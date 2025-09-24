Xiaomi v Münchnu: od bleščečih zapestnic do robotskih sesalnikov in Mini LED-televizorjev

Na svoji jesenski evropski predstavitvi, za katero so letos izbrali bavarsko prestolnico, je Xiaomi po pričakovanjih predstavil novo serijo pametnih telefonov Xiaomi 15T, a tudi bogat nabor naprav za pametni dom in zabavo. Predstavili so pametne ure in zapestnice, brezžične slušalke, robotske sesalnike, varnostne kamere, tablice, televizorje in belo tehniko.

Največ žarometov sta znova ujela nova pametna telefona serije Xiaomi 15T, ki v višji srednji razred prinašata svežo inovacijo – tokrat predvsem za navdušence nad mobilno fotografijo.

A tokrat se ne bomo ustavljali pri njiju. V Münchnu je bilo predstavljenih še precej drugih zanimivosti, ki si prav tako zaslužijo pozornost. Xiaomi 15T pa bomo pod drobnogled vzeli posebej – v prispevku s prvimi vtisi, ki ga že pripravljamo.

Pametni telefon Xiaomi 15T Pro v (recimo temu) zlati barvi Foto: Srdjan Cvjetović

Pametne ure in športne zapestnice

Xiaomi namreč že dolgo gradi tudi širši ekosistem, v katerem so vse naprave povezane in med seboj sodelujejo prek sistema HyperOS. Med nosljivimi napravami izstopa Xiaomi Watch S4, ki smo jo sicer že spoznali, a zdaj prihaja tudi v manjši velikosti – 41 milimetrov. Gre za elegantno in lažjo uro z izboljšanimi tipali, ki natančneje merijo srčni utrip in raven kisika v krvi. Ponuja tudi naprednejše analize spanja ter več kot 150 športnih načinov in želi biti na pomoč tako pri vsakdanjih opravilih kot tudi pri spremljanju športnih aktivnosti.

Pametna ura Xiaomi S4 je zdaj na voljo tudi v manjši velikosti (41 milimetrov). Foto: Srdjan Cvjetović

Xiaomi ni pozabil niti na športne zapestnice – serija Smart Band 10 dobiva novo Glimmer Edition, bleščečo različico, namenjeno tistim, ki nosljivo tehnologijo vidijo tudi kot modni dodatek. Z njo se očitno želijo približati (tudi) mlajšim uporabnikom, ki jim je preprost, a vendarle poseben videz vsaj tako pomemben kot funkcionalnost.

Odprte slušalke za bolj sproščeno poslušanje

Pri slušalkah Xiaomi Open Wear Stereo Pro gre za odprto zasnovo brezžičnih slušalk, ki se ne zapirajo v uho, ampak ga objamejo z ergonomskim lokom. Prednost takega pristopa je, da uporabnik hkrati sliši okolico in uživa v glasbi.

Foto: Srdjan Cvjetović

Slušalke podpirajo zvok Hi-Res in prostorski Dimensional Audio, po zagotovilih proizvajalca pa se pohvalijo z dolgo avtonomijo in hitrim polnjenjem. Namenjene so predvsem tistim, ki veliko časa preživijo na poti ali pri športu in cenijo udobje.

Xiaomi bo začel prodajo svojih električnih vozil v Evropi predvidoma leta 2027, ima pa tudi ambiciozne načrte glede odpiranja svojih lastnih trgovin. Foto: Srdjan Cvjetović

Robotski sesalniki pete generacije

Na področju pametnega čiščenja je Xiaomi razširil ponudbo s serijo Robot Vacuum 5. Osnovni model in različica Pro imata izjemno sesalno moč, sistem LIDAR za natančno navigacijo in algoritme umetne inteligence, ki prepoznajo različno umazanijo in prilagodijo moč čiščenja.

Robotski sesalnik Xiaomi Robot Vacuum 5 Foto: Xiaomi

Razlika je predvsem v postaji: naprednejši model Pro ima naprednejšo različico, ki zna blazinice za mokro čiščenje očistiti tudi z vročo vodo, kar zagotavlja še bolj temeljito higieno. Robotski sesalniki tako postajajo vse bolj avtonomni – uporabnik mora pogosto le menjati vodo ali izprazniti posodo za prah, vse drugo naprava opravi sama.

