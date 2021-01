Novoletna zaobljuba, ki je ne boste obžalovali

Dejstvo je, da ima prav vsak posameznik največjo moč in vpliv, da sam poskrbi za svoje zdravje in dobro počutje, motivacija za dosego različnih ciljev pa je z vstopom v novo leto praviloma najvišja, kar velja izkoristiti. Začetek leta je obdobje, ki si ga mnogi postavijo kot izhodišče za nov začetek, tudi ko gre za odločitev o bolj zdravem načinu življenja, izgubi kilogramov ali prečiščenju telesa. Z novoletnimi zaobljubami, pa naj nam te spodletijo ali pa postanejo uspešna in ponavljajoča se aktivnost, se marsikdo zapiše tudi novoletnemu razstrupljanju, ki je po prazničnih dneh, ko se večkrat pregrešimo, gotovo smiselno. Na to, da je res tako, marsikoga opomni tudi nekaj kilogramov preveč na tehtnici, t. i. prečiščevanje telesa oziroma januarski "detoks" pa je tudi sicer pomemben za lažje spopadanje s stresom, boljši imunski sistem, urejeno prebavo, več energije in boljše celostno počutje.

A kako začeti in na kaj se je vredno najprej osredotočiti? V prispevku pišemo o preprostih, a tudi zelo učinkovitih navadah, ki bodo vplivale na bolj zdrav vsakdan. Začnete lahko s preprostimi navadami.

1. Korak za korakom

Odločitev za spremembo je gotovo dober začetek in prvi korak. A že na samem startu je pri oblikovanju ciljev, želja in obljub, ki si jih damo, treba biti realen. Motivacija sčasoma najverjetneje ne bo na takšni ravni kot prvi dan, v mislih pa imejte širšo sliko dolgoročne spremembe življenjskih navad. Pomembno je, da si zastavite manj ciljev, manjše korake (težko bi bilo kar naenkrat opustiti vse slabe navade, kajne?), ki so bolj oprijemljivi in uresničljivi. Za začetek si na primer zadajte izboljšanje prehranskih navad in nekaj preprostih ritualov, ki vam bodo na dolgi rok samo koristili.

2. Razstrupljevalni napitki

Smutiji veljajo za okusen in hiter način za zaužitje čim več zelenjave in sadja oziroma dodatne superhrane. Izbira sestavin je prepuščena posamezniku, vsekakor pa za izredno koristne veljajo zeleni smutiji, ki so polni mineralov, vitaminov, aminokislin, mikroelementov in mikrohranilnih snovi. Edino "orodje", ki ga potrebujemo, je mešalnik (pestro ponudbo teh lahko preverite tudi na PIAZZ), zelene smutije pa je lahko in hitro pripraviti. Preprosto izberete osnovno sestavino, kot na primer vodo, kefir, grški jogurt, mandljevo ali kokosovo mleko, in jo kombinirate z želeno zelenjavo, sadjem in dodatnim superživilom. Uporabite sezonsko, ekološko in surovo zeleno zelenjavo, na primer špinačo, rukolo, zeleni radič ali solato, blitvo, peteršilj, zeleno, ter sezonsko lokalno sadje, na primer jabolka, hruške, pomaranče, grenivke, limone. Za večji razstrupljevalni učinek in za močnejši imunski sistem lahko napitku dodate nekaj superhrane. Naš predlog? Zelenemu smutiju dodajte žlico semen chia.

3. Limonin sok na tešče

Dobrodošla novost bo, če v dan vstopite tako, da si zjutraj vzamete vsaj 15 minut zase, za globoko dihanje in nekaj razteznih vaj. Velika in koristna sprememba bo, če razmislite o ukinitvi jutranje kave in jo nadomestite z drugo alternativo. Na primer s toplo vodo s svežim limoninim sokom, ki ga spijete na tešče in s katerim boste poskrbeli za dober začetek dneva. Poleg tega poskrbite za zdrav, obilen, razstrupljevalni zajtrk, ki naj vsebuje veliko vlaknin in svežega sadja ter zdravih oreščkov oziroma semen. Prav zajtrk vas bo oskrbel z energijo za čez dan in obenem preprečil, da bi vas kasneje zamikal nezdrav prigrizek. Dober začetek dneva vpliva tudi na motivacijo, zaradi katere bi bilo v nadaljevanju dneva škoda popustiti.

4. Hrana, ki vam bo pomagala pri razstrupljanju

Dobra prebava pomeni tudi dobro počutje. Prenehajte kupovati predelano hrano in omare napolnite z ekološko pridelanimi živili, pridobljenimi brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov. V svoj jedilnik vnesite več živil, bogatih z vlakninami, ki bodo pomagala pri čiščenju jeter, poskrbite za kakovostno hrano, ki vsebuje dovolj vitaminov in mineralov, izbirajte kakovostne mesne izdelke, pri prigrizkih pa so namesto sladkarij in čipsa gotovo boljša izbira suho sadje in oreščki. Po praznikih in obdobju nekoliko nezdravega prehranjevanja se bodo kot odlična izbira izkazale sveže solate s sezonsko zelenjavo, svežim sadjem, oreščki, stročnicami. Svojo prehrano v vsaj enem dnevnem obroku obogatite z živili, ki imajo še posebej močne razstrupljevalne učinke. Idealne za razstrupljevalno dieto so juhe in zelenjavne enolončnice, prav tako pa tudi živila, kot so špinača, ohrovt, zelje, artičoke, ingver, česen in rdeča pesa. Po svojih razstrupljevalnih učinkih slovijo tudi alge, na primer spirulina. Pomembno je, da svoje obroke čez dan razdelite v več manjših, velik korak naprej bo tudi, če se boste držali tega, da v večernih urah, na primer po 20. uri, ne jeste več ali vsaj ne jeste težke hrane.

Tukaj velja sicer omeniti, da ne obstaja nobeno "superživilo", ki bi kar enoznačno izbrisalo negativne posledice slabih navad. A v kombinaciji z zdravim življenjskim slogom, gibanjem in uravnoteženo prehrano bo imela tudi t. i. superhrana znatno večji učinek.

5. Telesna aktivnost, tekočina in spanje

Čeprav so določene zadeve še tako samoumevne, največkrat grešimo pri osnovah. Že sprehod oziroma hitra hoja do rahle oznojitve bo bistveno pripomogla k boljšemu počutju. Z izboljšanjem prekrvavitve se bo izboljšal tudi limfni sistem. Da bo motivacija še večja, si pri evidentiranju vsakodnevnih gibalnih podvigov pomagajte tudi z vse bolj priljubljenimi in vsestranskimi pametnimi urami. Bodite pozorni, da med aktivnostmi in tudi sicer čez dan popijete dovolj tekočine. Vodi ali nesladkanemu čaju lahko dodate ingver in cimet, kar bo dobro delo prebavnemu traktu in tudi celemu telesu. Dobra izbira v razstrupljevalnem obdobju je zeleni čaj, ki vsebuje visoko vrednost katehina, flavonoida, ki pospeši delovanje jeter in poveča proizvodnjo razstrupljevalnih encimov. In ne pozabite – poskušajte si privoščiti vsaj osem ur spanja vsako noč, če se le da v trgovino, službo, šolo, na obisk in po opravkih se odpravite peš, poskrbite pa tudi, da vsaj nekaj trenutkov dneva posvetite aktivnosti, v kateri resnično uživate.

