"Ljudje bodo prave posledice te krize v svojih razmerjih občutili v prihodnjih dveh tednih" #intervju

Na kaj se zdaj, v obdobju pandemije in samoizolacije, osredotočate najbolj? Magda Kay, strokovnjakinja za intimnost in svetovalka za odnose, pravi, da bi morala biti v tem trenutku prednostna naloga vseh nas razmerje s partnerjem. Številna razmerja se bodo v teh mesecih poglobila, nekatera pa razpokala, a ni treba, da je tako, pravi Magda.

Magda Kay je govorka o osebni rasti, strokovnjakinja za intimnost, učiteljica tantre ter svetovalka za odnose za ženske, moške in pare. Njeno delo združuje starodavne nauke o spolnosti, jogi in energijah, skupaj s psihologijo in človeškim vedenjem. Psihologija človeškega vedenja jo zanima že od nekdaj, prve knjige o tem je začela brati, ko je bila stara 12 let, profesionalno pa se je s tem začela ukvarjati pred približno desetimi leti, pri čemer jo je do proučevanja spolnih energij pripeljala lastna izkušnja bolečega razhoda s partnerjem. In tako je spolnost postajala vse bolj običajna tema zanjo, pravi. "Prej si nikoli ne bi mislila, da bo to moje delo, ne bi si upala tako odkrito govoriti o seksu, kot to počnem zdaj." Bolj ko se je ukvarjala s seboj, bolj vsakdanja se ji je začela dozdevati ta tema, zato jo je povsem pritegnila, področje spolnosti pa je začela vedno bolj vključevati v svoje delo. Zdaj se ji zdi tako naravno, kot da je del nje.



Je Poljakinja, a se raje opisuje kot nomadka, ki jo vleče na vse konce sveta. Med drugim je živela v Aziji, in sicer v Maleziji, na Tajskem, Baliju. Domov na Poljsko se je iz Tajske vrnila zgolj dva dni pred zaprtjem države zaradi novega koronavirusa.



Stranke ima z vsega sveta: iz Velike Britanije, z Ibize, iz Berlina, Varšave, Singapurja, Malezije, z Balija, iz Tajske in Avstralije. Prek družbenih omrežij jih redno obvešča, kje je, ter jim daje priložnost za osebne seanse in terapije, sicer pa jim je na voljo prek spleta.



Pred kratkim je bila ena od govork na konferenci inOrbit 2020, največji regionalni konferenci digitalnega trženja, kjer je spregovorila o tem, kako lahko uporabimo spolne energije, da dosežemo osebne in poslovne cilje.

Kako uporabiti svojo spolno energijo za dosego različnih ciljev?

Začnimo kar z najaktualnejšo stvarjo na svetu: pandemijo novega koronavirusa. Kako po vašem mnenju samoizolacija in umik od družbe vplivata na ljudi?

Mislim, da smo začeli bolj ceniti ljudi, ki nas obkrožajo, saj zdaj, ko se kar naenkrat ne moreš več dobiti z njimi, bolj ceniš to, da so del tvojega življenja. Zato upam, da bo tak način razmišljanja ostal z nami, ko se vse to umiri, da se ne bomo vrnili v isto stanje, kot je bilo prej. To nam je hkrati omogočilo prepoznati svoje prioritete, omejeni smo pri tem, kaj lahko počnemo, ves položaj je nekako odstranil vse nepotrebne stvari. Kmalu ugotovimo, kaj je tisto, kar najbolj pogrešamo, in to so tiste najpomembnejše stvari. Mislim, da se bodo ljudje takoj, ko bo vsega konec, najprej lotili stvari, ki jih zdaj najbolj pogrešajo.

