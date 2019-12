Šest nasvetov, kako v predpraznični noriji ne izgubiti živcev

December je čas, ki je sicer čaroben in ga mnogi vse leto komaj čakajo, a je zaradi nakupovanja daril, okraševanja domov, priprave božične večerje in mnogih drugih opravkov ta mesec lahko tudi nadvse stresen. Tukaj je nekaj trikov, s katerimi boste ta predpraznični čas lažje preživeli in med pripravami ne boste povsem izgubili živcev.

1. Okraskov ne izdelujte sami, temveč jih kupite

Nekateri uživajo v tem, da praznične dodatke za okrasitev svojega doma izdelajo sami. Radi si vzamejo čas za to, da po svojih željah in okusih stanovanje oziroma hišo oblečejo v praznično preobleko. A če niste med tistimi, ki bi uživali v ročnih spretnostih, temveč vas to navdaja s stresom, ni nobenega razloga, da bi se izdelovanja prazničnega okrasja lotevali sami.

Zakaj le bi se silili v nekaj, kar vam predstavlja stres? Ker to počno vaše prijateljice in sosede? Ker imate slabo vest, da ste kaj manj skrbna gospodinja ali mama, če okraskov ne izdelate same oziroma v spremstvu svojih najmlajših? Z otroki lahko uredite kakšne druge, prav tako zabavne stvari, povezane s prazniki, okraske za svoj dom pa lahko preprosto kupite v trgovini.

Dandanes ni treba imeti na voljo visokega proračuna za okraševanje, da bi bil vaš dom videti dih jemajoče. Na voljo je veliko trgovin, kjer lahko praznične pritikline kupite po zelo ugodnih cenah. In z malo iznajdljivosti, brskanja po spletu za idejami ter dobrega okusa boste lahko z razmeroma malo denarja pričarali čudovito božično vzdušje.

2. Darila priskrbite že zdaj

Ker se imamo ob božično-novoletnih praznikih skorajda vsi navado obdariti – vsaj s kakšno malo pozornostjo –, nakupa daril ne puščajte za zadnje dni pred božičem. Dobro veste, da je takrat v trgovinah še posebej hektično, in če že tako ne marate gneče ter nakupovanja, potem takrat raje ne prestopite praga nakupovalnih središč. Po pozornosti za svoje najdražje se tako raje odpravite že zdaj, ko v trgovinah vlada še dokaj mirno vzdušje.

3. Skrbno izberite decembrske zabave, ki se jih boste udeležili

Veliko prazničnih zabav se zvrsti v decembru. V vaši službi, morali bi se udeležiti tudi službene zabave svoje boljše polovice, potem so tu še prijateljice, ki bi se rade dobile na decembrski večerji, oziroma prijatelji, ki bi radi šli na moški večer, ki vključuje kozarček ali dva kuhanega vina na stojnicah v mestu. In seveda je decembra veliko prazničnih popoldanskih druženj in proslav tudi v šolah ter vrtcih.

Vse to zna biti nadvse naporno, zato v primeru, da niste takšna družabna duša, ki bi z veseljem ves december tekala z druženja na druženje, preprosto sestavite seznam tistih najnujnejših oziroma zaželenih dogodkov, ki se jih res želite ali pa morate udeležiti. Ostale pa preprosto izpustite. Bolje tako, kot pa da boste ves december utrujeni in slabe volje, ker vas vse te praznične zabave izčrpavajo.

Foto: Thinkstock

Če letos božičnega večera ne boste preživeli pri mami ali tašči, temveč ste vi tisti, ki boste gostili njo in še kakšne druge sorodnike (ali pa konec koncev pripravljali večerjo le za svojo ožjo družino), potem vam lahko kuhanje božične večerje vzame precej časa.

In če vam priprava prazničnega obeda že tako predstavlja bolj stres kot užitek, potem si nikar še dodatno ne otežujte življenja s tem, da izberete pretirano zapletene recepte. Morda celo takšne, ki jih do zdaj še nikoli niste preizkušali in ste zato še dodatno pod pritiskom, ali vam bodo jedi sploh uspele.

Prav nič narobe pa ni, če se s povabljenci, ki so vam verjetno blizu – glede na to, boste z njimi preživljali božične praznike –, preprosto dogovorite, da vsak poskrbi za eno od jedi. Vi na primer pripravite glavno jed, tašča naj poskrbi za predjed, brat in svakinja za sladico, sestra in svak pa za solate.

Ali pa naj se vaše praznično druženje, če vam seveda službe dopuščajo, začne že v popoldanskih urah in kar skupaj pripravljate večerjo, pri čemer znova vsak poskrbi za nekaj. Tako bo na vas padlo manj dela, pa še zabavali se boste.

5. Omejite družinske obiske

Prazniki so tudi čas, ko radi obiščemo ostale sorodnike, kar je vsekakor lepa gesta. Sploh tisti, ki jih med letom poredko vidimo, so nas zelo veseli. A če prihajamo iz številčne družine in če ima tudi naša boljša polovica kar nekaj bratov in sester, potem lahko, če imate namen obiskati vsakega od njih, skoraj ves praznični čas hodite po obiskih. In na koncu pridete domov izmučeni od vožnje sem ter tja in od druženj ter slabe volje, da si niste pravzaprav uspeli nič kaj odpočiti.

Foto: Getty Images Zato poskusite letos malo drugače. Kakšen obisk načrtujte tudi med konci tedna ali v popoldnevih pred prazniki, torej že sredi decembra, ali pa v prvih dneh ter koncih tedna januarja. Lahko pa srečanje več sorodnikov hkrati organizirate tudi pri vas doma ali v bližnji restavraciji. Tako boste imeli v decembrskih dneh urnik druženj vsaj malo manj poln.

6. Nakupujte prek spleta

V prazničnem času mnogi bolj kot katerikoli drug čas v letu cenijo možnost spletnega nakupovanja. Pa ne le, ko gre za darila, konec koncev lahko tudi okraske za dom ter celo hrano naročite prek spleta, dostava pa vam nato naročeno pripelje naravnost pred vhodna vrata. S spletnimi trgovinami si boste tako v teh decembrskih dneh prihranili veliko časa, energije in nenazadnje tudi živcev.