Pametne kamere za več varnosti

Za varnost doma poskrbi nova Xiaomi Smart Camera C701, ki zmore snemati v ločljivosti osmih milijonov pik in ponuja polnobarvni nočni vid. Kamera zazna ljudi – tudi najmlajše, ki se najraje odtrgajo nadzoru – in hišne ljubljenčke, pri čemer lahko uporabnika samodejno opozori na zaznane dogodke.

Posebnost je tudi fizična zaslonka, ki jo je mogoče zapreti, ko kamera ni v uporabi – s tem odgovarjajo na pogosto vprašanje zasebnosti.

Xiaomi Smart Camera C701 Foto: Xiaomi

Tablice Redmi Pad 2 Pro

Svojo evropsko premiero so v Münchnu imele tudi tablice nove serije Redmi Pad 2 Pro. Odlikuje jih zaslon s premerom 30,7 centimetra (12,1 palca) z visoko ločljivostjo in podporo Dolby Vision za še višjo kakovost slike pri ogledu filmov in igranju iger. Zahvaljujoč povezanosti z drugimi napravami Xiaomi, ki jo omogoča njihov uporabniški vmesnik HyperOS, lahko uporabniki vsebine preprosto delijo med telefonom, tablico in televizorjem.

Na ogled so postavili tudi različico Matte Glass, ki zmanjšuje bleščanje, ter različico Redmi Pad 2 Pro 5G, namenjeno mobilni uporabi brez odvisnosti od povezave Wi-Fi, saj se v internet lahko povezuje tudi prek mobilnega omrežja. Zmogljiv akumulator obljublja in obeta dolge ure delovanja, kar je tudi pri tablicah zelo pomembno predvsem za tiste, ki so vedno na kakšni poti.

Tablica Redmi Pad 2 Pro 5G z dodatno tipkovnico Foto: Xiaomi

Televizorji Mini LED in bela tehnika

Na področju televizorjev Xiaomi stavi na tehnologijo Mini LED. Serija Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 prinaša ločljivost 4K, podporo HDR10+ in Dolby Vision, osveževanje do 144-krat v sekundi ter bogato zvočno podporo.

Tudi na področju bele tehnike, kjer ima Xiaomi svojo blagovno znamko Mijia, smo videli več novosti. Predstavili so hladilnik Cross Door 502L, ki združuje antibakterijsko tehnologijo in pametna opozorila o stanju živil, ter pralno-sušilni stroj Front Load Washer Dryer Pro, ki s paro poskrbi za higieno in varčne pralne cikle. Nove klimatske naprave Mijia Air Conditioner Pro Eco Series imajo energetski razred A+++, za okrepljeno udobje pa skrbi tudi zmožnost "učenja" uporabnikovih navad in razporedov ter samodejno prilagajanje delovanja za optimalno udobje in manjšo porabo elektrike.

Televizor serije Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Foto: Xiaomi

Ekosistem se širi, a ne brez zadržkov

Z raznoliko ponudbo novosti Xiaomi tudi tokrat jasno sporoča, da želi preseči vlogo proizvajalca pametnih telefonov in zgraditi celovit digitalni ekosistem. Povezljivost med napravami, centralizacija prek lastnega sistema HyperOS in poudarek na vsakdanji uporabnosti ostajajo rdeča nit njihove strategije.

Kljub ambiciozni predstavitvi pa ostajajo tudi izzivi. Velik del Xiaomijevih naprav je sprva na voljo le na kitajskem trgu, lahko pa se zgodi tudi, da predstavljene evropske novosti ne pridejo v vse države naše celine – zato ni samoumevno, da jih bomo videli tudi v Sloveniji. Za zdaj pri vseh predstavljenih novostih še ni povsem in dokončno znano, ali bodo dejansko prišle na naš trg in kdaj. Za pametna telefona serije Xiaomi 15T ni dvoma – ta bosta pri nas na voljo že v nekaj dneh po predstavitvi. Tudi za več drugih naprav je vedno bolj jasno, da jih bomo videli na prodajnih policah pri nas, lepo pa bi bilo, da bi jim (kmalu) sledile tudi druge naprave, predstavljene v Münchnu.