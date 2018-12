Zvezdnice so ponorele za močno rožnato barvo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi morali potegniti črto in za leto 2018 določiti eno barvo, bi to bila živo rožnata barva. V zadnji polovici leta je namreč obnorela mnoge zvezdnice, ki so se ji povsem predale.