Spoznajte Mariborčanko, ki navdihuje s preprostimi triki za lep dom #video #foto

Mateja Hojnik iz Maribora je velika ljubiteljica lepo urejenega in s skrbno izbranimi dodatki okrašenega doma. Svoje navdušenje deli s skoraj 20.000 ljudmi v skupini Ustvarjajmo s srcem, ki jo je pred letom dni ustvarila na Facebooku, kmalu za tem pa na isti družbeni platformi ustvarila še svojo stran Ljubki dom. Pri obeh je v ospredju notranja oprema in predvsem preproste, a prisrčne dekoracije, ki jih Mateja s svojo ustvarjalno žilico veliko izdela kar sama.

Mateja Hojnik se nad lepo okrašenimi prostori navdušuje že od malih nog. Spominja se, da je že kot majhna deklica nenehno obračala pohištvo v svoji sobi ter ga krasila z najrazličnejšimi dodatki, tudi stene njenih sob nikoli niso bile prazne.

"Vedno sem rada dekorirala in ustvarjala. Po stenah sem kar sama narisala neke motive, ki so mi bili všeč, za praznike sem vedno navdušeno izdelovala venčke, okrasila vso hišo, postavljala smrečice, lotila sem se tudi izdelovanja nakita, šivala sem si torbice … Skratka, že od majhnega uživam v ustvarjanju dekorja," pove Mateja.

Drži se načela: Manj je več

Ko je pred letom in pol s soprogom Sinišo postala lastnica čisto svojega stanovanja, se je tako z velikim navdušenjem in predanostjo lotila prenove in opremljanja njunega novega doma, ki ga delita še s tri in pol leta starim sinkom Valentinom. "Sem velika ljubiteljica skandinavskega sloga, katerega glavno vodilo je 'manj je več'. Poleg tega obožujem belo barvo, od nekdaj mi je všeč pohištvo v beli, ki je tako osnova tudi za večino mojih dekoracij. Mislim, da z dodatki v beli ne moreš pretiravati in si tako lahko vseeno količinsko privoščiš ravno malo več, kot bi si sicer lahko z bolj vpadljivimi, močnimi barvami," pravi Mateja.

In dodaja: "Sicer pa je poleg bele pri meni stalnica tudi siva, temu pa potem včasih dodajam kakšne nežnejše odtenke, letos za praznike na primer rožnato in zlato, tako da vseeno nekaj barv vnesem v naš dom." A vedno ostaja pri pastelnih odtenkih, pravi, da ni ljubiteljica močnih, kričečih barv.

Veliko dekorja za dom ustvari sama

Poudarja, da stanovanja ni opremila z dragim, dizajnerskim pohištvom, prav tako dodatke, ki služijo kot dekor, najde po nadvse dostopnih cenah. Veliko pa jih izdela kar sama. "Ko pridem v trgovino, hitro vidim kakšno stvar, ki bi lepo spadala v ta ali tisti kotiček mojega stanovanja. Če mi barva ni všeč, predmet preprosto prebarvam ali pa ga s kakšnimi malenkostmi sama predelam, da mi je všeč," pojasni.

Pri dekoriranju se drži izključno svojega občutka in nikoli ne sledi aktualnim trendom. "Jaz nimam priučenega znanja o notranjem opremljanju, zato tudi težko pojasnim, zakaj sem kaj naredila, zakaj sem kaj postavila ravno tja. Naredim tako, kot se mi zdi lepo," dodaja.

Njen dom je skozi vse leto lepo okrašen

Zadnje tedne je že odet v praznično preobleko, a po koncu božično-novoletnih praznikov bo čas za nov dekor. Mateja pravi, da obožuje sveže cvetje, tako da takoj, ko se začne narava prebujati, na sprehodih po bližnjih travnikih in gozdovih nabira cvetlice ter jih spretno vpelje v mnoge dekoracije.

Zdaj v zimskem času pa kot dekor prav pridejo na primer veje, ki jih najde v naravi, nato poprši z želeno barvo, nanjo pa obesi razne dodatke – v prazničnem času so to okraski, spomladi tudi steklene posodice, ki služijo kot vazice in v katere da različno cvetje. Z eno takšno vejo je izdelala tudi nadvse domiseln adventni koledar za sinka.

Na vrvice je pripela 24 papirnatih vrečk, na katere je napisala številke, vanje pa vstavila malenkosti, ki sinku narišejo nasmeh na obraz. "Pri nas doma res nič ni noro veliko stalo – ne pohištvo ne dekor, ki ga vidite. Tudi z malo denarja ali celo z nič – če nabereš stvari v naravi – se da krasno okrasiti dom," pravi simpatična Mariborčanka.

S svojim okusom in ustvarjalnostjo navdihuje tudi druge

Njene zamisli za popestritev stanovanja navdušeno preizkušajo tudi njene sledilke na družbenih omrežjih in nato ponosno tudi same delijo svoje dekorativne izdelke, ki so jih z Matejino spodbudo in idejo izdelale ali dodelale same. Mnoge jo sprašujejo tudi za nasvete, kako popestriti dom, ker same nimajo čuta za to, rade pa bi imele lep dom.

"Veliko vprašanj dobivam in z veseljem svetujem svojim somišljenicam, ampak toliko je že tega, da mi ne uspe več vsem odgovarjati. Mi je pa to v veselje … Zdaj sem prišla do točke v življenju, ko čutim, da je čas, da morda to mojo ljubezen do dekoriranja doma spremenim tudi v posel oziroma da moj hobi postane na neki način služba," pove o načrtih za prihodnost.

