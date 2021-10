Porod doma: ob njej je bila vsa družina, tudi otroci #video

"Po treh porodih v porodnišnici sem se odločila, da mi tamkajšnji sistem ne odgovarja, in edina logična izbira mi je bil porod doma," je odločitev za porod doma v oddaji Dobro jutro na Planetu pojasnila Urška P. Iskrič, "zdaj lahko rečem, da je bila to zame najlepša izkušnja v življenju."

Intenzivne priprave med nosečnostjo

Kot je dejala, porod doma težko primerja s tistim v porodnišnici, saj je že med nosečnostjo v priprave vložila ogromno časa in energije.

"Ko sem se začela pripravljati na porod doma, sem ugotovila, da o porodu pravzaprav vem zelo malo. Babica in doula sta me nato oborožili z literaturo, veliko smo se pogovarjale, ves čas sta mi bili na voljo," je povedala, "pomembno je, da takrat, ko pride do poroda, razumemo, kaj se dogaja, od kod pride bolečina, kam nas pelje, da jo jemljemo kot nekaj, kar nam bo pomagalo, da na svet spravimo otroka."

Foto: zajem zaslona/Planet TV

Pri porodu doma mora biti vedno prisotna babica, na željo porodnice pa tudi doula oziroma porodna spremljevalka. Babica je tista, ki prepozna morebitne zaplete in pravilno ukrepa.

Kaj pa, ko se kaj zaplete?

"Morda smo nekoliko pozabili, da je porod osnovna telesna funkcija ženske. Ne gre za patološki dogodek, ampak za nekaj povsem fiziološkega," je ob tem v oddaji Dobro jutro na Planetu poudarila Nina Radin, babica, ki pomaga pri porodu doma. "Seveda pa narava ni popolna in ne skrbi za vsakega posameznika, zato lahko pride tudi do zapletov."

"Pri zdravi ženski, ki je imela normalno nosečnost, je možnost za zaplete relativno majhna. V tistih primerih pa je babica prisotna ravno zato, da ta odstopanja prepozna in da pravilno ukrepa," je dejala in dodala: "Včasih je dovolj že, da ženska zamenja porodni položaj, včasih je dovolj, da nekaj pojé ali popije, včasih pa je treba žensko tudi premestiti v porodnišnico."

Porod doma je v primeru Urške P. Iskrič potekal brez zapletov, ob njej je bila vsa njena družina, tudi otroci. "V začetku sem imela velike predsodke glede tega, da bi bili otroci prisotni pri porodu. Skozi priprave z babico in doulo pa sem na to začela gledati drugače," je povedala.

Foto: zajem zaslona/Planet TV

"Ko smo otrokom ponudili, ali bi bili zraven, so bili vsi takoj za. Moja sedemletna hčerka je bila zraven od prvega sestanka, prisostvovala je vsem pripravam, izjemno jo je zanimalo, kako se otrok rodi, kako je videti posteljica ..." je opisala četrto nosečnost in porod.

"Ženske odraščamo s strahom pred porodom"

"Ob tem sem začela razmišljati, kakšna škoda je, da se ženske zapiramo v porodnišnice, ko pa bi lahko to izkušnjo delile s svojo družino. Ženske odraščamo z nekim strahom pred porodom, pred bolečino, kar niti ni čudno, saj gledamo filme, v katerih je porod prikazan dokaj kruto. Moji otroci pa so imeli priložnost videti drugačno sliko in verjamem, da so od tega ogromno odnesli."

Oglejte si še: