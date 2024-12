Za praznovanje novega leta izberite bleščečo šminko in zažarite v stilu

Večer, ko v ospredje stopi glamur, je vsekakor praznovanje novega leta. To je čas, ko lahko brez zadržkov preizkusimo drznejše in bolj bleščeče lepotne trende, ki v vsakdanjem življenju morda ne bi prišli do izraza. In kaj je bolj ikonično kot bleščeča šminka, ki ujame vsak svetlobni žarek? Šminke z bleščicami so letos izjemno priljubljene, saj predstavljajo kombinacijo glamurja, zabave in vsestranskosti. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako jih vključiti v praznični videz in ustvariti popolno ravnovesje med sijajem ustnic in drugimi ličili.