Poleg tega nam ta položaj omogoča, da začnemo bolje razumeti sebe. Da, razmere so nas postavile pred izziv, ampak kaj je tisti pravi izziv za nas in zakaj je tako? Če je nekdo v samoizolaciji z ljudmi, s katerimi se ne razume, potem se mora vprašati, zakaj je tako. To bo zato za številne neko novo odkritje, češ da ne poznajo dobro svojih družinskih članov, saj jih zdaj 24 ur na dan, sedem dni v tednu gledajo v njihovi pravi podobi. Marsikdo se bo začel spraševati: "Zakaj mi je tako težko biti s to osebo? Zakaj mi je tako težko obtičati v izolaciji s svojim partnerjem?" Mislim, da se bodo ljudje bolj poglabljali vase in se poskušali bolje razumeti.

Kako pa mislite, da bo to vplivalo na romantična razmerja?

Tudi preveč dobrega je lahko slabo (smeh, op. p.). Na določeni točki nam bo partner lahko šel na živce, jezile nas bodo lahko čisto majhne stvari, saj si bomo kradli osebni prostor. Smo družabna bitja, ampak potrebujemo svoj prostor, ker če ga ne dobimo, je težko doumeti, kdo smo, kaj je moje, kaj so moje potrebe ... Seveda se to razlikuje od posameznika do posameznika, a večina nas dejansko potrebuje nekaj osebnega prostora, trenutke, ko smo sami s sabo, saj to vzdržuje dobro psihično zdravje. Trenutni položaj je vsekakor v izziv, ker imamo tega manj.

Če prej partnerja niste videli nekaj ur dnevno in ga naenkrat gledate ves čas, se lahko pojavijo drugačni vzorci obnašanja, ki jih prej niste opazili. Takrat lahko, kot sem že omenila, na novo odkrijete nekaj, česar o svojem partnerju niste vedeli. Svojega partnerja boste spoznali bolje, kar vas bo hkrati izzvalo, da to novost upoštevate pri razmerju. Seveda se bodo nekatera razmerja razdrla.

Druga stvar je tudi ta, da zdaj vsi nosimo trenirke, ni nam več tako mar, kako smo videti, ne pazimo, kaj jemo, manj se gibljemo, zato lahko izgubimo vitalnost, torej bomo morda postali manj privlačni svojemu partnerju. Vsekakor se mi zdi vse skupaj velik izziv, saj nam primanjkuje prostora, da bi zadihali z lastnimi pljuči.

Je torej pomembno, da si tudi v samoizolaciji vzamemo čas samo zase?

Seveda. Vzemite si več časa v kopalnici, naj kopel traja dlje, nanašanje losjona za telo naj postane vaš majhen ritual. Meditirajte, poslušajte kakšne navdihujoče posnetke, masturbirajte ... Izberite si čas v dnevu, ko ste načrtno sami s sabo, pa ne samo, ko gledate televizijo in ležite na kavču.

Magda lahko na daljavo, prek spleta svetuje tudi Slovencem. Foto: Osebni arhiv

Kaj predlagate, kako v tem času bolje poskrbeti za svoja razmerja?

Moj prvi predlog bi bil, da si dan organizirajte tako, da ima vsak čas zase. Če morata delati, naj dela vsak v svoji sobi ali v različnih kotih iste sobe, če en partner dela, naj ga drugi ne moti. Ker smo ves čas doma, lahko napačno sklepamo, da lahko partnerja med delom motimo z majhnimi stvarmi in vprašanji. Tudi navadno vprašanje, ali bi pil čaj, lahko zmoti njegov tok, zato je zelo pomembno, da to ločite. Moj drugi predlog je čas za odklop, a spet vsak zase: meditacija, joga, dihalne vaje, vroča kopel. Morata si dati prostor.

Poleg tega je zelo pomembno, da se ne zaležita na kavču, saj bo vaša spolna energija, če ne boste skrbeli zase, padla na nič, to pa ubije vse poželenje. Bodite pozorni, kakšna oblačila nosite, kako ste videti, ali se ne prhate, ker mislite, da se vam ni treba, so vaši lasje že povsem mastni?

Naredite vse, kar je treba, da se boste počutili privlačno in da boste tudi videti tako. To ne pomaga samo vašemu partnerju, da se bolj zanima za vas, ampak tudi vam, saj se boste tudi počutili veliko bolje. Kakšen večer se vživita v vloge: pretvarjata se, da gresta v kino, naredita si pokovko, organizirajta si romantično večerja in si predstavljata, da gresta v izbrano restavracijo.

Potem pa imamo še pare, ki samoizolacije ne preživljajo skupaj. V tem primeru je zelo pomembno, da ohranjajo stike, saj je videti, da bo vse skupaj trajalo vsaj še kakšen mesec. Če se še ne poznajo najbolje, je ta čas lahko zelo zapleten, veliko se jih bo zaradi tega celo razšlo, saj bo to prevelik izziv. Pomembno je, da ohranjajo stike, da si pošiljajo seksi fotografije, seksi posnetke, imajo spolne odnose po telefonu, se vzburjajo prek tehnologije in vzdržujejo spolno napetost.

Pomembna je tudi čutna skrb zase, masturbacija, kot sem že omenila, nežno dotikanje lastnega telesa med prhanjem, v kopeli. To priporočam vsem, tudi tistim, ki so v samoizolaciji s partnerjem. Nočemo, da bi naša spolna energija kar ugasnila.

Bi se strinjali, da je trenutno stanje v svetu poseben preizkus romantičnih razmerij? Nekateri jih bodo poglobili, drugi pa našli razpoke, ki jih ne bodo znali zakrpati.

Vsekakor. Mislim, da se bo zaradi tega končalo res veliko razmerij. Predvsem tista, v katerih partnerja nista skupaj v samoizolaciji, saj bo obveljal stari pregovor daleč od oči, daleč od srca. Takšni pari še nimajo zgrajenih temeljev. Tistim, ki jih imajo in so skupaj že dlje časa, pa bi svetovala, naj razmerje v tem času obravnavajo kot prioriteto. Razumem, da se to ne zdi prioriteta, če ste v času krize izgubili službo ali del prihodka, a če razmerja ne boste obravnavali kot prioritete, ga morda lahko izgubite.

Ste že dobili kaj prošenj za pomoč parov iz karantene?

Mislim, da še ni minilo dovolj časa, da bi to postala resnična težava. To je večinoma težava pri največ parih: če ni vse narobe, zakaj bi krpali? Mislim, da gre zdaj večini še vedno v redu, mislijo, da bo šlo še naprej gladko. Ljudje ponavadi pridejo do mene, ko je že res hudo, zato pričakujem, da bodo ljudje prave posledice te krize na svojih razmerjih občutili v prihodnjih dveh tednih.

So se mi pa že oglasile nekatere ženske, ki so ločene od svojih ljubljenih, saj ženske to prekinitev v povezanosti občutijo hitreje kot moški. Poleg tega mislim, da je marsikomu težko zdaj prositi za pomoč, češ, če je bilo do zdaj vse dobro, je težko priznati, da sva zdaj naletela na oviro. Zdaj se bodo nekateri pari tudi zazrli v svoje razmerje in se vprašali, koliko sploh vlagajo vanj.

Kako jim pomagate v "normalnih" časih?

Odvisno. Ženske, ki pridejo k meni, se hočejo bolj povezati s svojo seksualnostjo, saj živimo v času, ko je tlačenje ženske seksualnosti še vedno prisotno. V mojih tečajih zato dopustimo, da vsa divja energija pride na plan, to je nekaj, kar si same želijo. Poleg tega se hočejo posvečati blokadam, prepoznajo nezdrave vzorce v svojih razmerjih.

Moški pa se na nas obrnejo, kadar hočejo doživeti orgazem celega telesa, zaradi prezgodnjega izliva in želje, da bi bolje zadovoljili žensko. Pri parih pa je največja težava, da po določenem času nimajo več enakega poželenja drug do drugega in si želijo ponovno prižgati iskrico.

Niste ravno tipična svetovalka za odnose. Kaj je glavna razlika med vami in zakonskimi svetovalci, na katere se pari običajno obračajo po pomoč?

Pri tipičnih svetovalcih je pristop zakoreninjen v zahodni način mišljenja, ki temelji predvsem na znanosti in je podoben moderni medicini. Zelo malo je prostora za alternativne pristope, hkrati pa na razmerja gleda na enak, heteroseksualni in monogamni način. Jaz se zadev lotevam bolj holistično in celostno, z vajami tantre, meditacije in vizualizacije. Na spolnost ne gledam samo kot na nekaj fizičnega, ampak tudi energijskega. Govorim o orgazmu celega telesa, večkratnem orgazmu tako pri ženskah kot moških. Govorimo o tem, kako se prek seksa energijsko povezati.

Ne omejujem se na en tip razmerja, moja svetovanja niso samo za monogamne ali samo za heteroseksualne pare. Svetujem tako parom, ki imajo odprta razmerja, kot gejem in zvezam, v katerih so tri osebe, ki jim tipični zakonski svetovalci morda ne bi znali pomagati.

Magda ljudem ne pomaga samo pri odnosih z drugimi, ampak tudi pri odnosu s samim sabo. Foto: Osebni arhiv

Kaj je po vašem mnenju najpogostejša napaka, ki jo ljudje dandanes delajo v razmerjih?

Vse skupaj izvira iz načina, kako smo bili vzgojeni - da lahko postanemo, kar želimo, da smo lahko, kar hočemo biti, že zelo zgodaj nam vcepijo prepričanje, da nam določene stvari v življenju pripadajo, hkrati z mišljenjem, da si zaslužimo najboljše. In to sebičnost prinesemo v razmerja, češ da gre zame, da gre za moje potrebe. Če mi ne boš dal vsega, kar hočem, je najbolje, da se razideva, saj obstaja nekdo, ki je boljši zame. Ravno preprostost tega, kako lahko se je danes raziti ali ločiti, privede do tega, da se ljudje nočejo niti potruditi. Zaradi zavedanja, da lahko kadarkoli zapustiš svojega partnerja, zmanjka motivacije, da bi rešili svoje težave. Velikokrat je rešitev ravno ločitev, razhod.

Moramo si zapomniti: če si z nekom vrsto let, ne bo vedno lepo, tudi če se super ujemata, bo pa to postalo nadležno. To moramo sprejeti in biti bolj razumevajoči do svojega partnerja.

Njegova naloga ni, da ugodi vsem vašim potrebam, razmerje ne more biti popolno, biti mora dovolj dobro. Ta ideja, da lahko dobimo nekoga boljšega, je zelo nevarna. Prišla je iz filmov in od prijateljev, češ da "si zaslužimo nekoga boljšega", da si "me ni zaslužil", za vse okrivimo partnerja, "on je kreten", "ona je prasica".

Ne pomislimo na to, da se morda mi sami nismo pokazali v najboljši luči. Gre za občutek, da si zaslužim najboljše, da so moje potrebe najpomembnejše v razmerju ... Na takšen način ne morete zgraditi dolgotrajnega, predanega in srečnega razmerja. Morate se zavedati, da je partner popoln takšen, kot je, saj ga vi ne morete spremeniti, in da vam ne dolguje ničesar. In prav to dandanes razdre največ razmerij.

Kakšen je po vašem torej recept za dobro, uspešno in zdravo razmerje?

Zmožnost, da partnerja jemlješ kot del sebe, saj je del tebe, del tvojega življenja. Tako kot so otroci del staršev - obravnavajo jih kot podaljšek sebe. Da tako gledate tudi na svojega partnerja, je zelo pomembno. Njegove potrebe so prav tako pomembne kot vaše, čeprav se včasih zdijo nasprotne vašim. Če se boste osredotočali le nase, vam ne bo uspelo. A tudi to mora biti vzajemno. Na partnerja morate gledati kot nase, saj sta kot eno, vendar morate hkrati prepoznati svojo vrednost in se ne dajati v nič, ne smete pozabiti nase. Znati morate prepoznati, kdaj ni več izenačeno, kdaj ne delujeta vzajemno.

Ne smete samo dajati in nič prejemati, obenem pa bodite odkriti do sebe: ali res dajete, ali partner to razume in vidi kot dajanje ali tega ne opazi. To morate početi zanj, ne zase, saj bo le tako opazil, da nekaj počnete zanj. Če pa poslušate partnerja, mu daste, kar hoče, a še vedno pri tem ne sodeluje, je čas, ko morate sebe postaviti na prvo mesto in poiskati rešitev. Gre za ravnotežje sebičnosti in nesebičnosti.

Kaj pa zdrav odnos do sebe?

Še vedno je dobro biti obkrožen z ljudmi, s katerimi se lahko pogovorite, jim zaupate, eden od teh ljudi mora biti tudi vaš partner. Obenem boste velikokrat naleteli na nasvete duhovnih, meditacijskih učiteljev in drugih ljudi, ki pravijo, da ostani pozitiven in da se ne predaj strahu, ker je to nizka vibracija. A to ni dobra skrb zase. Sebi vsiljujete občutke, ki za vas v tistem trenutku ne obstajajo.

Če vas je strah, si dopustite to, če vas skrbi, pustite, da vas skrbi, ne obremenjujte se s tem, ali je dobro čustvo ali ne, ali je na nizki vibraciji ali ne. Ko boste končno opustili vse te predsodke do sebe in sprejeli, da ste enkrat preveč produktivni, drugič leni, enkrat povsem zmedeni, spet drugič pa v popolnem ravnovesju, ko boste vzljubili vse te dele sebe, boste dosegli zdravo psihično stanje. To pomeni, da se imate radi.

Kako zgraditi zdravo razmerje s svojim telesom in kako ga vzljubiti:

V predavanju na konferenci inOrbit 2020 ste med drugim govorili tudi o tem, kako lahko uporabimo seksualne energije, da dosežemo osebne in poslovne cilje. A s tem nimate v mislih Monice Lewinsky, kajne?

Ne, ne govorimo o Monici Lewinsky (smeh, op. p.), manipulaciji ali izkoriščanju nekoga, da bi dosegli svoje cilje. Gre za tantrični ritual magije seksa, kako s svojo seksualno energijo doseči cilje. To je najmočnejša energija, ki jo imamo na razpolago, zato glejte nanjo kot na gorivo. Ko na primer masturbirate ali imate spolni odnos, pošljite svoje občutke vzburjenja in vznemirjenja v smer svojih vizij, svojo vizijo napolnite s seksualno energijo. Morda vam bo lažje, če zaprete oči in si tako predstavljate svoj cilj, svojo vizijo. Tako lahko čutite, kako se spolna energija usmerja k tej viziji. Glavni cilj je torej, da napolnite svojo vizijo s to neverjetno energijo. Če lahko ta energija ustvari življenje, česa torej ne more ustvariti? Zame seksualna magija predstavlja idejo, kako svojo spolno energijo uporabiti zunaj spalnice in združiti vsa področja svojega življenja v eno. Svoje spolno življenje večinoma strogo ločujemo, kar nam lahko povzroča težave.

Tako pomagam ljudem - kako spolno energijo uporabiti na drugih področjih življenja, tudi v službi, a s tem ne mislim na osvajanje šefa, ampak na to, kako jo vpeljati v kreativni način razmišljanja. Dobro jo je imeti prisotno tudi v vsakodnevnem življenju.

Strankam na primer predlagam, naj skozi življenje manevrirajo z rahlim občutkom vznemirjenja, tistim ščemečim občutkom v telesu. Takrat se vse spremeni - kako se lotevate dela, sprejemate naključna srečanja ... To lahko popestri stvari.

Ljudi hočem naučiti, da spolna energija ni nekaj, kar vključiš, ko hočeš seksati, in nato izključiš. Ta energija bi morala svobodno teči po vašem telesu ves čas. Če delate pri projektu, vas bo ta energija gnala naprej, vzdrževala bo strast do dela, če hočete doseči nov cilj, si ga z njo lahko že vizualizirate.

