."

Če slučajno ne sledimo prijateljičinim nasvetom, lahko pričakujemo tudi odziv v smislu: "Saj sem ti rekla. Zakaj pa nisi naredila po moje."

Pri kompleksnejših težavah je smiselno razmisliti, ali ni morda čas, da poiščemo strokovno pomoč. Nasveti so lahko nasploh zavajajoči, saj je vsak človek svet zase. Razlikujemo se po osebnostnih lastnostih, dojemanju sveta in sebe, razmišljanju ter čustvovanju, iz česar sledi, da kar bo pomagalo nekomu, pri drugemu ni nujno, da ga pripelje do želenega stanja ali razrešitve stiske.

Zato imamo strokovnjake s specifičnimi znanji in tehnikami, s katerimi pomagajo posamezniku, da v procesu dela na sebi sam prepozna in najde "rešitve" zase ter izstopi iz stiske.

Poiščite pomoč, če: se večkrat počutite osamljene, nerazumljene,

ste pogosto žalostni in brez volje,

ste razdražljivi in napeti,

ste pogosto zaskrbljeni, se počutite manjvredno,

ne veste, kako naprej s točke, na kateri ste,

čutite, da vas drugi ljudje ne razumejo,

razmišljate, da življenje nima več smisla.

Skrb zase

Ni zdravja brez duševnega zdravja. Tako kot skrbimo za dobro fizično zdravje, je enako pomembna skrb za psihično zdravje. Pravzaprav bi bilo dobro, da bi se vsak od nas občasno po pomoč obrnil na strokovnjaka (psihologa, psihoterapevta), ki bi nam prisluhnil oziroma pomagal predelati aktualne osebne stike in dileme.

S psihologom lahko govorimo brez ovinkarjenja in samocenzure, kar deluje osvobajajoče.

Drugačen pogled

V težkih trenutkih imamo zamegljen pogled in ne vidimo vseh mogočih rešitev. S pomočjo pogovora s strokovnjakom zmoremo na svoje težave pogledati z malce distance in lažje najdemo rešitev.

Na psihologe, ki izvajajo psihološko svetovanje, se lahko obrnete tudi, če ste v stiski zaradi: doživljanja sprememb v življenju, ki so za vas težke,

napetih družinskih odnosov,

stiske ob izgubi bližnje osebe,

težav v službi ali dolgotrajnega bolniškega staleža,

brezvoljnosti, depresivnega razpoloženja.

Razumeti vzroke naših vedenj in dogajanja okrog nas

Povsem naravno je, da si vsak človek želi doumeti razloge, zakaj se nekaj dogaja prav njemu. Ob tem se nam pogosto postavljajo vprašanja, kot npr. zakaj se mi to vedno znova dogaja in zakaj ravno meni. Če se zmoremo soočiti sami s sabo in če nas zanima, kaj se pravzaprav v nas dogaja, bomo lažje razumeli naše odzive na ljudi in dogodke, ki se nam dogajajo. Posledično bomo zmogli videti širšo sliko in doumeli, da smo sami so-kreatorji življenja, ki ga živimo.

Psihološko svetovanje lahko prinese razbremenitev in razumevanje. Bolj kot se zavedamo, kaj se dogaja v naši notranjosti, bolj zavestno lahko delujemo.

Nove strategije

Foto: Thinkstock

Po pomoč k psihologu se po navadi obrnemo, ko se sami ne zmoremo več soočati ali učinkovito razreševati lastnih težav, ko si želimo sprememb ali bolj kakovostnega življenja. S pomočjo psihološkega svetovanja lahko identificiramo neželene vzorce vedenja in čustvovanja in posledično odkrijemo nove strategije za spopadanje s stresnimi situacijami. Morda prej stresne dogodke ne zaznavamo več tako intenzivno in ogrožajoče. S pomočjo raziskovanja svojega notranjega sveta, občutkov, prepričanj boljše razumemo, zakaj v določenih trenutkih delujemo na določen način. Šele po tem, ko nezaželene vzorce vedenja in čustvovanja ozavestimo, jih lahko začnemo spreminjati.

Ko bomo s psihologom ugotovili, katere tehnike, metode oziroma načini ustrezajo našemu načinu delovanja in razmišljanja, se jih bomo naučili uporabljati v vsakdanjem življenju. Ob tem bomo postali samozavestnejši, saj bomo dobili zaupanje vase, da zmoremo sami obvladovati vsakodnevne situacije in jih učinkoviteje reševati.