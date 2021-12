Pet preprostih idej za ljubko božično dekoracijo

Če ste se letos prepozno spomnili na okraševanje doma in so vam pred nosom pokupili vso božično dekoracijo, imamo za vas rešitev. Zakaj ne bi okraskov izdelali kar sami? Na ta način boste na plan spustili svojo kreativnost, se zabavali z vso družino in povrhu še prihranili nekaj denarja.

Za okrasitev doma ne potrebujete veliko. Dovolj je že, če imate pri roki nekaj zelenja, papir in okrasne trakove. To potrjuje Mariborčanka Mateja Hojnik, ki na svojem profilu Ljubki dom na Instagramu s sledilci deli preproste in prisrčne dekoracije, ki jih z ustvarjalno žilico izdela kar sama. Pri vsaki dekoraciji da natančna navodila in doda video za lažjo predstavitev.

Poglejte, kako lahko sami izdelate prekrasen zelen venček, svečnik iz orehov, elegantne papirnate snežinke, cofasto smrečico in inovativen adventni koledar. Dajte svoji kreativnosti prosto pot in veselo na delo!

Zelen venček za na vrata

Če želite pritegniti poglede svojih sosedov, izdelajte venček za na vrata. Zanj potrebujete kovinski obroč, nekaj vejic različnih grmovnic, majhne bunkice in pentljo.

Svečnik iz orehov

Namesto da kupujete drage in dolgočasne svečnike, jih letos raje izdelajte kar sami. Mateja je naredila takega iz orehov, ki jih je prilepila na pokrovček kozarca za vlaganje ter jim dodala nekaj vejic evkaliptusa in šlajerja. Zelo preprosto in zelo šik.

Papirnate snežinke

Papirnate snežinke so krasna dekoracija za na okna ali popestritev otroške sobe. Njihova izdelava je zelo preprosta - zanje potrebujete samo trši papir in lepilo. Na koncu lahko nanje nanesete še nekaj bleščic ali pa jih popršite z zlatim razpršilom.

Cofasta smrečica

Ta podvig je za spretnejše roke, končni izid pa vreden vsega truda. Cofasta smrečica na lesenem okvirju bo odlično popestrila dnevno sobo in v prostor vnesla božični duh.

Adventni koledar

Čokoladni koledarji so "passe", bodite izvirnejši in za svoje otroke izdelajte takega z vrečkami presenečenj, ki jih napolnite z otrokovimi najljubšimi priboljški ali majhnimi igračkami. Mateja jih je označila s številkami, jih pripela s kljukico ter z vrvico obesila na debelejšo vejo. Še malo zelenja za okras in najbolj šik adventni koledar je končan.

