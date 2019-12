Ideja za praznike: praktična darila, ki bodo pravi uspeh

Začenja se obdobje toplih objemov, obljub in lepih želja. Prihaja december, mesec zabav, proslav in obdarovanja. Da bo vsako darilo nekaj posebnega, boste dosegli tako, da boste izbirali s srcem in predvsem z mislijo na vsakega obdarjenca. Predstavljamo vam najbolj praktična darila tega leta.

Foto: Getty Images

Kupovanje prazničnih daril je lahko najbolj stresen dogodek leta, lahko pa je zabavna avantura, iz katere boste nedvomno izšli kot zmagovalci. Kako? Čisto preprosto – letos podarite praktični darilni bon.

Raznovrstna ponudba bonov za vse okuse

Letos boste lahko svoje praznične nakupe opravili kar na enem mestu. Popolno darilo - izbrano doživetje iz bogate ponudbe darilnih bonov DONUM. Bon poiščite kar na najbližjem Petrolu. Tam vas čaka široka ponudba praktičnih darilnih bonov za staro in mlado, ki bo poskrbela, da bodo prazniki še bolj čarobni.

Kaj so darilni boni DONUM? Na Petrolu so pripravili prav posebno ponudbo darilnih bonov DONUM, ki so pisani na kožo še tako zahtevnemu obdarovancu. Gre za nabor edinstvenih doživetij, ki bodo ostala v spominu še dolga leta, zato boste med ponudbo zagotovo našli nekaj za vsakogar. Zadovoljni bodo navdušenci nad kulinaričnimi raziskovanji, obiskovalci gledaliških predstav, športni navijači, adrenalinski navdušenci ter vsi, ki se radi razvajajo v najboljših slovenskih termah in zdraviliščih. Prelistajte knjižico darilnih bonov.

Foto: Getty Images

Sedem pravljičnih praktičnih bonov

1. Smeh je pol zdravja – podarite smeh in nepozabna doživetja v družbi razigranih komikov. Kaj pravite na darilno vstopnico za SiTi Teater BTC v vrednosti 17 evrov ali darilni bon za Špas teater v vrednosti 22 evrov?

2. Podarite varno vožnjo – za vse ljubitelje avtomobilističnih avantur ali morda za tiste, ki potrebujejo osvežitev znanja s področja cestnoprometnih predpisov. Izbirate lahko med različnimi vrednostnimi boni AMZS za programe in tečaje varne vožnje ali podarite bon za Center varne vožnje Blagomix v Logatcu.

3. Polno leto branja – za vse ljubitelje dobrih knjig ter praktičnih in ličnih pripomočkov za učenje in delo v pisarni. Izbirate lahko med različnimi vrednostnimi boni za DZS ali Mladinsko knjigo.

4. Kulinarika z veliko začetnico – na Petrolu so pripravili široko ponudbo kulinarično obarvanih bonov, od kuharskih tečajev Jezeršek do odličnih bonov za slastne menije pri različnih ponudnikih: Stari pisker, Dvor Jezeršek, Gostilna Les, restavracija Amon v Limski dolini in še več. Podarite popolno darilo. Foto: Getty Images

5. Nakit je vedno dobra izbira – da bo res po meri obdarjenke, dovolite, da si svoj novi kos neprecenljivega nakita izbere kar sama. Izberite darilni bon za Zlatarno Celje.

6. Za mojstre in tiste, ki bi radi to postali – pravi mojster potrebuje prave pripomočke in vsak dober gospodar potrebuje mojstrske veščine. Da bo res tako, mu podarite bon za trgovine Merkur ter mu tako omogočite aktivno in kreativno leto 2020.

7. Darilna kartica Petrol – praktično darilo, s katerim si lahko postrežejo nešteto dobrin in dobrot. Z vrednostno darilno kartico Petrol boste podarili vse, kar si vaši najbližji želijo. Na kartico lahko naložite od 10 do največ 200 evrov.

Širok nabor doživetij na Petrolovih prodajnih mestih dopolnjujejo še darilni boni SelectBox in SelectCard za uresničitev prav vsake skrite želje in resnično vesele praznike.