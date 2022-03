Zakaj je v zadnjem času s polic izginilo veliko priljubljene kozmetike?

S 1. marcem je v Evropski uniji prepovedano prodajati kozmetične izdelke, ki vsebujejo spojino butilfenil metilpropional, znano tudi kot lilial. Gre za spojino, ki ima cvetličen vonj, podoben vonju šmarnic, in so ga proizvajalci kozmetike uporabljali v množici izdelkov: od parfumov do mil ter izdelkov za nego las.

Leta 2019 je Znanstveni komite za varnost potrošnikov (SCCS) pri Evropski komisiji sporočil, da uporaba liliala v kozmetičnih izdelkih ni varna, ker so raziskave pokazale, da lahko negativno vpliva na reproduktivni sistem.

Foto: Pixabay

Spojina, ki se sicer v naravi pojavlja v eteričnem olju kamilic, je lahko tudi alergena in lahko povzroči kontaktni dermatitis, so takrat še sporočili. Evropska komisija je nato odločila, da morajo proizvajalci kozmetike do 1. marca 2022 umakniti vse izdelke, ki vsebujejo lilial oziroma to spojino izločiti iz njihove sestave.

Nekateri proizvajalci so se na napovedano prepoved odzvali hitro in svoje izdelke preformulirali še pred marcem, drugi so jih morali do 1. marca umakniti s polic.

Foto: Shutterstock

Če torej te dni v trgovinah iščete katerega od svojih priljubljenih kozmetičnih izdelkov in ga nikakor ne najdete, je povsem možno, da ni več v prodaji, ker je vseboval sporni lilial. Če imate embalažo od zadnjega, ki ste ga kupili, lahko to tudi preverite − med sestavinami iščite butylphenyl methylpropional.

Oglejte si še: