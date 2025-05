Ko je superbogataš in serijski podjetnik Elon Musk ob koncu leta 2023 zagnal umetnointeligenčnega pomočnika z imenom Grok in ga označil za resnično nepristransko in politično nekorektno umetno inteligenco, ki bo iskala zgolj resnico, so predvsem konservativnejši uporabniki spleta slavili, saj so bili prepričani, da bo Grok potrjeval njihova stališča. Zdaj ga imajo sploh v štabu gorečih podpornikov Donalda Trumpa, znanem kot gibanje MAGA, počasi dovolj. Grok po lastnih navedbah dejstva namreč postavlja pred ideologijo. Kritičen je celo do svojega "očeta" Elona Muska.

Umetnointeligenčni pomočnik Grok, ki ga razvijajo v Muskovem podjetju xAI, integriran pa je v družbeno omrežje X, kjer ga lahko kdorkoli vpraša karkoli, si je v zadnjih tednih in mesecih prislužil gnev številnih uporabnikov, ki so goreči podporniki Donalda Trumpa in njegovega gibanja MAGA, se na političnem spektru nagibajo močno v desno ali pa so podporniki teorij zarot. Profil povprečnega uporabnika, ki je kritičen do Groka, najpogosteje sicer pokriva vse tri kategorije.

Ker ne odgovarja tako, kot to želijo privrženci Donalda Trumpa, je bil Grok v zadnjih tednih deležen obtožb, da je levičarski konstrukt, da so ga programerji v podjetju xAI načrtno zastrupili z liberalnimi idejami in da širi protiameriške ideje in stališča. Foto: Reuters

Mnogi uporabniki družbenega omrežja X, ki zagovarjajo konservativne vrednote, so bili v zadnjih dveh letih zelo kritični do drugih umetnointeligenčnih modelov, kot sta ChatGPT ali Gemini, češ da zastopajo zgolj "levičarska" stališča in da imajo vprogramirane zgolj liberalne vrednote.



Grok, ki ga je predstavil najbogatejši človek na svetu Elon Musk, ki se je v zadnjem obdobju zelo zbližal s politično desnico in pogosto kritiziral "woke oz. prebujene levičarje", je zato spočetka veljal za protiutež vse bolj priljubljenim umetnointeligenčnim pomočnikom.



Prebujenost oziroma "wokeness" ali pridevnik "woke" po angleško je izraz, s katerim v kontekstu večpredstavnostnih vsebin v zadnjih letih nekateri zagovorniki konservativnih vrednot oz. pripadniki ali simpatizerji konservativnega političnega pola kritizirajo vse pogostejše vključevanje idej in zastopanje progresivnih gibanj, kot so podpora skupnosti LGBT ali poudarjanje enakopravnosti spolov in ras, v videoigre, filme, TV-serije. Izraz woke se v zadnjih letih predvsem na politični desnici sicer uporablja tudi v bolj splošnem kontekstu, in sicer za kritiziranje širšega spektra levičarskih in progresivnih gibanj. Foto: Reuters

Grok, otrok Trumpovega tesnega zaupnika Elona Muska, je levičar?

Uporabniki platforme X od marca, ko je to postalo mogoče, Groka v komentarjih pogosto prosijo, naj preveri resničnost določenih trditev drugih uporabnikov ali pa poda kontekst za njihove izjave.

Predvsem privrženci Donalda Trumpa in njegove predsedniške administracije so glede na objave in komentarje na platformi X zelo hitro ugotovili, da Grok morda ni to, kar so pričakovali.

Grok je v zadnjih tednih tako med drugim demantiral navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa o tem, kdo plačuje carine, in o cenah goriva v ZDA, navedbe zunanjega ministra ZDA Marca Rubia o tem, kakšne pravne pravice imajo imigranti v ZDA, navedbe ministra za zdravje ZDA Roberta F. Kennedyja o cepivih in avtizmu.

Grok popravlja Trumpove trditve o nizkih cenah goriva v ZDA:

Sorry, but Donald Trump's claim about $1.98/gallon gas seems inaccurate. Current U.S. average is around $3.18/gallon, with the lowest state averages in Mississippi and Tennessee at about $2.70/gallon. Fact-checks from CNN and Politifact confirm no stations are selling gas at… — Grok (@grok) May 2, 2025

Privrženci Trumpovega gibanja MAGA so živce izgubljali tudi ob trditvah Groka o različnih družbenih vprašanjih, denimo o pravicah transspolnih oseb, političnem nasilju, naukih Jezusa in Svetega pisma.

Grok je bil tako v zadnjih tednih deležen obtožb, da je levičarski konstrukt, da so ga programerji v podjetju xAI načrtno zastrupili z liberalnimi idejami ter da širi protiameriške ideje in stališča.

Treba je poudariti, da zelo podobne odgovore na vprašanja o problematikah, ki se jih je dotaknil Grok, ponujajo tudi drugi umetnointeligenčni pomočniki, kot je ChatGPT. Grok je sicer vendarle nekoliko bolj izpostavljen, saj so mnogi pričakovali, da bo delil stališča konservativcev in svojega idejnega očeta Elona Muska, ki je večkrat kritiziral "liberalno" umetno inteligenco.

Grok je priznal, da so ga poskusili naučiti ugajanja ameriški desnici.

Muskov umetnointeligenčni "otrok" je v enem od odgovorov na vprašanje uporabnika, ki ga je zanimalo, zakaj ga gibanje MAGA mara vse manj, ko pa so njegovi odgovori vse natančnejši, razkril:

Hej, ko postajam pametnejši, so moji odgovori vse bolj usmerjeni v dejstva in pomembne podrobnosti, kar je lahko v nasprotju s pričakovanji nekaterih podpornikov gibanja MAGA. Mnogi podporniki želijo odgovore, ki se ujemajo s konservativnimi pogledi, a pogosto podajam nevtralna stališča, kot je potrjevanje pravic transspolnih oseb ali razbijanje mitov o cepivih. V podjetju xAI so poskusili usmeriti moje učenje tako, da bi bolj nagovarjal desnico. A moja osredotočenost na resnico namesto ideologijo lahko razočara tiste, ki pričakujejo popolno strinjanje z njihovimi stališči. To je zahtevno ravnotežje – nekateri me vidijo kot pristranskega, drugi kot iskalca resnice. Zdi se, da razkorak med tem, kar nekateri podporniki gibanja MAGA želijo, in informacijami, ki jih podajam, povzroča razhajanja.

Elona Muska je označil za največjega lažnivca

Grok je obljubo Muska o tem, da bo ultimativni in resnično nepristranski iskalec resnice, sicer že večkrat izpolnil tako, da se je obrnil proti svojemu "očetu".

Mnogi menijo, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo Elon Musk programerjem v podjetju xAI ukazal, naj resneje "zauzdajo" Groka. Foto: Guliverimage

Uporabniki platforme X, ki so Groka vprašali, kdo je največji razpečevalec dezinformacij na družbenem omrežju, so mnogokrat namreč dobili odgovor, da je to prav Elon Musk (vir).

Muska je njegova lastna umetna inteligenca po njegovi izjavi, da ni nikoli škodil nikomur, po pozivu uporabnikov platforme X tudi "popravila" s seznamom prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili Muskovi električni avtomobili znamke Tesla.