Študenti in dijaki razumejo pogoj PCT, ne pa tudi plačljivega testiranja

V študentski in dijaški organizaciji razumejo izpolnjevanje PCT-pogoja v novem šolskem oziroma študijskem letu kot pogoja za udeležbo v izobraževalnem procesu, ne pa tudi plačljivega testiranja. V zvezi srednjih šol podpirajo samotestiranje dijakov in se sprašujejo, zakaj to ne bi veljalo še za učitelje. Vsi pa opozarjajo na pomanjkanje informacij.

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiška Al-Mansour je povedala, da vsekakor podpira samotestiranje dijakov, ozaveščanje, naj pride v šolo le zdrav dijak, in izvajanje pouka v šolskih prostorih. Pogoja PCT pa ne podpira. Če bo testiranje plačljivo, bo verjetno tako tudi za dijake in ti preprosto ne bodo več obiskovali pouka, je pojasnila in dodala, da dijaki iz socialno ogroženih družin ne bodo zmogli tega stroška.

"Tudi če bi se jim, dijakom namreč, ponudilo testiranje brezplačno, je testiranje na dva dneva zame osebno grozljivo. Ne vem, zakaj zdaj zaostrovanje pogojev in zakaj ti ne ostajajo taki, kot so bili ob koncu šolskega leta, ko so se dijaki testirali sami, zaposleni pa enkrat na teden," se sprašuje Al-Mansourjeva. Vprašala se je tudi, zakaj se tudi učitelji ne bi testirali sami, tako kot dijaki. Odgovore na vse dileme in vprašanja v zvezi z začetkom novega šolskega leta predsednica zveze srednjih šol pričakuje prihodnji teden na sestanku s pristojnim ministrstvom.

Informacije so nejasne

Da so informacije v zvezi s pogojem PCT zelo nejasne, opozarja tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije (DOS) Maja Kalin. "Na svojo prošnjo smo danes prejeli informacijo, da bomo imeli skupen sestanek z ministrstvoma za zdravje ter za izobraževanje, znanost in šport v ponedeljek. Tako upamo, da bomo lahko dobili malo več informacij, kar zadeva pogoj PCT," je dejala.

Sicer se ji zdi odlok o pogoju PCT za šole v redu, a mora biti še zelo dodelan, predvsem za testiranje, ki bo po napovedih postalo plačljivo. "Če bo tudi za dijake plačljivo, se postavlja vprašanje, kako bodo to zmogli dijaki iz socialno ogroženih družin, ali to pomeni, da bodo imeli omejen dostop do šolanja, ker si ne bodo mogli privoščiti teh testov," je dejala Kalinova. Po njenih besedah je tudi nejasno, na koliko časa se bodo ti testi izvajali in kako se bo preverjalo izpolnjevanje pogoja PCT.

Foto: STA

ŠOS: Testi za necepljene ne smejo biti plačljivi

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so presenečeni nad odzivom in sporočili ministrstva za zdravje o tem, da se študentske organizacije strinjajo s predstavljenimi pogoji za izvajanje študija v novem študijskem letu. "Medtem, ko razumemo pogoj PCT za udeležbo pri študiju v živo, pa ne moremo privoliti v pogoj, da bodo testi za necepljene učence, dijake in študente po novem plačljivi," je poudaril predsednik ŠOS Andrej Pirjevec.

Ob tem je spomnil, da so jim vladni predstavniki sredi maja predstavili načrte za organizacijo brezplačnega samotestiranja v novem šolskem oziroma študijskem letu ter zagotovili, da bo omogočeno brezplačno samotestiranje vsem študentom, na voljo pa bi bil en test na teden. "Brezplačno testiranje je edini način, da je javno šolstvo v prihajajočem študijskem letu zares dostopno, zato bomo v prihodnje naredili vse, da ti ostanejo brezplačni," je odločen Pirjevec.

Nova uredba, ki v veljavo stopa 23. avgusta in zahteva pogoj PCT za obisk predavanj, po njegovem mnenju pomeni oviro pri dostopnosti do deklarativno brezplačnega javnega šolstva. ŠOS še naprej poziva učitelje, visokošolsko osebje, dijake in študente, da se proti koronavirusu cepijo. "K terenskim akcijam cepljenja bodo tako med drugim pristopile tudi študentske organizacije z namenom, da se cepi čim večji del študentske in druge populacije," je še dodal Pirjevec.

Želja ostaja pouk v živo

Med pobudniki uvedbe pogoja PCT za visoko šolstvo je bila tudi Rektorska konferenca. Na mariborski univerzi pričakujejo, da se bo 1. oktobra študijski proces začel v stavbah fakultet, za kar si tudi prizadevajo. "Če želimo vrnitev v stavbe fakultet in redno izvedbo študijskega procesa, je PCT nujna podlaga, da zagotovimo varnost in zdravje vseh," je sporočil predsednik rektorske konference Zdravko Kačič. Opozorili so še, da univerze niso sposobne zagotavljati sredstev za pokrivanje stroškov plačljivega testiranja.

V Mladinskem svetu Slovenije pa si želijo, da bi izobraževalni proces za učence, dijake in študente v prihodnjem šolskem in študijskem letu potekal v živo. "Sistem PCT se nam zdi v redu rešitev. Odločevalci pa naj na seznam upravičencev do brezplačnega testiranja dodajo tudi dijake in študente, kajti nekateri dijaki niso še polnoletni, zato denimo potrebujejo privoljenje staršev za cepljenje," je za STA dejal predsednik sveta Miha Zupančič. Po njegovem mnenju bi bilo smiselno, da se mladim oziroma vsem tistim, ki so vključeni v izobraževalni proces, omogoči brezplačno testiranje.