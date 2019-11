Zasvojenost s pametnimi telefoni narašča. Ste odvisni tudi vi? #video

Dandanes je mobilni telefon redni spremljevalec skorajda vsakega posameznika, ki živi v sodobni družbi. Telefon (po možnosti še pametni telefon) v roke že precej zgodaj dobijo tudi otroci, starševski nadzor nad tem, koliko in v kakšne namene ga uporabljajo, pa pogosto ni zadosten. Še odrasli se mnogokrat zalotimo, da se ne moremo obvladati in da kar tako ves čas brskamo po svojem pametnem telefonu. Kako torej uporabo telefona omejiti in kako prepoznati, da so stvari ušle izpod nadzora?

Danes, ko je dan brez telefona, se zazrite okrog sebe. Koliko ljudi vidite na ulici, ki hodijo s telefonom v roki, medtem ko tipkajo po njem, imajo telefon prislonjen na uho ali pa imajo v ušesih vtaknjene slušalke, ki so priključene na pametni telefon? Koliko ljudi med vožnjo, za volanom, posega po telefonu, pa čeprav je to sila nevarno poletje? Kolikokrat med obiskom vaši otroci ali otroci vaših prijateljev dobijo v roke telefon? Morda so pri rosnih osmih ali desetih letih celo že lastniki svojega pametnega telefona. Kolikokrat na druženju s prijatelji vi sežete po telefonu ali pa telefon v roke vzame vaš sogovornik, medtem ko mu vi nekaj razlagate?

Odgovor na zgornja vprašanje je najverjetneje: velikokrat. Celo prevečkrat. Če si priznamo ali ne, večina od nas je preveč "navezana" na svoj telefon, tudi v prostih urah, ko nismo v službi in ko ne pričakujemo pomembnega klica.

Foto: Thinkstock Uporabljamo ga za brskanje po družbenih omrežjih ali za brskanje po spletu. Sodelujemo v mnogo klepetih, ki nam vzamejo precej časa, pa verjetno za nas sploh niso nujni, saj se s prijatelji, sorodniki, sodelavci pogovarjamo o nič kaj življenjsko pomembnih rečeh. Igramo igrice. Pregledujemo fotografije in videe. Skratka na pametnih telefonih preživimo veliko več časa, kot smo ga pred 15, 20 leti, ko pametnih telefonov še ni bilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (s kratico NIJZ) piše, da je v letu 2017 kar 73 odstotkov Slovencev, starih med 16 in 74 let, uporabljajo pametne telefone: "Skoraj vsi, ki so uporabljali pametni telefon, so ga uporabljali za pošiljanje ali prejemanje SMS-sporočil, več kot 90 odstotkov za fotografiranje, kot uro, za budilko ali alarm. 80 odstotkov uporabnikov pametnega telefona je prek te naprave brskalo po internetu. 53 odstotkov uporabnikov je prek pametnega telefona poslušalo glasbo ali radio in uporabljalo zemljevide in navigacijo, 26 odstotkov jih je na pametnem telefonu igralo igre."

Foto: Getty Images

Zasvojenosti s telefonom je tako vse več, pove vodja novogoriškega Centra za zdravljenje zasvojenosti Miha Kramli: "Od 227 v lanskem letu pri nas jih samo 16 ni bilo povezanih s telefonom. Vsekakor so se težave začele močno stopnjevati s pojavom pametnih telefonov, čeprav si ne delajmo utvar, da so problematični samo telefoni – tu so namreč še tablični računalniki in navadni računalniki."

Odvisnosti od telefonov oziroma sodobne tehnologije na sploh nikakor ne gre podcenjevati, saj lahko močno zmoti družinsko dinamiko, socialne odnose, celo delovne procese. In pred njo ni zaščitena nobena populacija – s sodobno tehnologijo so zasvojeni starostniki in otroci ter vsi vmes, slepi in slabovidni, invalidni. "Najstarejši pacient, ki smo ga pri nas obravnavali in je imel težave, povezane s telefonom, je bil star 84 let, najmlajši devet," še pove sogovornik.

Prepoznajte znake zasvojenosti s telefonom

Da stvari uhajajo iz rok, prepoznate, ko se začnejo pri vas ali vaših bližnjih pojavljati naslednji znaki.

Opuščate stvari, ki ste jih nekoč radi počeli – namesto tega raje v roke vzamete telefon in počnete, karkoli že pač počnete, na telefonu.

Umikate se od ljudi, s katerimi ste se nekoč radi družili in preživljali čas.

Vedno težje se zberete.

Vedno težje končate pogovor in v njem vztrajate.

Brez tehtnega razloga spreminjate svoje razpoloženje.

