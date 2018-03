Rok Terkaj: A ti sploh veš, da je vaterpolo ženski šport? #video #OnZanjo

Trkaj je prebral resnično zgodbo Iline. Foto: Bojan Puhek

Si predstavljate, da obožujete neki šport in ga želite profesionalno igrati, a vas pri tem ovirajo moški, ki vam ves čas dopovedujejo, da ženske ne morejo igrati vaterpola in da je to moški šport? Prav to se je dogajalo danes 22-letni Ilini.

Tako bi bilo videti, če bi vloge zamenjali in bi to dopovedovali moškemu:

Mater, pater, vola, ni važno, katerega spola, raje zabij dva gola v imenu vaterpola. (Trkaj)

To pa je resnična zgodba 22-letne Iline:

"Ženske ne morejo igrati vaterpola!" "Ženske ne znajo dobro igrati vaterpola!" "A ti sploh veš, da je vaterpolo moški šport?" "Nikoli ne boš normalno dekle, če si vedno v kopalkah, pa z žogo v rokah!" Štiri izjave, ki so se v moji šestletni karieri igranja vaterpola nenehno ponavljale.

Dejstvo je, da sem bila med prvimi ženskami, ki so igrale vaterpolo. Dejstvo je, da sem igrala tudi v tujini in predstavljala državo po svetu. Dejstvo je, da sem normalno dekle, karkoli že to pomeni.

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.