V tej državi so prvi odprli vrtce: kako je delo z otroki videti zdaj?

V nekaterih vrtcih so prepovedali plišaste igrače, v drugih uvedli omejitev treh igrač na otroka, v vseh pa je prepovedano prinašati igrače od doma.

Danska je prva država v Evropi, ki je po uvedbi izrednih razmer zaradi izbruha koronavirusa znova odprla šole in vrtce.

Malčki so se v vrtce vrnili pred tednom dni, a je njihovo bivanje tam precej drugačno, kot je bilo pred pandemijo, poroča danska izdaja spletnega medija The Local. Vrtci morajo izpolniti vrsto varnostnih kriterijev, zaradi česar so v posameznih ustanovah tudi sami uvedli različne ukrepe in prepovedi.

Stroge omejitve pri igračah

Med zapovedmi je tudi temeljito čiščenje in razkuževanje vseh igrač dvakrat na dan, zaradi česar so v enem od vrtcev v köbenhavnski četrti Vesterbro iz igralnic umaknili vse plišaste igrače. "Pustili smo le igrače, ki jih lahko očistimo," je za The Local povedala ena od vzgojiteljic.

Pojasnila je še, da so otroke razdelili na skupine po pet, vsaka skupina pa ima svoj izbor igrač, s katerimi se lahko igra – otroci iz druge skupine se teh igrač ne smejo dotikati.

V nekaterih drugih vrtcih so se izpolnjevanja državnih uredb lotili na drugačne načine, med drugim so v nekaterih vrtcih uvedli omejitev treh igrač na otroka, v vseh pa so prepovedali prinašanje igrač od doma.

Navodila danske nacionalne agencije za zdravje, ki se jih morajo vrtci držati:

v jaslih je treba zagotoviti vsaj šest kvadratnih metrov površine na otroka, v vrtcih pa štiri kvadratne metre na otroka,

razmak med otroki za mizo naj bo vsaj dva metra,

otroci med seboj ne smejo deliti hrane,

otroci naj si ob nadzoru zaposlenih vsaj vsaki dve uri umijejo roke, obvezno naj si jih umijejo po kašlju in kihanju ter pred in po jedi,

vsaj dvakrat dnevno temeljito čiščenje igrač, razkuževanje pip, stranišč in kotličkov, miz, kljuk, ograj na stopniščih in stikal luči,

sestanki zaposlenih naj se izvajajo zunaj ali prek telefonskih oziroma videoklicev,

otroci, ki se v vrtec pripeljejo z organiziranim avtobusnim prevozom, morajo med vožnjo sedeti vsaj dva metra vsaksebi,

starši naj otroke pripeljejo in odpeljejo v intervalih, "prevzem" otrok naj poteka zunaj, če je mogoče.

"Teh navodil se moramo držati, od nas pa je odvisno, kako jim zadostimo," je za The Local povedala vzgojiteljica v predmestju Köbenhavna. V njenem vrtcu so denimo otrokom določili tudi točno določena stranišča (skupno jih imajo šest), ki jih vedno uporabljajo, po vsaki uporabi jih vzgojiteljice očistijo.

V tem vrtcu staršem ne dovolijo, da bi stopili na območje vrtca, temveč otroke vzgojiteljicam predajo zunaj. Pred tem morajo sporočiti točen čas, kdaj bodo otroka pripeljali oziroma odpeljali.

"Otroke sprejmemo zunaj in jih nato razdelimo v manjše skupine. Te skupine so nato ves dan v družbi istega odraslega," je za The Local pojasnila vzgojiteljica.

Zahteve, ki jih je težko izpolniti

Navodila oblasti, ki se jih morajo držati, mnogim danskim vrtcem povzročajo preglavice. Tisti, ki niso dovolj veliki, da bi zadostili kriteriju minimalne kvadrature na otroka, niso mogli sprejeti vseh vpisanih otrok. Pomanjkanje prostora se pojavlja tudi med obroki, saj navodilo, da morajo otroci sedeti dva metra vsaksebi, v nekaterih vrtcih pomeni, da lahko za eno mizo sedi samo en otrok.

Težave imajo tudi z zadostnim številom zaposlenih, saj je treba otroke razdeliti na manjše skupine, vsaka pa potrebuje svojega vzgojitelja. Prav tako imajo polne roke dela ob "oddaji" otrok, ko je v vrtcu običajno le še en vzgojitelj oziroma vzgojiteljica, ki mora vse otroke obleči in obuti ter jih pospremiti do staršev.

