Iščete idejo za romantični oddih? Mi smo jo našli.

Ne glede na to, koliko časa ste že v zvezi s svojo boljšo polovico, ključ do sreče je, da vedno najdeta čas en za drugega. Valentinovo, praznik zaljubljencev, je res le en dan v letu, a njegov namen je, da nas spomni, kako pomembno je najti čas za skupne dejavnosti, ki so osnova za trdno vez. Presenetite svojo ljubljeno osebo in si skupaj privoščita romantičen oddih Pobegniva skupaj v hotelu Balnea Superior v Termah Dolenjske Toplice . Paket vključuje številne sprostitvene dejavnosti, v katerih bosta zagotovo uživala oba. Z malo sreče pa lahko v nagradni igri Term Krka tudi osvojite brezplačno romantično masažo.

Nikoli ne dovolite, da bi vajina zveza postala samoumevna. Tudi topel in ljubeč odnos se lahko skozi leta spremeni, če vanj ne boste vlagali potrebne energije. Že z malo truda lahko obudite iskrico in zapomnite si, nikoli ni prepozno. Pred vrati je valentinovo, praznik zaljubljencev, in z njim idealna priložnost, da presenetite svojega partnerja s prav posebnim skupnim doživetjem. Vzemita si čas zase in si privoščita romantično razvajanje Pobegniva skupaj v hotelu Balnea Superior v Termah Dolenjske Toplice.

Foto: Terme Krka, d.o.o.

Izpolnite nagradni kviz in osvojite romantično masažo v dvoje Terme Krka podarjajo romantično masažo Življenje je lepo (70 min.) za par (2 osebi), ki sprošča tako celotno telo kot tudi obraz, v Termah Dolenjske Toplice. Izpolnite osebnostni test tukaj in se uvrstite v žreb. Z malo sreče bo nagrada vaša, z njo pa boste lahko razveselili tudi svojo ljubljeno osebo.

Ohranjajte trdno partnersko zvezo skozi vse leto

Služba, otroci, številne druge obveznosti in hiter tempo življenja, vse to lahko negativno vpliva na vaš odnos s partnerjem. Žal na zunanje dejavnike težko vplivate, a vseeno obstaja način, kako poskrbeti, da bo temu navkljub vajina vez ostala trdna in ljubeča:

#1 iskrenost in komunikacija

Vsaka zveza, naj bo prijateljska ali ljubezenska, temelji na komunikaciji. Partnerski odnos, v katerem sta oba partnerja odprta, iskrena in znata poslušati drug drugega, je namreč odpornejši proti različnim preizkušnjam. Nikoli ne sklepaje, da vaš partner ve, o čem razmišljate, namesto tega bodite iskreni glede svojih želja in pričakovanj, seveda pa se morata tega držati oba.

Foto: Terme Krka, d.o.o.

#2 skupno preživljanje prostega časa

Poskrbite, da bosta vedno znova našla nove in nove dejavnosti, ki jih bosta počela skupaj in bodo razveseljevale oba. Tako bosta skupaj ustvarjala nove in nove spomine, o katerih bosta lahko prijateljem pripovedovala še leta.

Lep način za to so skupna doživetja – raziskovanje novih krajev, razvajanje v dvoje ali pa preprosto spontane dogodivščine, ki ohranjajo mladostnost, vzbujajo dobro voljo in grejejo srce.

Romantičen oddih v dvoje Foto: Terme Krka, d.o.o. Tridnevni paket velneškega razvajanja za dve osebi je kot nalašč za romantičen pobeg v dvoje. Paket, ki so ga v Termah Dolenjske Toplice v hotelu Balnea Superior poimenovali Pobegniva skupaj, vključuje: hotel visoke kategorije z vrhunsko opremljenimi sobami in suitami ter panoramskim hodnikom do velneškega centra Vitarium Spa & Beauty,

2 nočitvi za dve osebi s polpenzionom v hotelu Balnea**** Superior,

pijačo dobrodošlice,

penino in sadje v romantično pripravljeni hotelski sobi,

sladico ob kaminu v hotelski kavarni,

razkošno masažo Življenje je lepo (70 min.), ki sprošča tako celotno telo kot tudi obraz,

neomejen vstop v svet savn z rituali za boljše počutje, lepo polt in razstrupljanje,

neomejeno kopanje v termalnih bazenih,

nočno kopanje s kozarčkom penine in

bogat program animacije ter dodatnih sproščujočih storitev. Rezervirajte samo vajin romantičen oddih Pobegniva skupaj še danes.

Foto: Terme Krka, d.o.o.

#3 spoštovanje in razumevanje

Ljudje smo si različni in kot pravi pregovor, se nasprotja privlačijo, zato se ne zgodi redko, da imata partnerja različne interese. Tudi če je tako, morata biti eden do drugega vedno spoštljiva in razumevajoča. Ključno je, da drug drugega razumeta in se spodbujata, pa tudi če na zelo različnih področjih. Spoštovanje ustvarja varno okolje, ki je nujno za to, da lahko ljubezen uspeva.

#4 skupni cilji

Osnova za trajno vez so tudi skupni cilji. Naj gre za dolgoročne, kot so družina, dom, kariera, ali kratkotrajne, na primer skupno potovanje, učenje novih spretnosti – vse to krepi pripadnost in partnerstvo. Načrtovanje in doseganje ciljev ob svoji sorodni duši krepi zaupanje in osrečuje oba partnerja.

Foto: Terme Krka, d.o.o.

Privoščita si oddih v velnesu Term Dolenjskih Toplic V Termah Dolenjskih Toplic lahko najdete številne sproščujoče dejavnosti, ob katerih lahko oba pobegneta od vsakodnevnega vrveža in preobilice stresnih obveznosti. Vitarium Spa & Beauty v Termah Dolenjskih Toplic je kraljestvo osvežilnih kopeli, poživljajočih masaž, krepilnih savn in vodnega razvajanja.

#5 skupna osebnostna rast

Za trdno in ljubečo zvezo pa je pomembna tudi osebnostna rast obeh partnerjev. S tem, ko eden in drugi skrbita za svoje dobro počutje, pripomoreta tudi k harmoniji v paru.

Foto: Terme Krka, d.o.o.

Malenkosti, ki premikajo gore

Na valentinovo pa vsekakor ne pozabite tudi na malenkosti, vsakodnevna drobna dejanja imajo večjo težo, kot si marsikdo predstavlja. Včasih lahko slišimo, da kdo reče: "Pa saj ve, da jo imam rad, zakaj bi ji to kar naprej govoril?" Iskrena in topla beseda, objem, prijeten večer v dvoje, vse to preprečuje, da bi ljubezen z leti postala zgolj rutina. Vsak dan se zjutraj zbudite z novo priložnostjo za krepitev vajine zveze. Izkoristite jo.