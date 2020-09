To je sedem znakov, da ste res slab prijatelj

Se vam dogaja, da vam nikakor ne uspe obdržati prijateljev v svojem življenju? Da prijatelji pridejo in gredo, nimate pa tistih nekaj prijateljev, ki bi jih imeli ob sebi že dolga leta in za katere bi lahko verjeli, da jih boste imeli tudi v prihodnje?

Morda težava ni v drugih, ampak v vas. Portal Huffington Post je s pomočjo strokovnjakov opisal sedem znakov, ki kažejo na to, da ste vi tisti, ki je res slab prijatelj, in dodal nasvete, kako te slabosti premagati.

1. Pogovor vedno obrnete nase

Skoraj nikoli ni v prijateljstvu enakovredno razporejeno razmerje med govorjenjem in poslušanjem. Pogosto je tako, da eden v prijateljskem dvojcu govori malce več, medtem ko drugi več posluša. A če je večino časa tako, da vam v pogovorih ne glede na temo uspe pozornost usmeriti nase in začnete govoriti o sebi, potem imate težavo, pravi psihologinja Andrea Bonior. "Če se vam vaš prijatelj poskuša zaupati ali z vami govoriti o nečem v svojem življenju, vi pa nenehno kradete pozornost nazaj nase, to uničuje občutek recipročnosti, ki je tako pomemben v prijateljstvu."

Ko torej vaš prijatelj razlaga o novem dekletu ali ko vam prijateljica navdušeno govori o opremljanju novega stanovanja, zares prisluhnite. Postavite kakšno podvprašanje, podajte nasvet, če ga od vas želi, ter se zadržite, če želite samo na hitro povedati še kakšno novico o sebi, medtem ko vaš prijatelj oziroma prijateljica navdušeno razlaga novosti iz svojega življenja.

Za dober prijateljski odnos je pomembno, da vanj vlagata obe v odnos vpleteni osebi. Če se bo zgolj ena trudila, druga pa ne, lahko nastanejo težave.

2. Delate načrte, ki jih ne nameravate uresničiti

Seveda se zgodi, da pride kaj vmes in je treba zadnji trenutek odpovedati načrte, ki jih imate s prijateljem. A če privolite v to, da boste šli za vikend v hribe ali da si boste popoldne rezervirali za kolesarjenje ali da boste pomagali pri selitvi, pa že takrat, ko privolite, sami pri sebi veste, da boste pozneje odpovedali, je to zelo neuvidevno do vaših prijateljev. Bolje je biti že takoj ob delanju načrtov odkrit in povedati, da vam nekaj ne odgovarja oziroma da vam ne bo uspelo, kot prijatelja nato zadnji trenutek pustiti na cedilu.

"Obstajajo ljudje, ki nočejo reči 'ne', zato raje rečejo 'da' in se s tem izognejo občutku nelagodja. A to pozneje povzroči le še več razočaranja. To ni pošteno do vaših prijateljev in lahko načne zaupanje med vama," pravi Boniorjeva.

Če torej niste povsem prepričani o dogovorih, ki jih sklepate, pustite za nekaj časa še odprte stvari. Ne recite ne 'ja' ne 'ne', temveč si vzemite nekaj dni in potem sporočite odgovor, za katerim boste stali.

3. Sklepate veliko novih prijateljstev, a jih ne obdržite

Ste družabni, z lahkoto sklepate nova poznanstva, a v resnici nimate prijateljev, s katerimi bi bili povezani še dolga leta, temveč prijatelji pridejo in gredo? Morda ne sklepate tistih pravih, globokih prijateljskih vezi? Potem imate morda težavo oziroma ste tako slab prijatelj, da vas nihče ne želi zares obdržati v svojem življenju, pravi psihologinja Irene S. Levine.

Seveda je povsem običajno, da nekatera prijateljstva ne trajajo, da se po določenem obdobju z nekaterimi ljudmi razidemo, a vsak naj bi imel v življenju vsaj kakšnega prijatelja ali dva, ki ostane za vse življenje. Če pri vas ni tako, morda ni slabo, da se odkrito zazrete vase in se vprašate, kaj je razlog za to, svetuje strokovnjakinja. Poskušajte najti vzrok, osvetliti slabe vzorce in potem to poskušajte popraviti.

Če naredite skupne načrte, se jih držite in jih ne odpovejte v zadnjem hipu. Foto: Getty Images

4. Ne vlagate v prijateljstvo, temveč se le odzivate na prijateljeve pobude

Skrivnost dolgotrajnih prijateljstev je med drugim v tem, da se oba trudita prijateljski odnos ohranjati in negovati. Pogosto je sicer tako, da je eden v paru tisti, ki bolj prevzame vlogo organizatorja in pobudnika, medtem ko se drugi zgolj priključuje načrtom, a če je pobuda izključno na strani enega, drugi pa ne da nič od sebe, lahko pride do težav. "Dolgotrajna prijateljstva morajo biti recipročna. Če vedno le druga oseba prevzema iniciativo, bodo prijatelji vašo pasivnost lahko razumeli kot pomanjkanje zanimanja za prijateljstvo," pravi Levinova.

