Starši oproščeni plačila za čas, ko bodo vrtci zaprti

Ministrstvo za izobraževanje je zaradi epidemije koronavirusa danes odposlalo okrožnico za vrtce in varuhe na domu. Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi varuhi predšolskih otrok na domu. Starši so za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila oproščeni, enako starši, ki bodo izkoristili nujno varstvo.

V okrožnici, ki so jo pripravili skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije, so zapisali, da bodo vrtci in varuhi predšolskih otrok dejavnost predvidoma lahko nadaljevali 30. marca, kar pomeni, da je v tem času prepovedano delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, so po pisanju STA sporočili z ministrstva.

Nujno varstvo za otroke, če ga bodo starši potrebovali

Dovoljene bodo izjeme, nujno varstvo otrok bo organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na ravni posamezne občine, z županom, poveljnikom civilne zaščite in ravnateljem vrtca. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Edini pogoj, da se lahko predšolski otrok vključi v nujno varstvo, je, da je otrok zdrav in da ne kaže znakov bolezni, še piše STA.

Ob prihodu v vrtec bodo otrokom izmerili temperaturo

Do oblikovanja novih usmeritev ministrstvo priporoča, da delavci otroke sprejemajo pred vrtcem, otrokom morajo pred vstopom v vrtec nadeti zaščitne PVC-copate. Otroku morajo ob prihodu izmeriti temperaturo, če kaže znake bolezni, je treba zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. Od ponedeljka so zaposleni v vrtcu, ki so starši predšolskih otrok, upravičeni do tega, da ostanejo doma zaradi varstva otrok. Višina nadomestila plače bo določena z interventnim zakonom, navaja STA.

Ravnatelj se mora o načinu izvajanja dela zaposlenih predhodno uskladiti z županom občine ustanoviteljice vrtca, za nujno vzdrževanje objekta mora določiti krizno skupino, ki prihaja na delo. Višino sredstev javnim vrtcem s strani občine bodo določili naknadno, ko bodo znani dejanski stroški vrtca od 16. do 29. marca. Podrobnejša navodila bodo uskladili z reprezentativnimi združenji občin na podlagi interventne zakonodaje, še piše STA.

V okrožnici so navedene tudi naloge ravnatelja, ki mora od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki bodo nujno potrebovali varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se bodo v občini dogovorili o vrtcu, ki bo zagotovil nujno varstvo.

Ravnatelj mora od danes do nedelje zdravim zaposlenim za izvajanje delovnih obveznosti odrediti ukrepe v skladu s četrtkovo okrožnico: opravljanje dela na domu, čakanje na delo zaradi varstva predšolskih otrok, odsotnost z dela zaradi varstva predšolskih otrok delavcev vrtca, določitev zaposlenih za nadaljnje opravljanje dela v vrtcu, še piše STA.

Postopke vpisa novincev v vrtec za šolsko leto 2020/21 morajo prilagoditi v skladu z navodili občin, vsi postopki imenovanja ravnateljev in vsi drugi postopki v vrtcu se prekinejo. Nadaljevali se bodo po odpravi izrednih ukrepov in ponovni vzpostavitvi normalnega delovanja vrtcev v državi, so navedli.

Na ministrstvu se zavedajo, da jim v tem trenutku še ni uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, ki se pojavljajo, zato bodo v prihodnjih dneh ta navodila sproti dopolnjevali in prilagajali razmeram, ki se naglo spreminjajo, so še zapisali v okrožnici, poroča STA.