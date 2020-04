Zvezdniški frizer pokazal, kako se doma lotiti moškega striženja #video

V času, ko so ob večini drugih storitvenih dejavnosti nedosegljivi tudi frizerski saloni, se je marsikdo lotil domačih eksperimentov z lasmi. Še najlažje je dolgolaskam in dolgolascem, ti morajo svoji grivi privoščiti le dovolj nege. Barvanje las doma je že veliko zahtevnejši eksperiment (večina frizerjev vam bo to odsvetovala), nič lažje pa ni moško striženje – pri kratkih laseh je lahko vsak spodrsljaj zelo očiten.

Zdaj je na pomoč priskočil priznani frizer Chris Appleton, ki med drugim oblikuje lase Jennifer Lopez, Ariani Grande in Kim Kardashian. Na Instagramu je namreč objavil videonavodila, po katerih se lahko vsakdo doma loti moškega striženja. Potrebujete le strižnik, škarje, glavnik in nekaj sponk.

Poglejte:

1. Lase razdelite na območja

Lase počešite, razdelite in spnite tako, da boste označili območja glave, kjer bodo krajši (ob straneh) in kjer bodo daljši (na vrhu glave). "Potegnite črto od senc do zatilja, s tem boste zlahka označili prehod s krajših na daljše lase," svetuje Appleton.

2. Pobrijte strani glave

"Za krajšanje las ob straneh na strižniku izberite daljšo dolžino, kot ste je vajeni," opozarja frizer, "lase lahko pozneje še vedno skrajšate in če to počnete prvič, si je pametno pustiti nekaj prostora za popravke." Začnite pri sencah, strižnik prislonite h glavi, ga premikajte navzgor in nato z gibom zapestja odmaknite. Nadaljujte do zatilja, nato ponovite vajo od senc do zatilja še na drugi strani.

3. Ustvarite prehod

Dolžino na strižniku zmanjšajte za eno stopnjo, nato ponovite prejšnji korak, a s krajšimi gibi – ustavite se nekje na pol poti, v višini ušes. Nato odpnite lase višje ob straneh glave, ki bodo ostali daljši. Ovlažite jih z vodo, nato pa s pomočjo glavnika in škarij skrajšajte tako, da sledite obliki glave. Ne strizite jih vzporedno z glavo, ampak jih krajšajte tako, da škarje držite pravokotno na glavo in strižete z njihovo konico.

4. Skrajšajte lase na vrhu glave

Tudi pri striženju las na vrhu glave uporabljajte tehniko striženja s konico škarij. Sledite obliki glave, las pa ne skrajšajte preveč – po vrhu morajo ostati najdaljši.

"Moj glavni nasvet je, da lase vedno pustite nekoliko daljše, kot ste sprva želeli," za konec še poudarja Appleton, "tako si pustite prostor za popravke. Predvsem pa si vzemite čas in se zabavajte."

Oglejte si še: