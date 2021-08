Bo PCT-pogoj obvezen povsod? Odločitev znana prihodnji teden. #VIDEO

Vstopnica PCT za odprto družbo, v kateri bomo lahko delali, potovali in se družili, bo z nami vztrajala še lep čas. Na zdravstvenem ministrstvu si prizadevajo za to, da bi bil pogoj obvezen skoraj povsod. Redno testiranje zaposlenih enkrat na teden je za zdaj odrejeno v zdravstvu, gostinstvu, hotelirstvu, domovih za starejše in šolstvu. Ali bo po novem obvezno tudi v drugih panogah, morajo posamezna ministrstva odločiti do prihodnjega tedna. Zadnjo besedo bo imela vlada.