Zdaj je čas za pomladno osvežitev doma

Pomlad je čas za nov začetek in čas, da v svoj dom vnesete nekaj svežine. Lotite se prenove ali pa svoje domovanje poživite na preprostejši način. S funkcionalnimi dodatki lahko bolj smotrno izkoristite bivalne prostore in si olajšate vsakodnevna opravila, s pisanimi barvami in pomladnimi motivi pa poskrbite za nov, svež videz.

Lotite se spomladanskega čiščenja

Naredite selekcijo v omarah in se znebite stvari, ki vam ne služijo več. S tem boste naredili prostor za stvari, ki jih potrebujete. Pomijte okna, operite zavese, počistite prostore in seveda ne pozabite posesati in pomiti tal. Vaš dom bo končno zadihal.

S funkcionalnimi izdelki poskrbite za praktičnost

Kakovostni pomočniki vam bodo olajšali vsakodnevna opravila, kot sta pranje in likanje perila. Da bo stanovanje bolj praktično in prostor izkoriščen do zadnjega kotička, pa si priskrbite funkcionalne dodatke. Takšen je na primer ta estetski kopalniški dodatek , v katerega lahko pospravite toaletni papir ali čistila. Videti je odlično, pa še zelo malo prostora zavzame.

Foto: Spar

S pisanimi dodatki poživite prostore

Ni vam treba popolnoma prenoviti stanovanja ali hiše, da bi vaš dom zaživel na novo. To lahko storite že s tem, da prebelite stene ali pa si zgolj privoščite nove brisače , okrasne blazine, preproge ali prevleke za stole . Izberite pomladne motive in svetle pastelne barve, ki bodo vaš dom napolnili z energijo in svežino. Tako bo vaše domovanje videti kot novo, vendar za to ne boste zapravili veliko denarja.

Poskrbite za svežino vsak dan

Ali poznate tisti prijeten občutek, ko po napornem dnevu pridete domov in vas že pri vhodu v stanovanje objame čudovita dišava, ki v vas prikliče občutke sproščenosti in umirjenosti. Izberite si dišavo, ki vas bo napolnila z energijo ali umirila, na primer dišeče olje . Ali pa dišavo za prostor , ki bo poleg svežine poskrbela tudi za estetski videz vašega doma.

Foto: Spar

Vse za dom poiščite v Sparu

Pomladna osvežitev doma se začne v Sparu, kjer najdete pestro ponudbo izdelkov za dom po zelo ugodnih cenah. Oglejte si jih v e-katalogu Vse za dom ali v trgovinah SPAR in INTERSPAR .

V Sparovem katalogu Vse za dom si oglejte pestro ponudbo izdelkov za dom po zelo ugodnih cenah. Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.