Vizažist zvezdnikov opozarja: Pet napak, ki jih delate pri ličenju

Ko pride ženska v srednja leta, se njena koža začne očitno spreminjati in tem spremembam bi bilo treba prilagoditi tudi ličenje. Če se namreč v svojih štiridesetih ličite kot takrat, ko ste jih imele 25, lahko izpadete precej groteskno. Zvezdniški vizažist Michael Brown razkriva pet najpogostejših napak, ki jih ženske po 40. letu delajo pri ličenju.

V srednjih letih je bolje posegati po senčilih v nežih odtenkih kot po temnih, zemeljskih tonih ali živobarvnih senčilih. Foto: Getty Images

Prve gube, pigmentne lise, bolj suha ali bolj mastna koža, bolj razširjene pore, mozolji … To je le nekaj stvari, ki jih s seboj prinesejo staranje in hormonske spremembe, ki se kažejo tudi na koži. Zato je treba pogledati, kakšne kreme uporabljamo in morda nekoliko prilagoditi našo lepotno rutino za nego kože.

Prav tako je treba spremeniti način ličenja ali barve, ki smo jih doslej uporabljali, pravi zvezdniški vizažist Michael Brown, ki je za portal Mamamia izpostavil tudi pet najpogostejših napak, ki jih delajo pri ličenju ženske po 40. letu.

1. Uporabljate napačne odtenke … Vsega!

"Pogosto se srečujem z uporabo napačnih odtenkov," je povedal. "Ko smo starejši, si želimo doseči svež, naravni videz, a nekateri odtenki, ki smo jih uporabljali v 20. ali celo v 30. letih, kot so na primer rjavi in bež toni, nam preprosto ne ustrezajo več, ko smo stari 40 in več."

Zato predlaga, da ženske srednjih let senčila v tako imenovanih zemeljskih tonih raje zamenjajo za malo bolj tople, pastelne barve, kot je na primer barva breskve ali nežno roza. Temni toni bodo namreč vaše oči preveč obtežili, videti boste utrujeni. Koža zgornjih vek se začne z leti malce povešati, rjavi, sivi in temno vijolični in ostali zamolkli toni samo še dodajo k utrujenemu izgledu.

Iz rokava pa Brown potegne še en trik: potem ko se naličite s svetlejšimi, nežnimi toni, si na sredino veke nanesite malce rdečila za lička, kajti tako boste oči optično povečali in dosegli vizualni učinek liftinga.

Da je treba posegati po svetlejših namesto temnih odtenkih, velja tudi, ko gre za rdečila za ustnice. Temne šminke zamenjajte za takšne v svežih tonih, kot je znova barva breskve, nežno roza, marelična.

Preden na obraz nanašate ličila, ga morate navlažiti s kremo.

2. Pred nanašanjem ličil pozabljate na kremo

Druga zelo pogosta napaka, ki jo delamo pri ličenju, je, da kože pred nanosom ličil ne navlažimo dovolj s kremo ali oljem, zato se puder, osvetljevalci, korektorji in ostala ličila, ki jih nanašamo na obraz, ne prilagodijo koži. Morda je celo videti, kot da imate zelo suho in razpokano kožo, ko je nanjo nanešen puder. Če pa jo boste pred ličenjem navlažili, bo polt videti sijoča, njena tekstura pa lepša, bolj poenotena, saj se bodo tudi ličila na vlažno koži lepše premešala med seboj.

"Zvečer uporabite olje za kožo, ki jo bo dobro navlažilo in nahranilo, medtem ko boste spali. Zjutraj pa nekaj kapljic olja kanite le na svoje ličnice, kajti tja pade največ svetlobe in tam se običajno znaki staranja tudi najbolj vidijo. Tako se bo vaša podlaga lepo prilagodila koži, dobili boste tisti sijaj in vaš videz bo nasploh lepši," svetuje zvezdniški vizažist.

3. Krema za pod ličila je pretežka

Dnevno kremo, ki predstavlja pomembno podlago za nanos ličil, je treba modro izbrati – glede na tip kože, ki jo imate. Če boste uporabljali premastno oziroma pretežko kremo, se vam bodo začele mašiti pore in pojavljale se bodo še druge nevšečnosti, kot je tisti mastni sijaj, ki je povsem drugačen od sijaja ličil, ki ga želimo z ličenjem doseči.

"Kot podlago za ličila zato svetujem bolj lahke kreme, ki se hitro absorbirajo v kožo. Tiste bolj bogate, zelo hranljive kreme prihranite za ponoči, ko je več časa, da se dobro vpijejo v obraz," pravi Michael Brown.

Najdite puder, ki se vam bo lepo vpil v kožo in ne bo zlezel v gube ter jih še bolj poudaril. Foto: Getty Images

4. Uporabljate puder, ki ni primeren za vas

Gotovo je ena najtežjih stvari, ko gre za nakup ličil, izbira pudra, ki bo pravi za nas. Sploh ko se začnejo na obrazi kazati prve gubice in ko se začnejo na koži pojavljati pigmentne lise ali drugi madeži. Puder, ki ga potrebujemo, mora biti torej dobro prekriven, a se vam hkrati ne sme "zavleči" v gube, ker bodo tako še bolj očitne. Če uporabljate puder, ki je bodisi premalo prekriven bodisi je pretežek za vas, vaše ličenje ne bo videti dobro.

"Ko so naše izrazne gube bolj očitne in koža bolj suha kot nekoč, je pomembno, da izbiramo podlago kremaste teksture," pravi Brown. "Ta vam bo zagotovila prekrivnost, ki jo potrebujete, a bo vaš videz še vedno izpadel naraven. Ker je kremasta podlaga vseeno malo težja, ne bo tako zlahka stekla v gube kot super lahka tekoča podlaga."

5. Vedno se ličite enako

Ne bodite dolgočasni in zadržani, temveč se igrajte s svojim izgledom. Dajte si duška, pozabavajte se. To seveda ne pomeni, da si boste oči mazali z živo modro ali zeleno barvo, ustnice pa z živo roza, temveč se nehajte ličiti vedno s povsem enakimi odtenki in na enak način. Že dodatek senčila z bleščicami bo na primer naredil očitno razliko.

"Sam se rad poigram z metalnimi odtenki, s čimer dosežemo bolj moden videz," pove vizažist. "Če uporabite senčilo, ki vsebuje malo metalnega sijaja, boste spremenili vse." Dovolj je že, da ga dodate le na en del veke, najbolje na sredino. Nikar pa s takšnimi senčili ne pretiravajte, da ne boste namesto modno in drzno, videti groteskno.

Svoje ličenje lahko popestrite tudi z bleščicami ali metalnimi odtenki, a ne pretiravajte. Foto: Thinkstock