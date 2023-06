Pripravimo svojo kožo na prihod poletja

Piling: od enkrat do dvakrat na mesec

Pomembno je, da kožo očistimo odmrlih celic, ki so se na površino kože nalagale vso zimo. Najlažje jih odstranimo z raznovrstnimi pilingi, ki aktivnim sestavinam v negovalnih izdelkih omogočijo, da prodrejo globlje v kožo. Piling telesa je, če si želite lepe in gladke kože, zelo pomemben, a z njim ne pretiravajte, saj boste sicer dosegli ravno nasprotni učinek. Ker je naša koža tanka, z leti pa postaja še tanjša, je dovolj, če se za piling odločite enkrat ali dvakrat na mesec.

Posebno pozornost morate pilingom nameniti poleti, saj se jim morate, če je koža poškodovana od sonca, izogibati. A pozor, poleti se izogibajte tudi kakršnimkoli izdelkom, ki vsebujejo citruse, saj v kombinaciji s soncem na kožo ne vplivajo dobro – povzročajo lisasto izgubo pigmenta.

Izberite pravi piling za svojo kožo

Foto: Shutterstock

Čeprav različni tipi kože zahtevajo različno nego, je skrb zaradi neprimerne izbire pilinga, če je ta narejen iz naravnih sestavin, tako rekoč nepotrebna. A piling kljub temu prilagajajte občutljivosti in tipu svoje kože.

Za suho kožo obraza je na primer dovolj en piling na 14 dni. Mastna koža potrebuje nekoliko več pozornosti. Poleg tega lahko pri suhi koži uporabljate nekoliko večje količine olja (sestavinam lahko dodate eno žličko več olja).

Piling pospeši naravni proces obnavljanja kože

Redna uporaba pilinga je priporočljiva po 30. letu, ko se naravni proces obnavljanja kože nekoliko upočasni – velikokrat je rezultat tega luskasta, pusta in utrujena koža. S pilingom naravni proces obnavljanja kože pospešimo.

In ker je domače in naravno, brez dodatkov konzervansov in drugih škodljivih dodatkov, seveda najboljše, vam predstavljamo nekaj možnosti za domač piling. Vrsto tega seveda prilagodite tipu kože. Če imate nežno in občutljivo kožo, se izogibajte sestavinam, kot je grobo mleta sol.

Dobra stara klasika: solni piling

V skodelici zmešajte dve veliki žlici drobno mlete soli, žlico ali dve olivnega olja in žlico medu, ki ga predhodno nekoliko segrejte, da se stopi. Da bo zmes bolj gladka, lahko po želji dodate še žlico vode, a v tem primeru se morate zavedati, da je piling primeren le za enkratno uporabo, saj je vlaga oziroma voda idealna za razvoj bakterij.

Zmes postopoma nanesite na problematične dele telesa, kot so obraz, vrat, roke in dekolte, in jo s krožnimi gibi vtrite v kožo. Ker sol vsebuje veliko koristnih snovi, lahko zmes nekaj minut pustite na koži. Po nanosu kožo dobro sperite s toplo vodo.

Če nimate preobčutljive kože, lahko zmesi dodaste še čajno žličko grobo mlete soli, a bodite pri masaži previdni, da kože ne poškodujete. Sol z velikimi zrni je primerna za piling celotnega telesa, medtem ko mleto uporabljamo za obraz.

Piling iz ovsene kaše proti ogrcem

Foto: Shutterstock

Tudi tisto, kar se sliši nekoliko nenavadno, je lahko dobro. V kavnem mlinčku v enakem razmerju v prah zmeljite ovseno kašo in rjavi sladkor. Zmesi pred nanosom dodajte žličko ali dve svojega priljubljenega čistila za kožo. Zmes, ki ni dobra le za piling, temveč tudi za preprečevanje in odpravljanje ogrcev, nežno vmasirajte v kožo in takoj sperite s toplo vodo.

Mandljev piling za mastno kožo

Tistim, ki se borite proti mastni koži, rešitev predstavljajo zmleti mandlji, ki jim lahko po želji dodate žlico medu, žlico ohlajenega čaja kamilice in dve kapljici olja čajevca. Namesto naštetih sestavin lahko šestim žlicam zmletih mandljev dodate le žlico vode, dve žlički naribane limonine lupine in dve žlički koruzne moke. Ob redni uporabi se bo vaša tekstura kože vidno izboljšala.

Piling s sladkorjem

Foto: Shutterstock

V razmerju 1 : 2 v skodelici zmešajte olivno olje (lahko uporabite tudi kokosovo ali mandljevo), katerega značilnost je, da pospešuje celjenje ran in na kožo deluje blagodejno, ter sladkor, ki deluje kot naravni vlažilec – kožo med pilingom očisti odmrlih celic in jo hkrati navlaži. Sladkor je naravni vir glikolične kisline, ki je zelo priljubljena sestavina kozmetičnih izdelkov.

Namesto sladkorja lahko uporabite pšenični zdrob, ki ga kombinirajte z mlekom, kislo smetano ali žličko stopljenega medu.

Vse naštete vrste pilinga, ki jim lahko poljubno dodajate ali odvzemate sestavine, so primerne tudi za intimne predele, saj boste tako preprečile vraščanje dlačic. Piling si lahko privoščite vsaj dvakrat na teden, na očiščeno kožo pa nanesite hranilno ognjičevo mazilo ali hladilno aloe vero.