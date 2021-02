Ljubezenski sev, ki se širi po Sloveniji

Na območju vse Slovenije te dni opažamo višje koncentracije ljubezni v zraku - pred vrati je namreč valentinovo, praznik in dan zaljubljenih. Komu boste pa vi Valentina ali Valentin? Ljubezen živi v vsakem izmed nas in valentinovo je pravi čas, da jo izrazimo še bolj kot običajno. Izberite najlepša darila za svoje najljubše!

Ljubezen se resda največkrat meri z dejanji, drobnimi pozornostmi čez celo leto, a vseeno velja vse skupaj na praznik zaljubljencev dodatno začiniti in zanetiti ogenj. Kdaj, če ne na dan, posvečen zaljubljencem, je pravi trenutek, da svoji drugi polovici pokažete, da je on ali ona središče vašega vesolja?

Pomembno je, da se pravi čas informirate in preverite, kaj bi si vaš obdarovanec ali obdarovanka želela, ali še bolje – odločite se za izdelek, s katerim zagotovo ne morete zgrešiti. Dobra večerja je gotovo preverjena ideja (posebej, če jo pripravite sami), vseeno pa velja naše najdražje obdariti še z nečim posebnim. Za takšna ali drugačna doživetja, naj gre za potovalna, kulinarična, koncertna (seznam se lahko nadaljuje v nedogled) bo treba v luči ukrepov proti novemu koronavirusu še nekoliko počakati, kar pa vseeno ne pomeni, da morajo zato trpeti doživetja in spomini, ki jih pišemo za praznik zaljubljenih.

Spletna trgovina se zdi dobra in preverjena rešitev, kot se je v aktualnem času že neštetokrat izkazalo. A glede na to, da lahko prek spleta dandanes naročimo in kupimo vse, kar nam srce poželi, velja izbor za valentinovo vseeno nekoliko zožiti. Za pomoč smo skočili v novo in hitro rastočo spletno trgovino Piazz, ki ponuja obilo koristnih in predvsem uporabnih izdelkov.

Seznam izdelkov pričenjamo s predlogi za naše najdražje. Uvodoma se ponujajo že nekaj časa izredno priljubljene pametne ure, ki jo bodo cenile najboljše polovice, ne glede na njihov raznolik življenjski slog. Pametne ure so namreč vsestransko uporabne, posebej pa so priročne in v pomoč pri izpolnjevanju obljube o bolj zdravem vsakdanu in boljšem celostnem počutju.

Posebne omembe je vreden tudi robotski sesalnik Roomba, ki bo vašo drago razbremenil (ali nenazadnje tudi moško polovico) gospodinjskih opravil in ji omogočil več časa za prijetne stvari. Robotski sesalnik je te dni v spletni trgovini Piazz na voljo po izredno ugodni ponudbi, ki je ne gre spregledati – znižan je namreč kar za 200 evrov.

Na Piazzu je sicer na voljo široka paleta izredno koristnih malih kuhinjskih aparatov po ugodni ceni. Denimo penilec mleka, kontaktni žar, mikrovalovne pečice, grelnik vode, mešalnik in mnogo drugih. Tudi izredno uporabna opekač za vaflje, ki v trenutku pripravi okusne bruseljske vaflje in je idealen za zabave, druge praznične priložnosti ali kavni aparat za kavo, ki ga bodo cenile strastne ljubiteljice kave.

Kot izredno domiselno darilo je lahko tudi retro aparat za kokice. Ta bo med vajinim filmskim večerom pripravil kokice kot v kinu, s svojim elegantnim dizajnom iz 50 let pa bo ta naprava zadetek v polno na vsaki domači zabavi.

Spletna trgovina Piazz premore tudi obilico ostalih izdelkov, s katerim boste vaši najdražji polepšali valentinovo in tudi obdobje po njem. Na voljo so številni dekorativni izdelki za vaš dom kot tudi izdelki za prosti čas, različne hobije. Vam je draga nekoč prišepnila, da jo mika šivati, vi pa ste njeno željo nevede preslišali? Zdaj je prava priložnost, da to "popravite". Šivalni stroj Pfaff Smarter je idealen za vse nadobudne in tudi zahtevnejše šivilje, njegov dizajn pa je tako stilski, da ga ne bodo želele pospraviti.

Vsekakor bodo tudi moški znali ceniti dobro in funkcionalno pametno uro. Tako, kot je denimo Huawei Watch GT Classic, ki na novo definira funkcionalno uporabnost in vsestranskost pametnih ur. Pametne ure so tudi zelo uporabni modni dodatek, ki bo razveselil vsakega športnika, saj ponujajo nešteto uporabnih funkcij, ki olajšajo vsakdanje življenje in dejavnosti.

Piazz ponuja tudi pestro ponudbo izdelkov, ki bodo kot nalašč za tehnološke navdušence. Omeniti velja računalniške miške, videoigre, kontrolerje za igralne konzole, dodatke za TV, prenosnike, monitorje in (brezžične) slušalke. Prav strast do tehnologije in potreba po kakovostnih tehnoloških napravah namreč še nikoli nista bili bolj izraziti, saj nam takšne naprave olajšajo vsakdanje življenje. Tudi ko gre za poslušanje glasbe. Pa ne samo glasbe. Če obdarovanec veliko časa preživi na elektronskih napravah, na primer posluša podcaste, bo nedvomno cenil odlične brezžične slušalke znamke Huawei, ki veljajo kot izjemno uporabno darilo z dolgo življenjsko dobo. Za računalniške navdušence predlagamo brezžične slušalke Xblitz Beast Plus, ki predstavljajo novo dimenzijo udobja.

Ljubitelje videoiger lahko razveselite z novo izvedenko najbolj priljubljenih športnih simulacij na svetu, FIFO 21 ali NBA 2k21. V slednji se bo lahko vaš partner postavil v unikatne športne copate našega košarkarskega asa, Luke Dončića in se virtualno pomeril z ostalimi najboljšimi košarkarji na svetu. Znotraj žanra videoiger priročno darila predstavlja tudi kontroler za Playstation 4, s katerim bo igralna izkušnja še boljša, ali dirkalni volan, ki je popoln partner za partnerjevo najljubšo dirkalno igro na osebnem računalniku, PlayStation 3/4 ali konzoli Xbox One.

Odlično darilo, ki je primerno za katerokoli priložnost, so lahko tudi monitorji in prenosniki. V teh časih, ko delamo in se učimo od doma, si brez dobrega prenosnika ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja. Ni lepšega kot delati na računalniku, ki ima izjemno vzdržljivo baterijo, zmogljiv procesor, veliko delovnega spomina, izjemen zaslon z visoko ločljivostjo in ki je poleg vsega še privlačnega in elegantnega videza.