Še več znakov zasvojenosti preverite v videu spodaj:

Težave začnemo pri otrocih nevede in nehote ustvarjati že sami

Ugodje ob slikah in zvokih, ki prihajajo z zaslonov, se začne že pri dojenčkih zbujati s senzoričnimi igračami, ki se svetijo v vseh mogočih barvah in spuščajo najrazličnejše zvoke. "Takšne igrače otrok rad uporablja zato, ker mu zbujajo občutek ugodja, ne zato, ker s pritiskanjem na gumbe, ki se zasvetijo, spodbuja svoje motorične ali intelektualne sposobnosti. Ko pritisne na gumb in zasveti osliček, ki zraven spusti še zvok, dobi odziv, to mu ugaja in ga pripravi do tega, da vedno znova pritiska gumb," pojasnjuje Miha Kramli.

In ker mnogokrat položimo takšne in drugačne zaslone oziroma zvočne igrače novorojenčkom že v zibke, so že od prvih dni življenja navajeni na te impulze. Z meseci in leti se to potem samo še stopnjuje. Nekateri otroci tako pridejo pri dveh, treh letih že tako daleč, da nočejo več brez tovrstne senzorične stimulacije opravljati osnovnih opravil, kot so hranjenje ali opravljanje male ali velike potrebe na stranišču.

"Zato takšne igrače pri dojenčkih in pozneje malčkih ne smejo biti temelj igre, temveč dobrodošla popestritev enkrat na teden za kakšno uro ali dve. Kajti pomislite, če se zgodi, da vas otrok že pri dveh ali treh letih izsiljuje z zaslonom, saj drugače noče pojesti niti grižljaja ali noče na stranišče, kaj bo takšen otrok počel pri desetih, petnajstih letih," še pravi sogovornik.

Foto: Getty Images

A hkrati poudarja, da nikakor to ne pomeni, da moramo otrokom povsem odreči pametno tehnologijo. Ravno nasprotno, ker bo njihovo izobraževanje in pozneje poklicno življenje močno odvisno od nje, se morajo dodobra seznaniti z njo. A uporaba sodobne tehnologije mora biti časovno in prostorsko omejena.

"Menim, da osnovnošolec ne more biti lastnik pametnega telefona, lahko ga pa uporablja, a omejeno. Ko se uči, ko je v šoli, ko gre ven na igrišče oziroma v naravo, ko gre spat, je telefon absolutno prepovedan in se ga ne uporablja. Prav tako je pogoj za uporabo telefona to, da ostale aktivnosti v njegovem življenju ne trpijo," še svetuje Kramli. Ter dodaja, da naj bi otroci v višjih razredih osnovne šole telefon, ki si ga torej sposodijo od staršev in ne pripada njim, uporabljali do največ ene ure na dan, v srednji šoli pa do dve uri na dan.

Še posebej pred spanjem je gledanje v zaslon telefona odsvetovano

Modra svetloba, ki seva iz njih, namreč moti proizvajanje spalnega hormona melotonina, kar lahko vodi v nemiren spanec in nespečnost. A to še zdaleč ni vse, zadnje raziskave kažejo, da pretirano buljenje v zaslone vpliva na pomemben del naših možganov.

Foto: Getty Images "Pred kratkim sem na srečanju poslušal italijanske nevrologe, ki so razlagali, da modra svetloba kljub vsem mogočim filtrom povzroča zmanjšano proizvodnjo melatonina, poleg tega čezmerna raba zaslonov vpliva na tisti del možganov, ki skrbi za ambicioznost (torej stvari, ki jih hočem, ki jih zmorem), zato posledično lahko dolgoročno povzroča otopelost, naveličanost," pove Miha Kramli.

Poskusite vsaj danes popoldne brez telefona preživeti tudi vi

Danes, ko pridete iz služb, otroci pa iz vrtca in šole, odložite telefone v neki predal, daleč od oči in rok. Posvetite se drug drugemu in vmes ne posegajte po telefonih.

Tudi NIJZ poziva k vseslovenski akciji: dan brez telefona – dan za druženje v živo. "Obvestite svoje družinske člane in prijatelje, da boste brez telefona, in se z njimi raje dogovorite za klepet ali sprehod v živo. Šteje tudi, če se odločite, da telefona ne boste uporabljali vsaj nekaj ur. S tem boste tudi preverili, kakšen je vaš odnos do telefona in kako ga lahko spremenite," so še zapisali na svoji spletni strani.

O zasvojenosti s telefoni in dnevu brez telefona bo govora tudi v nocojšnji oddaji Planet 18 ob 18. uri na Planetu. Ne zamudite!