Razkrili navodila, po katerih je Marilyn Monroe negovala svojo kožo #video

Tik pred izbruhom koronavirusa v ZDA so v newyorškem Muzeju ličenja načrtovali razstavo o ličilih v 50. letih prejšnjega stoletja, nato pa je pandemija to preprečila. Zato jo zdaj občinstvu razkrivajo virtualno in pred kratkim so na družbenem omrežju Instagram pokazali enega svojih najdragocenejših eksponatov – list papirja z navodili za nego kože, ki ga je pri dermatologu dobila Marilyn Monroe.

Poglejte:

Slavni filmski lepotici je ta navodila dal Erno Laszlo, priznani madžarski dermatolog, ki se je v ZDA priselil leta 1939 in v New Yorku ustanovil lepotni inštitut. Obiskovale so ga praktično vse zvezdnice iz časov zlatega Hollywooda, podjetje, ki nosi njegovo ime, pa obstaja še danes in še danes je mogoče kupiti nekaj kozmetičnih izdelkov, ki jih je v svoji lepotni rutini uporabljala Marilyn Monroe.

Ob čiščenju in uporabi kozmetičnih izdelkov pa je dermatolog igralki predpisal tudi dieto, ki naj bi poskrbela za lepšo polt. Povsem na koncu navodil namreč piše: Ne jej oreškov, čokolade, oliv, ostrig in drugih školjk.

