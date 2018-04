Tudi ob dveh majhnih otrocih jima je uspelo obdržati iskrico #video

Urška in Joni, mama in oče dveh navihanih fantkov, po dveh otrocih za svoj odnos kar naenkrat nista našla več časa. Ker pa se s tem nista želela sprijazniti, sta skupaj poiskala rešitev in obnovila svoj partnerski odnos.

Živimo v obdobju, ko gre vse precej na hitro, pri odnosih pa bi se morali kdaj ustaviti in si vzeti čas, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Ko pride otrok, je časa seveda precej manj, zato je pomembno, da moški in ženska tudi po tem, ko se spremenita v starše, ostaneta ljubimca in partnerja. Dobri partnerji so vedno dobri starši, dobri starši pa niso zmeraj dobri partnerji, je v oddaji povedal družinski terapevt Izidor Gašperlin.

Našla sta si skupen hobi

Urški in Joniju, staršem dveh navihanih fantkov, je to uspelo. Tudi pri dveh majhnih otrocih jima je uspelo ohraniti iskrico, kar je danes prava redkost, pravi Gašperlin. Urška in Joni sta danes življenjska sopotnika in poslovna partnerja; ko po dveh otrocih za svoj odnos kar naenkrat nista našla več časa, sta si v želji, da odnos ponovno vzpostavita, poiskala skupen hobi. Danes je zaradi tega vse lažje.

Gašperlin poudarja, da danes velikokrat postaneta otrok in družina tako pomembna, da se izgubi tisti temeljni odnos, ki je v resnici glavna vez družine. To pa je vez med partnerjema. Po rojstvu moški ne sme pričakovati, da bo spet kot nekoč. To pričakovanje je utopija, moški mora razumeti, da ni več edini, in najti neko novo ravnotežje, je bil jasen Gašperlin.

Če bo v prvih mesecih podpiral mamo, bo naredil največ, je še dodal terapevt. Naloga novopečene mamice pa je, da mora partnerju, četudi misli, da zna vse in bolje kot partner, vseeno dovoliti zraven, je dodal Gašperlin.

"Starši morajo ostati tudi ljubimci"

Moški in ženska morata kot oče in mati sodelovati skupaj, se dopolnjevati in se seveda spoštovati. Ob starševstvu morata ostati tudi ljubimca - saj otroci nekega dne odrastejo.

V spodnjem videu si lahko pogledate, kaj za ohranjanje iskrice tudi po tem, ko postanete starši, svetuje strokovnjakinja za odnose Melita Kuhar.