Frizer, ki je zaslovel z barvanjem strank v sivo #video

Večina žensk pa tudi mnogi moški sive lase barvajo in skrivajo, češ da bi bili osiveli videti starejši. Tisti, ki sive oziroma bele lase (končno) sprejmejo in jih prenehajo skrivati, pa običajno ugotovijo, da se počutijo veliko bolj svobodne, kot v časih neprestanega barvanja sivega narastka.

Pred kratkim sta svojo barvo las prenehali skrivati igralka Jane Fonda in TV-osebnost Sharon Osbourne, žena rokerja Ozzyja Osbourna.

Obe sta se za spremembo odločili, ker sta se naveličali neprestanega barvanja las (Sharon si je narastek menda barvala vsak teden), in pri obeh je za prehod na sive oziroma srebrne lase poskrbel isti frizer.

Jane Fonda se je v sivo prebarvala tik pred letošnjo podelitvijo oskarjev:

To je Jack Martin, kalifornijski frizer, ki se je specializiral za barvanje strank v sivo oziroma prehod na njihovo naravno barvo las. Sliši se preprosto, v resnici pa gre za večurni postopek. Z las je namreč treba odstraniti vse sledi barve, s katero se je stranka pred tem barvala, in to Martin počne z nizkimi koncentracijami peroksida, da ne uniči las. "Zato traja več ur," je pojasnil za Page Six, "gre za počasnejši, toda varnejši način."

Stranke morajo na tretma priti z okoli 10-centimetrskim sivim narastkom, da se lahko ravna po njihovem naravnem odtenku. "Posnemati skušam odtenek in vzorec njihovih sivih las, da so potem, ko rastejo, videti čim bolj naravno," je za Page Six še povedal frizer.

Odkar sta se njegovim rokam prepustili Jane Fonda in Sharon Osbourne in ga nato glasno hvalili v medijih, v Martinovem salonu neprenehoma zvoni telefon. Njegova knjiga rezervacij je polna za naslednjih šest mesecev, je dejal, ima pa v mislih nekaj zvezdnic, ki bi jih sprejel mimo vrste, če bi se odločile za prehod na sivo. To so Sharon Stone, Ellen DeGeneres in Meryl Streep, je naštel.

