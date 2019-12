Preverite, kakšno smrečico imeti, da boste letos v trendu #video #foto

Iz leta v leto se trendi božičnega okraševanja nekoliko spreminjajo. Letos so znova v modi zelena božična drevesca ter okraski najrazličnejših oblik, ki naj bodo zlati – to je namreč vodilna barva letošnjega prazničnega časa, ki jo kombinirajte z okrasjem v rdeči ali rožnati barvi.

Letos sta 'in' zlato-rdeča in zlato-rožnata kombinacija

Časi belih in črnih božičnih drevesc so mimo. V modo so se vrnile klasične zelene smrečice, ki naj ne bodo minimalistično okrašene, temveč bogate z okraski najrazličnejših oblik. A pri barvah bodite previdni in skupaj združite tiste, ki se lepo dopolnjujejo.

Foto: Ana Kovač

Če hočete imeti božično drevesce po zadnjih trendih, pa izberite zlato barvo v kombinaciji s koralno rdečo ali pa zlato v kombinaciji rožnatih okraskov. "Roza barva se je kot modna pojavljala že v preteklih letih, a se je kombinirala s srebrno. Zdaj pa se srebrna po štirih, petih letih umika in se je namesto nje spet prikradla zlata barva," pojasnjuje Marka Karpan, lastnica in direktorica trgovine Promak.

Ter dodaja: "Pri smrekah gre letos trend spet v zelena drevesca, zato ker prevladuje zlata barva, ta pa mnogo bolj izstopi na zelenih drevesih kot na primer na belih. Poleg tega zlata barva zahteva mnogo več dekoracije, to je bilo že v davnini tako. Torej, zahteva bolj razkošne oblike, bolj dodelane oblike, okraske najrazličnejših oblik."

Zlata barva zahteva tudi razkošje oblik

Na smrečico lahko torej letos obesite poleg okraskov različnih oblik tudi cofe, resice, pentlje, trakove, korale, rožne cvete, liste in še in še. A pazite, da pri okrasju tako zelo različnih oblik ne pretiravate hkrati še z najrazličnejšimi barvami, temveč se držite zlato-rdeče ali zlato-rožnate kombinacije.

Foto: Ana Kovač

Ali pa katere druge, ki vam je všeč, le naj prevladujeta dve, največ tri barve, ki lepo sodijo skupaj in se dopolnjujejo. "Če hočemo doseči lepo usklajenost, pazimo, da so si barve blizu, da so v harmoniji. Največja napaka je, da kupujemo ob vsaki priložnosti po dva in dva okraska, pa še ta dva nista taka tipična, zelo posebna," še pove sogovornica.

Preostali božični dekor v vašem domu naj bo usklajen s smrečico

Ker mnogi svoje domove še dodatno okrasite s kakšnim drugim božičnim dekorjem, kot so stenski ali namizni venci oziroma drugi praznični aranžmaji, poskrbite, da bodo tudi pri tem dekorju prevladovale barve, ki se bodo skladale z božičnim drevesom. "Predvsem pa ne pozabite doma odeti v lučke, da je v decembrskem času, ko so dnevi kratki in temačni, na ta način poskrbljeno za prijetno svetlobo. Na mizo pa postavite tudi svečke ter, ko se le da, z družino posedite okrog mize in se družine," pove Marka Karpan.

Foto: Ana Kovač

Pomembno pa je tudi, da božično drevesce postavite na primerno mesto v svojem domu - tja, kjer bo iz več zornih kotov dobro videno in ga boste lahko tako skorajda ves čas občudovali v vsem njegovem sijaju.

