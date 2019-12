Ste vedeli za skrivne račune Instagrama, imenovane finstagram? #video

Finstagram je skovanka besede "fake" (lažno) in Instagram, številni pa si drugi, lažni profil ustvarijo predvsem zato, da na njem objavljajo fotografije in videe, za katere si želijo, da bi jih videla le peščica izbranih ljudi, prijateljev in družine.

Uporabniki finsta računov na njih objavljajo fotografije s počitnic, zabav, tudi neobdelane selfije in druge fotografije, ki so zanje zelo zasebne.

Finstagram je nasprotje Instagrama, kjer se ljudje radi hvalijo s svojim življenjem, najpogosteje pa to počnejo s fotografijami počitnic. To so na primer destinacije, ki bodo zagotovile največ všečkov:

Finsta je še bolj zaseben kot Insta

Ob tem se seveda poraja vprašanje, zakaj si finstagramovci že prvotnega računa ne nastavijo kot zasebnega, a pravijo, da je vsebina na finstagramu še bolj zasebna kot zasebni profil na Instagramu.

Poleg tega nekateri vpogled v svoj zasebni profil na Instagramu dopuščajo tudi sodelavcem, za katere pa ne bi hoteli, da bi videli fotografije iz njihovega zasebnega življenja in tiste utrinke, ki jih hočejo deliti le z najbližjimi prijatelji.

"Jaz in moji prijatelji imamo vsi finstagrame, kjer objavljamo utrinke s konca tedna, da si pokažemo vse smešne dogodke z zabav, ki so se zgodile. Je smešno in zabavno, nekaj, kar radi počnemo. Objavljamo veliko fotografij pijančevanja in zabavanja, ki jih na 'rinsta' (resnični Instagram) ne bi objavili nikoli," je uporabo finstagrama za Refinery29 razložila 21-letna Lauren.

Finstagram imajo tudi zvezdniki

Finstagram sicer ni nič novega, a mu je priljubljenost zrasla v zadnjem času. Njegovo uporabo so priznali že nekateri zvezdniki, med njimi Chrissy Teigen, govori pa se tudi, da ga ima celo vojvodinja Meghan Markle, ki je bila pred poroko z britanskim princem uspešna blogerka in ljubiteljica Instagrama.

Kot članica kraljeve družine namreč ne sme imeti lastnega profila na Instagramu - lahko ga ima le z možem princem Harryjem, imenuje se Sussexroyal, na njem pa objavljata utrinke s kraljevih potovanj, uradnih obiskov in drugih dolžnosti, ki jih morata opravljati kot britanski kraljevi par.

Kako si ustvariti finstagram?

Preklapljanje med različnimi profili je na Instagramu precej preprosto - ko ga enkrat ustvarite, lahko med dvema profila izbirate s klikom na svoje uporabniško ime na svoji časovnici. Svoj novi, finsta profil pa si ustvarite takole:

Odprite Instagram in pojdite na svoj profil, v zgornjem desnem kotu izberite tri črtice, ki odprejo menu, izberite "settings"(nastavitve), spodaj izberite možnost "add account" (dodaj račun).

Za svoj finstagram si boste verjetno izbrali lažno ime, za še dodatno zaščito pred neznanci pa ga med "privacy settings" (nastavitvami zasebnosti) označite še za zasebnega. Instagram v aplikaciji sicer dovoljuje ustvarjanje petih različnih profilov.