Bodite torej tudi vi kdaj pobudnik druženja. Povabite prijatelja na sprehod ali na kosilo. Dvignite telefon, pokličite in vprašajte, kaj je novega, kako mu gre. Bodite torej vi enkrat prvi, ne da vas vedno prijatelji vabijo na druženja in so oni tisti, ki vam prvi pišejo oziroma vas kličejo.

5. V stiski se obračate na prijatelje, a vi njim niste v čustveno oporo

Če ste večinoma vi tisti, ki iz vsake malenkosti naredi ogromno težavo in potrebuje podporo prijateljev, medtem ko vaši prijatelji svojih dram ne rešujejo z vašo pomočjo, je to lahko znak, da ste slab prijatelj oziroma slaba prijateljica. Ker se večinoma v vašem prijateljskem razmerju vse vrti okrog vaših težav, potem se morda vašemu prijatelju zdi, da za njegove stiske ni več ne časa ne energije.

"Včasih je težko najti ravnotežje med podporo, ki jo potrebujete od prijatelja, in tem, koliko vam je dejansko ta lahko ponuja. Vašemu prijatelju se po drugi strani lahko zdi, da se težko sam opre na vas s svojimi težavami, ker vas noče še dodatno obremenjevati, ker se vam ves čas toliko dogaja," pojasnjuje terapevtka Amanda Baquero.

Ne bodite čustveni vampir, temveč tudi vi ponudite prijatelju podporo, ko jo potrebuje. Foto: Getty Images

Če hočete to popraviti, se zavestno zadržite, ko vas spet prime, da bi svoje težave delili s prijateljem. Vdihnite, izdihnite, razmislite, ali je problem res tako velik, da ga morate deliti s prijateljem, ali ga morda lahko rešite sami. Včasih pomaga tudi to, da se ne pogovorite vedno le z enim prijateljem, temveč se vsakič obrnete na drugega, še svetujejo strokovnjaki.

Predvsem pa delajte na tem, da boste tudi čustvena opora, ko jo bo vaš prijatelj potreboval. Pokličite ga, povprašajte, kaj se dogaja, ali bi se rad o čem pogovoril, ali ga kaj pesti. In takrat zares prisluhnite ter se posvetite njegovim težavam, svoje pa za tisti čas zavestno pustite ob strani.

In ne pozabite se prijatelju zahvaliti, ko vam v težkih trenutkih stoji ob strani.

6. Ne spoštujete prijateljevih meja

Postavljanje in spoštovanje meja je še en ključni dejavnik vsakega dobrega odnosa, tudi prijateljskega. Če torej prijateljica reče, da se o določeni temi noče pogovarjati, ali pa če vam prijatelj reče, da trenutno noče iti na moški vikend oddih, to spoštujte in ne silite. Če boste namreč vsiljivi in ne boste upoštevali meja, ki jih je postavil, bo to zagotovo slabo za vajino prijateljstvo.

"Pomembno je, da prisluhnete in spoštujete prijateljeve potrebe. Tako kot se vi počutite slabo, če kdo pritiska na vas, se enako počutijo vaši prijatelji," opozarja Baquerova. Najbolje, kar lahko v takšnem trenutku naredite za prijatelja, je torej to, da spoštujete njegove želje. Dajte mu vedeti, da ste tam, če karkoli potrebuje – pogovor, ramo za jok, pomoč pri konkretni zagati ali karkoli drugega – vendar ne silite vanj.

V pravem prijateljstvu ni prostora za zavist in tekmovalnost. Foto: Getty Images

7. Ste ljubosumni

Če prijatelju zavidate službo, dober finančni položaj, novo stanovanje, ljubezensko razmerje, odnos z otroki ali karkoli drugega, je to vsekakor znak, da niste ravno najbolj vzoren prijatelj. Seveda je povsem človeško, da se kdaj pojavi občutek zavidanja, a če so ti občutki tako močni in pogosti, da se s prijateljem ne morete niti iskreno veseliti njegovega uspeha, potem nekaj ni v redu, pravijo strokovnjaki. Tudi občutek nenehne tekmovalnosti in želje, da ste boljši od prijatelja oziroma prijateljice, je znak, da niste ravno najbolj vzoren prijatelj.

A če se zaradi takšnih občutkov počutite krive in vam je hudo ter si želite stvari spremeniti, potem ni še nič izgubljenega. Poskušajte razdelati te občutke pretiranega ljubosumja sami pri sebi ter se iskreno veseliti za prijatelja. Če ga imate iskreno radi in vam je mar za njegovo dobrobit, potem bo to po temeljitem razmisleku prišlo samo od sebe. Hkrati pa tudi poskrbite, da vajino prijateljstvo v času, ko boste vse to razdelali sami pri sebi, ne bo trpelo.