Najbolj iskana darila so ...

Včasih je potreben le navdih in našli ga boste v letošnjem ikoničnem katalogu, ki vas ne bo razočaral.

Kakšen občutek vas prevzame, ko se spomnite decembrskih obdarovanj? Nič kaj prijeten, če ne veste, kaj podariti najbližjim, poslovnim partnerjem ali pa konec koncev tudi sebi za uspešen konec leta.

V ljubljanski Ikoni se tega zavedajo, zato so pripravili najnovejše predloge daril, ki bodo vaše obdarovance gotovo pustila brez besed.

Naj vas vodi nos

Podarite parfum, ustvarite spomine, ki bodo ostali za večno. Na Mestnem trgu 24 se skriva najbolj ekskluzivna parfumerija s ponudbo znamk, ki jih v Sloveniji ne najdete nikjer drugje. Med znamkami, kot so Kilian Paris, Roja Parfums, Amouage, Comme des Garcon in številne druge, se boste znašli v parfumskem raju posebnih dišav. Pri izboru vam bo z veseljem svetovalo strokovno osebje. Naj vas ne zavede popolna harmonija not, kljub nekaterim višjim cenovnim razredom lahko najdete tudi dostopnejše parfume. V Ikona Art Perfumery boste našli prav posebne dišave že za 20 evrov.

Za tiste nekoliko zahtevnejše pa je tu, med preostalimi svetovnimi imeni, tudi znamka Roja Parfums. Ta je očarala številne znane obraze, ki so si prejšnji teden ogledali predstavitev nove kolekcije moških dišav omenjene znamke, med drugimi tudi kapetana slovenske nogometne reprezentance Bojana Jokića.

Luksuz, ki ga podarite koži in lasem

Ne pozabite obdariti tudi sebe. Letos si privoščite nego, za katero si boste hvaležni. Katero boste izbrali - japonsko ali francosko? Mogoče korejsko? Izbirajte med znamkami, ki so ekskluzivno na voljo v Ikoni.

Ne pozabite na gurmane

Oddelek Ikona smARTfood je namenjen vsem, ki radi razvajajo svoje brbončice. Preizkusite lahko jabolčne sokove znamke KOHL, ki nastajajo na tisoč metrih nadmorske višine in katerih posebnost je to, da se okusi razlikujejo glede na vrsto jabolk. Ljubitelji vrst jonagold, elstar, rouge in drugih bodo od zdaj uživali v naravnih sokovih, ki ponujajo enak okus kot sveže jabolko.

