Filip Kržišnik: Zakaj se kot moški vedno čutim dolžen ustreči njej? #video #OnZanjo

V sodobni družbi še vedno velja tiho pravilo, da so ženske bolj zgovorne in čustvene. In kar je še huje, mnogi od žensk še vedno pričakujejo ponižnost, ki je od moških ne. Kako pa bi bilo, če bi vse misli in vsa čustva, ki jih ženske tiščijo v sebi, izrazil moški?

V ženski glavi se dogaja marsikaj. Včasih pravi vihar. In večini ni težko teh čustev na glas izraziti pred partnerjem. A hkrati se od njih velikokrat pričakuje, da bodo močne in da s svojimi težavami ne bodo obremenjevale moškega, saj bi mu lahko šle še na živce.

Pa ne le to. V očeh mnogih bi ženske morale biti še vedno ponižne, to pa se od moških ne pričakuje.

Tako bi bilo videti, če bi vse tisto, kar se plete v ženski glavi, prebral moški:

Mislim, da bi morali moški večkrat odkrito povedati svoje mišljenje in ga deliti s celim svetom. (Filip)

To pa je resnična zgodba 46-letne Klavdije:

Spet jemo v tišini. Zrak nad nami je neizmerno težek in zdi se mi, da bom zaradi vseh čustev, ki jih tiščim v sebi, kmalu eksplodirala. Vendar vem, da ne smem. Vem, da se ne spodobi, in še predobro vem, da mu to ni všeč. Preveč se boji zame in ni mu prav, če svoja čustva pretirano izražam. Najbrž misli, da bo s tem kaj narobe. Pri njem doma pač niso nikoli kazali čustev. Saj razumem.

Jaz sem namreč čustveno bitje, zato je na meni, da razumem. Sicer si velikokrat zaželim, da bi tudi on razumel mene, ampak če me ne, prav tako razumem. In zavedam se, da sem velikokrat naporna, da mu grem na živce. In sploh, da nisem popolna. Ampak saj tudi on ni.

Zakaj se torej samo zato, ker sem ženska, zmeraj čutim dolžna ustreči njemu? Včasih se mi zdi, da je moj največji sovražnik moja družina z dobronamernimi starši na čelu, ki mi je privzgojila to večno cenjeno žensko vrednoto – ponižnost.