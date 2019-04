Nove lego kocke za lažje soočanje s smrtjo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grob z nagrobnikom, goreča krematorijska peč, pogrebna kočija in žalujoča družina iz lego kock so novosti v ponudbi dunajskega Pogrebnega muzeja, ki skrbi za spoznavanje s pogrebno kulturo in dejavnostjo ter soočanje s smrtjo.

Pogrebni muzej na osrednjem dunajskem pokopališču deluje od leta 1967, v njem pa predstavljajo zgodovino mestne žalne in pokopališke kulture. Na svojevrsten način pa se lotevajo tudi družbenega soočanja s smrtjo, del česar so lego kocke s to tematiko.

Že nekaj časa sta med klasiki v muzejski ponudbi lego pogrebni tramvaj in pogrebno vozilo, ki ju kot prodajni uspešnici pošiljajo na vse konce sveta. Pri čemer pa so z zgoraj omenjeno krematorijsko pečjo, pogrebno kočijo, grob z nagrobnikom, žalujočo družino ter bagerjem in bageristom nabor še razširili.

Žalujoča družina iz lego kock je ena od novosti v ponudbi dunajskega Pogrebnega muzeja, ki skozi igrače skrbi za lažje razumevanje in soočanje s smrtjo ter spoznavanje pogrebne kulture. Foto: Pogrebni muzej mesta Dunaj/Harald Lachner

Skozi igro do bolečih in težko razumljivih tem

"S temi izdelki je mogoče temo smrti razumljivo predstaviti. Glavno vprašanje je bilo, kako pomagati otrokom pri premagovanju psihičnih situacij. Novi lego izdelki lahko pogovor olajšajo. S pomočjo krematorija lahko tako skozi igro razložimo, kaj se na primer zgodi z ljubljenim dedkom pri upepelitvi ali s pomočjo lego groba predstavimo, kako poteka pogrebna slovesnost," pravi Markus Pinter, direktor podjetja Pogrebne storitve in pokopališča mesta Dunaj.

Nove lego izdelke, ki tematizirajo smrt in pogrebništvo, podpira tudi Dunajsko deželno združenje za psihoterapijo. Kot poudarjajo terapevti, igrače pri žalovanju in terapiji otrok ter njihovih staršev nudijo dodaten način izražanja. Foto: Pogrebni muzej mesta Dunaj/Harald Lachner

Strokovnjaki podpirajo pogrebne lego kocke

Nove lego izdelke, ki tematizirajo smrt, podpirajo tudi terapevti, saj igrače lahko pri žalovanju otrok in njihovih staršev nudijo dodaten način izražanja, pa naj gre za preventivo ali kot podporo pri terapiji. Strokovnjaki tudi pravijo, da je pri tem zelo pomembna vizualna predstavitev dogodkov. "Vsekakor si lahko predstavljamo, da bodo nove igrače dunajskega Pogrebnega muzeja našle svoje mesto v marsikateri psihoterapevtski ordinaciji za otroke," je prepričana Michaela A. Tomek z Dunajskega deželnega združenja za psihoterapijo.

Pogrebna kočija. Foto: Pogrebni muzej mesta Dunaj/Harald Lachner

Preberite še: