Bes, kričanje, obtožbe – kako rešiti zvezo, v kateri so zavladali prepiri?

Prepiri so nekaj običajnega v vsakem partnerskem odnosu. A ko je v zvezi več kreganja, kričanja in obtoževanja ter posledično besa in bolečine kot lepega, se je treba ustaviti in nekaj narediti, če imate željo svoje razmerje rešiti. Kako, bo govora v tokratni ponedeljkovi oddaji Zaupno z Veroniko, ki bo na sporedu ob 21. uri tako na Siol.net kot tudi na Planetu.

Ni ga para na svetu, ki bi se strinjal o vsem. Prej ali slej pride do nestrinjanja in nesoglasij. Morda gre za prepire okrog majhnih stvari. Na primer, ženi se zdi, da na njena pleča pada preveč gospodinjskih opravil in da ji mož prav nič ne pomaga. Možu se zdi, da se mu žena v spalnici premalo posveča in da spolnosti daje premalo pozornosti. Ali pa ženo ob živce spravlja dejstvo, da se v njun zakon vedno znova in znova vpleta tašča.

Morda pa gre v razmerju za nesoglasja okrog pomembnih stvari, kot so finance ali vzgoja otrok. Morda drug pred drugim skrivata dejansko finančno stanje. Morda en skrivoma zapravlja skupne družinske prihranke. Ali pa se partnerja ne strinjata okrog vzgoje otrok in se nenehno prerekata, po katerem principu vzgajati. In kar je najhujše, v te prepire hote ali nehote vpletata tudi otroke.

Kako se soočiti s prepiri v partnerskem odnosu in bolečino, ki jo ti prinašajo s seboj, bo v ponedeljkovi oddaji Zaupno z Veroniko govorila dr. Veronika Podgoršek. Foto: Getty Images

Kako se soočiti z omenjenimi težavami? Kako predelati ves tisti bes, žalost in bolečino, ki jo s seboj prinašajo partnerski prepiri? Kako rešiti zvezo, ki zaradi nenehnih kreganj nezadržno drvi proti koncu?

O tem in še mnogo drugem bomo govorili z doktorico družinske in partnerske terapije dr. Veroniko Podgoršek v ponedeljkovi spletni pogovorni oddaji Zaupno z Veroniko. Tokrat bo na sporedu ob 21. uri tako na spletnem portalu Siol.net kot tudi na Planetu.

Vprašanja za Veroniko na omenjene teme lahko povsem anonimno prek spodnjega obrazca že zdaj pošiljate tudi vi.

