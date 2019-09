Uporabo telefona naj starši spremljajo do devetega leta starosti #video

Nakup prvega pametnega telefona je pomembna starostna prelomnica za vsakega otroka. Pravi čas zanj je takrat, ko to presodijo starši. Učitelji bi telefone najraje sprejeli šele ob koncu devetletke, a realnost kaže, da jih imajo otroci že v nižjih razredih. Starši naj bi nad uporabo telefona pri svojih otrocih bedeli vsaj do devetega leta starosti.

Med nami je tudi vedno več tudi takšnih otrok, ki novodobno napravo v roke dobijo že v zgodnjih letih. Kdaj je pravi trenutek za telefon, je težko določiti, pravijo pri psihološki podpori in pomoči mladim pri čezmerni rabi interneta.

"Moje mnenje je, da je to v večini odvisno od tega, koliko otrok sploh razume, zakaj uporabljati telefon, na kakšen način in ali se držijo pravil, ki jih starši določijo. Težko je določiti neko starostno obdobje," je dejala Andreja Domanjko, svetovalka v Centru Šteker.

V izogib zasvojenosti in nespametni rabi telefonov je pomembno da dobro premislimo, kdaj otroku ponudimo napravo in kako uporabo nadzorujemo. Foto: Planet TV

V osnovnih šolah morajo biti telefoni ugasnjeni

Omejevanje uporabe telefona je predvsem pogosta praksa v osnovnih šolah. Kot je povedal osnovnošolski ravnatelj Marjan Gorup, uporaba mobilnega telefona med poukom ni dovoljena. Telefone lahko imajo otroci pri sebi, a morajo biti ugasnjeni. V primeru, da otrok pravilo prekrši, sledi odvzem telefona do konca pouka, kar se ne dogaja pogosto, pove ravnatelj.

"Pri nekaterih otrocih se že opaža tudi blažja oblika zasvojenosti – ko otroku telefon vzameš, mu nekaj manjka, kot da ni celovita osebnost," je dejal Gorup.

Starši morajo biti pozorni na to, kaj otroci počnejo s telefonom

Da bi se izognili zasvojenosti in nespametni uporabi telefonov je pomembno, da dobro premislimo, kdaj otroku ponudimo napravo in kako uporabo nadzorujemo.

"Do devetega leta je zelo priporočljivo, da so starši zelo pozorni na to, kaj počnejo otroci na telefonu: da jim omejijo čas in so z njimi, ko ga uporabljajo," je dejala Domanjkova.

Mnenja strokovnjakov o tem, kdaj je otroku primerno kupiti mobilni telefon, ostajajo nejasna. Zagotovo pa moramo v današnjem času pametne telefone sprejeti kot del vsakdana tako odraslih kot mladostnikov.