"Kar v rdečem plašču se sprehajaš? Potem pa ni čudno, da se ti to dogaja." #video #OnZanjo

Foto: Bojan Puhek

Zgodbo o tem, da je bilo ženski žal, ker je oblekla krilo, saj je s tem pritegnila žvižge delavcev, je prebral vloger Ciril Komotar. Pevec, model in igralec Matjaž Kumelj pa se je skušal vživeti v še eno podobno pripoved. Pripoved, v kateri ena ženska očita drugi, da si je sama kriva, češ, zakaj pa se je oblekla tako, kot se je.

Tako bi bilo, če bi zaradi oprave prežali na moškega:

Nisem si mislil, da ste ženske lahko ogrožene na vsakem koraku. (Matjaž)

To pa je resnična zgodba 25-letne Lane:

Z večerje sem se peš odpravila domov, čisto rahlo je naletaval sneg. Krasen večer je bil. Nisem živela daleč, le nekaj križišč navzdol po dokaj svetli in osamljeni ulici sem morala prehoditi. Mesta sem bila že vajena, priraslo mi je k srcu. Nenadoma se mi je na pete prilepil mlad moški, visok, močan je bil. Nisem zaslutila nevarnosti, ozrla sem se nazaj, pomignil mi je, hodila sem naprej. Približal se mi je in mi ponudil cigareto, pri čemer se je oklenil mojega komolca.

Zavrnila sem jo, rekla, da bom počakala avtobus. Obotavljivo se je odpravil naprej in izginil. Ponovno sem začela hoditi po ulici, moški je bil nenadoma spet za menoj, skušal je ujeti moj korak. Hodila sem hitreje in prečkala cesto. Slišala sem njegove korake za seboj. Ustavila sem se in se pretvarjala, da govorim po telefonu. Ustavil se je v podhodu in čakal.

Zgrabil me je strah, z dolgimi in hitrimi koraki sem hitela po ulici, čisto blizu doma sem že bila, a strah me je bilo, da bi videl, kje živim. Ob cesti je stal taksi. Prestrašeno sem pobutala po steklu avtomobila in z velikim olajšanjem zagledala taksistko srednjih let. Prisedla sem in jo prosila, da me zapelje do doma, čeprava je čakala na stranko. Po licih so mi stekle solze olajšanja.

Gospa je na mojo kratko razlago odvrnila: Pa kar v rdečem plašču se sprehajaš okrog? Potem pa res ni čudno, da se ti to dogaja. Si Rusinja? Tiho sem zašepetala: Ne.

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.