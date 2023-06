Zakaj si Cristiano Ronaldo lakira nohte na nogah?

Zagotovo ste že na kateri izmed fotografij opazili športnike, ki imajo nalakirane nohte na nogah. V večini primerov ne gre za estetsko izbiro, ampak za povsem medicinski in funkcionalni tretma, ki ga uporablja vedno več športnikov in znanih osebnosti.

Mnogi, ki so si, predvsem v poletnih mesecih, podrobneje ogledali fotografije nogometaša Cristiana Ronalda, ki svojo kariero nadaljuje na Arabskem polotoku, trenutno pa z družino dopustuje na jahti v okolici Sardinije, so lahko opazili, da ima zvezdnik svoje nohte na nogah običajno črno nalakirane. A kot nekateri zmotno mislijo, njegove izbire pedikure ne usmerjajo modne smernice, ampak praktičnost in funkcionalnost.

Izbira je funkcionalna, ne "le" estetska

Po zgledu borcev mešanih borilnih veščin vedno več športnikov uporablja tovrstni tretma, saj se je izkazalo, da lakiranje nohtov na črno ali na katero drugo barvo, lahko pomaga preprečiti pokanje ali cepljenje nohtov med bojem, zaradi česar je izbira funkcionalna in ne estetska, poroča Men's health.

Januarja se je v Rijadu v Savdski Arabiji Ronaldu na fotografiji pridružil svetovni prvak v težki kategoriji mešanih borilnih veščin Francis Ngannou. S fotografije je razvidno, da si Ronaldo lakira nohte praktično vse leto.

Lak nudi tudi zaščito pred glivicami in bakterijami

Borci borilnih veščin se pogosto spopadajo z zlomljenimi nohti, ki so posledica nožnih udarcev, prav zato se mnogi izmed njih odločijo, da si nohte nalakirajo in jih tako vsaj malo bolj zaščitijo. Poleg tega nemški časopis Bild poroča, da si športniki nohte nalakirajo z dodatno zaščitno plastjo in jih tako zaščitijo pred glivicami in bakterijami. "Številni vrhunski športniki to počnejo, da zaščitijo svoje nohte pred glivicami in bakterijami, potem ko njihove noge več ur obtičijo v prepotenih čevljih. Celo Mike Tyson," je povedal eden izmed virov.

Cristianu se pridružujejo borci borilnih veščin in drugi športniki

Cristiano Ronaldo tovrstno metodo uporablja že vrsto let, prav tako pa tovrstni način oskrbe nohtov prakticirajo tudi košarkarji, nogometaši, atleti in drugi športniki ter znane osebnosti. Že pred leti se je za podoben videz svojih nohtov na nogah odločil tudi košarkar Dwyane Wade, ki pa naj bi to počel zgolj iz osebnih in estetskih razlogov. Za podobno pedikuro sta se odločila tudi nekdanji zvezdnik lige NBA Shaquille O’Neal in raper Ty Dolla $ign.

