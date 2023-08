Toliko je samo letos za urejanje pričeske in ličenje porabil Scholz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški kancler Olaf Scholz pri stroških za urejanje pričeske in ličenje po podatkih Tagesspiegela ni varčeval.

Nemški kancler Olaf Scholz pri stroških za urejanje pričeske in ličenje po podatkih Tagesspiegela ni varčeval. Foto: Guliverimage

Nemški kancler Olaf Scholz je samo letos za urejanje svoje pričeske in stroške ličenja porabil 21.808 evrov, poroča Tagesspiegel, nemška vlada pa je od odhoda Angele Merkel, čeprav je nekdanja nemška kanclerka svoj položaj zapustila že leta 2021, za urejanje njene pričeske in ličenje namenila skoraj 55 tisoč evrov.

Kot poroča Tagesspiegel, trenutni nemški kancler Olaf Scholz ne varčuje pri izdatkih za opravljene storitev friziranja in ličenja. Letos so predstavniki kanclerja za urejanje njegove pričeske in ličenje porabili 21.808 evrov, v letu 2022 pa 39.910 evrov.

Kot je pokazala parlamentarna preiskava v začetku leta, so za plačilo fotografov, frizerjev in vizažistov v prvem polnem letu Scholzeve vlade leta 2022 porabili 1,5 milijona evrov, kar je skoraj 80 odstotkov več kot leta 2021, ko je zadnje leto na vladi svoje delo opravljala Merklova, poroča Politico.

Stroški Merklove letos 17.200 evrov, lani pa 37.780 evrov

Iz dokumentov, ki jih je prek zahteve o informacijah javnega značaja pridobil Tagesspiegel, je razvidno, da zvezna vlada Angeli Merkel, čeprav je z najvišjega položaja v Nemčiji odšla pred dvema letoma, še vedno plačuje številne stroške.

Za storitvi friziranja in ličenja je Angela Merkel letos porabila 17.200 evrov, lani pa 37.780 evrov. Foto: Guliverimage

Merklova svoje nekdanje vizažistke ni obdržala, ampak zdaj sodeluje s samozaposleno frizerko in vizažistko, ki dela tudi kot modna oblikovalka s sedežem v Berlinu, poroča Tagesspiegel. Nemška vlada tako plačuje za zasebne in javne angažmaje Merklove, leta 2023 so za njene storitve plačali 17.200 evrov, leta 2022 pa 37.780 evrov.

Naraščajoči stroški frizerskih storitev in ličenja uradnikov že sprožili val kritik

Že v preteklosti so naraščajoči stroški frizerskih storitev in ličenja uradnikov sprožili nekaj kritik, ob tem pa je predsednik združenja davkoplačevalcev Reiner Holznagel dejal, da je treba stroške "zmanjšati na minimum in v primeru dvoma plačati zasebno".

Na nemških naslovnicah se je znašel tudi nemški bavarski državni voditelj Markus Söder, saj je njegov urad samo v letu 2022 za samostojne fotografe zapravil skoraj 180 tisoč evrov, poleg že 36 tisoč evrov letno za stalno zaposlenega fotografa.

